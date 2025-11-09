Los gobernadores buscan consolidar Provincias Unidas en el Congreso: aliados en la mira y el riesgo de la interna radical

Los gobernadores de Provincias Unidas trabajan en el armado parlamentario

Pese al magro resultado electoral, los gobernadores de Provincias Unidas mantienen los objetivos que los unieron: la conformación de bloques legislativos que garanticen la defensa de sus intereses territoriales y la proyección hacia 2027. Maximiliano Pullaro fue el primero en prometer un candidato a presidente. Pero antes, la alianza antiextremos debe sortear algunos obstáculos de cara al 10 de diciembre, cuando se conforme el nuevo Congreso, como la posibilidad de sumar aliados y evitar que la interna de la UCR produzca daños colaterales.

Con poca velocidad, empezaron las conversaciones para la conformación de los bloques. Hay esperanza de tener también una representación en el Senado, pese a que ninguna de las provincias que integra el frente de centro puso en juego bancas en la Cámara alta. Un hombre que empezó a tomar más peso en las negociaciones es Sebastián García de Luca, exdiputado y exfuncionario del gobierno de Cambiemos, con estrecho vínculo con todos los integrantes pero con mayor cercanía con Ignacio “Nacho” Torres y Pullaro.

Según pudo confirmar Infobae, la incorporación de Martín Lousteau y Mariela Coletta al nuevo bloque es un hecho. Esto pone en un mar de incertidumbre el futuro del bloque Democracia para Siempre, que pierde 9 integrantes. Las miradas apuntan a qué harán Jorge Rizzotti y Pablo Juliano. Lo mismo sucede con los únicos sobrevivientes de la bancada de la UCR que hasta diciembre preside Rodrigo de Loredo: Karina Banfi, cercana a Jesús Rodríguez y Maximiliano Abad; Gerardo Cipolini, que responde a Leandro Zdero; y Lisandro Nieri y Pamela Verasay, del sector de Alfredo Cornejo.

Alfredo Cornejo busca fortalecer a la UCR en el Congreso (Foto: Nicolás Stulberg)

También se sumarán a la Cámara de Diputados los radicales Darío Schneider, que ganó su banca por la alianza de Rogelio Frigerio con La Libertad Avanza en Entre Ríos, y Guillermo Agüero, de Chaco. Por la lista de Provincias Unidas arribarán Diógenes González, de Corrientes, y María Inés Zigarán, de Jujuy.

Las negociaciones para la conformación del bloque de Provincias Unidas están enmarañadas, según admiten, por las conversaciones dentro del partido centenario que, históricamente, después de los procesos electorales resuelve la presidencia del Comité Nacional y la de las bancadas parlamentarias en simultáneo. En los últimos días, surgió un rumor sobre los supuestos planes de Cornejo, quien busca sumar protagonismo tras haber ganado—al menos—la batalla sobre la estrategia que la UCR debía llevar adelante. Siempre insistió en que el radicalismo comparte electorado con Javier Milei, motivo que lo llevó a armar una alianza en Mendoza. Es uno de los principales adversarios de Lousteau.

Según trascendió, Cornejo pretende que los bloques del partido centenario se mantengan en ambas cámaras, por lo que estaría trabajando en evitar las fugas a Provincias Unidas. Gustavo Valdés, con quien mantiene una buena relación, podría ser uno de sus principales aliados en ese armado. El correntino suena, además, como uno de los candidatos a convertirse en presidente de la UCR. Tiene laureles de sobra: ganó en primera vuelta la gobernación de su provincia y fue el único que rompió la polarización en la elección nacional.

Gustavo Valdés y Martín Lousteau, en una imagen reciente en la sede de la UCR.

“Provincias Unidas tiene alrededor de 18 diputados. Ese número en una cámara de tercios es un capital muy grande”, ponderó Pedro Braillard Poccard, el vicegobernador de Valdés, confiado en que con ese número podrán negociar recursos.

“No estamos yendo a buscar a nadie”, aclararon desde Provincias Unidas a este medio. Es que, si bien los nuevos aliados son bienvenidos, los gobernadores no quieren ceder en el principal valor del espacio: homogeneidad en las votaciones. No quieren repetir las contradicciones que protagonizaron los integrantes del bloque de De Loredo, que terminó partido en tres.

Por ejemplo, uno de los diputados de Democracia para Siempre mira con interés la posibilidad de sumarse a Provincias Unidas, pero con dos condiciones excluyentes: que el bloque tenga un perfil anti Milei y que integre a exlibertarios como Oscar Zago (MID) y Marcela Pagano (Coherencia). Entre los gobernadores lo descartan de plano. Sobre todo la idea de ser opositores a ultranza.

“Tiene que haber un equilibrio. Para ultraopositores están los kirchneristas”, describen. Sin embargo, el vínculo con la Casa Rosada y la buena voluntad para apoyar las reformas que pretende impulsar Milei dependerá de las respuestas que den a sus reclamos. Hasta ahora hubo pocas respuestas y advierten por la necesidad de ser escuchados.

De todos modos, esta semana el flamante ministro del Interior, Diego Santilli, recibió a Torres y planea hacer lo mismo con Martín Llaryora, entre otros. “El balance es positivo”, sentenció el chubutense al final del encuentro, donde confirmó que el Gobierno avanzará “en breve” con la eliminación de las retenciones al petróleo convencional. Además, se mostró predispuesto a acompañar el Presupuesto 2026 y las reformas que impulsa el Presidente, como la laboral y la tributaria. En su territorio no pudo romper la polarización, por lo que no ganó ninguna banca, al igual que el santacruceño Claudio Vidal.

Ignacio "Nacho" Torres fue recibido en Casa Rosada por el flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del Interior, Diego Santilli

La próxima semana será el turno del mandatario cordobés, quien protagonizó una campaña electoral con fuertes críticas por la falta de fondos para las obras que necesita su provincia y la necesidad de eliminar las retenciones al campo. En octubre quedaron lejos en el segundo lugar, pero ingresarán Juan Schiaretti, Carolina Basualdo y Miguel Siciliano.

Maximiliano Pullaro, por su parte, tendrá la incorporación de Gisela Scaglia (PRO) y Pablo Farías, del Socialismo. Recientemente, el gobernador santafesino tuvo que salir a aclarar que su vicegobernadora asumirá la banca luego de una entrevista que brindó a El Litoral que puso un manto de duda a su futuro. Aunque quedó tercero en su territorio, su equipo estratégico se encarga de aclarar que en octubre la elección fue un plebiscito nacional. “Todos los gobernadores tienen un 50% de aprobación en sus territorios”, aseguran.

Más allá de las negociaciones trabadas dentro de la UCR, los gobernadores esperan sumar, además, a los legisladores de Encuentro Federal: Miguel Pichetto y Nicolás Massot; los cordobeses Juan Brügge, Carlos Gutiérrez y Alejandra Torres; el santafesino Esteban Paulón; y el chubutense Jorge Ávila. También hay que contar a un santacruceño de Claudio Vidal, José Luis Garrido. Para la próxima semana se esperan nuevas reuniones aunque los propios armadores admiten que será una carrera larga hasta el 10 de diciembre.