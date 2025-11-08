Gráfico interactivo: quiénes fueron los diputados más “rebeldes” y cuál fue el bloque más cercano al Gobierno

*Con el cursor sobre cada banca se puede observar el nombre del diputado

La irrupción de los libertarios en el Congreso tras la victoria electoral de Javier Milei en 2023 transformó por completo la dinámica legislativa y casi todos los bloques experimentaron fuertes tensiones internas entre quienes pretendían ser opositores nítidos y los que por convicción, necesidad o conveniencia optaron por acercarse al oficialismo.

La disciplina partidaria, que supo ser una de las reglas no escritas más importantes de la vida legislativa hace apenas unas décadas, se fue desdibujando al ritmo de la crisis de los partidos políticos y durante los últimos dos años esta nueva realidad produjo como resultado más de una decena rupturas, varios reacomodamientos de bloques e innumerables votaciones divididas.

La UCR, por ejemplo, sufrió desprendimientos por izquierda y derecha. Por un lado, aquellos diputados que consideraban imprescindible garantizar la gobernabilidad y se convirtieron en aliados libertarios (por eso los bautizaron radicales “con peluca”) bajo el sello Liga del Interior. Por el otro, un grupo de legisladores referenciados en Martín Lousteau y Facundo Manes que asumió una actitud abiertamente confrontativa con Milei desde la bancada de Democracia para Siempre. En el medio quedó la bancada oficial del radicalismo, que se fue desgajando bajo la conducción del cordobés Rodrigo de Loredo, con una actitud de acompañamiento al Gobierno para garantizar la gobernabilidad, pero con algunas posturas críticas, por ejemplo respecto al financiamiento universitario.

Rodrigo de Loredo, presidente del bloque UCR

Pero también el bloque oficialista de La Libertad Avanza sufrió el alejamiento de tres diputados del MID (después logró recuperar uno) y de otros cuatro ex libertarios que formaron su propio espacio, llamado Coherencia. En tanto que el peronismo lamentó la temprana fractura de los tres tucumanos que responden al gobernador Osvaldo Jaldo -conformaron el bloque Independencia-, el distanciamiento del santafesino Roberto Mirabella (Defendamos Santa Fe) y algunas votaciones en disidencia (o ausencias negociadas) de los diputados de Santiago del Estero, Catamarca y Neuquén.

Durante los dos primeros años del gobierno de Milei, el Congreso abordó varios temas de alto impacto social, como el financiamiento universitario, la emergencia en pediatría o los aumentos jubilatorios, que dejaron expuestas las diferencias internas en cada bancada.

Tal como se puede apreciar en el gráfico interactivo, libertarios y peronistas no tuvieron casi ningún punto de contacto. Los peronistas que más se acercaron al oficialismo fueron los tucumanos de Independencia (Agustin Fernández, María Fernández Elia y Gladys Medina), que por ejemplo, rechazaron la insistencia ante los vetos al aumento jubilatorio y al financiamiento universitario.

En tanto, dentro de la bancada de Unión por la Patria los que arrojan mayor distancia del promedio son el santiagueño José Gómez (ausente en más de una decena de votaciones clave como la emergencia en discapacidad, el financiamiento universitario, el aumento de las jubilaciones o ficha limpia), la catamarqueña Fernanda Ávila (ausente cuando se votó la insistencia al financiamiento universitario y Garrahan), la neuquina Tanya Bertoldi (ausente en ATN, insistencia por jubilaciones, comisión Libra y DNU-SIDE), la santiagueña Celia Campitelli (ausente en jubilaciones, discapacidad, DNU SIDE y FMI) y el catamarqueño Dante López Rodríguez (ausente en las insistencias ante los vetos en discapacidad y jubilaciones, y reparto de ATN).

Germán Martínez y diputados de Unión por la Patria

Pero La Libertad Avanza también tuvo diputados rebeldes. Los primeros en mostrar su disconformidad con la conducción de Martín Menem fueron los referentes del MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone. El caso de Zago es aún más peculiar porque pasó de ser el jefe del bloque violeta a principios de 2023 a un opositor duro hacia mediados de 2025; de respaldar la Ley Bases y el Pacto Fiscal, a votar en favor de la emergencia en discapacidad, el aumento de jubilaciones, el Garrahan, Universidades y hasta la reforma de los DNU.

En el caso de Coherencia, su comportamiento no fue uniforme. Los cuatro diputados se alejaron del oficialismo por cuestiones diferentes: Lourdes Arrieta, disconforme con la manera en la que Martín Menem manejó la crisis política que se desató por la visita de diputados a condenados por delitos de lesa humanidad en Ezeiza; Marcela Pagano, por el rechazo de Menem a que asuma al frente de la comisión de Juicio Político; en tanto que Carlos D’Alessandro y Gerardo González, chocaron con Menem y Karina Milei por el armado de listas en sus provincias, San Luis y Formosa, respectivamente.

De los cuatro, Arrieta fue la que se mostró más lejana del núcleo libertario y González fue el menos hostil. De hecho, el jefe de bloque Gabriel Bornoroni no pierde las esperanzas de lograr que González y D’Alessandro vuelvan a ser parte del oficialismo en el futuro próximo.

Marcela Pagano, del bloque Coherencia (Adrián Escándar)

Entre los libertarios, quienes más se alejaron de la posiciones oficiales del bloque fueron Alberto Arancibia Rodríguez (ausente en las insistencias de discapacidad, Garrahan y Universidades), Florencia Klipauka Lewtak (ausente en las insistencias a los cuatro vetos y el reparto de ATN), Lorena Macyszyn (rechazó el DNU SIDE) y Carolina Píparo (rechazo DNU SIDE).

Al igual que ocurrió con Mauricio Macri, que osciló entre el apoyo irrestricto y las críticas públicas a Milei, los diputados del bloque PRO atravesaron innumerables tensiones y enfrentaron enormes dificultades para votar en conjunto. Tal es así que algunos de sus principales referentes, como Diego Santilli y Cristian Ritondo, apoyaron abiertamente la alianza electoral con los libertarios, mientras que otros, como María Eugenia Vidal y Silvia Lospennato, la rechazaron de plano.

El punto más álgido de esa crisis se vivió la semana pasada, cuando cinco diputados anunciaron que se pasarían formalmente al bloque LLA y se llevarían a dos de los nuevos ingresantes a partir del 10 de diciembre. Un duro revés para la bancada amarilla.

Bloque PRO

Por lejos, los dos diputados del PRO más “rebeldes” fueron los larretistas Álvaro Gonzáles y Héctor Baldassi, que por ejemplo votaron afirmativamente las insistencias contra los cuatro vetos presidenciales (Discapacidad, Garrahan, Jubilaciones y Universidades) y rechazaron el DNU que aumentaba los fondos de la SIDE. Un poco más cerca de núcleo PRO se ubican la correntina Sofía Brambilla y Ana Clara Romero: la primera es un alfil del gobernador Gustavo Valdés y fue recientemente electa diputada provincial por el oficialismo local, y la segunda es cercana al mandatario de Chubut Nacho Torres. Ambas votaron, por ejemplo, a favor de las cuatro insistencias contra los vetos presidenciales.

Cristian Ritondo junto a Diego Santilli y Silvana Giudici

Luego le siguen, ya más cerca del grueso del bloque, Silvia Lospennato y María Eugenia Vidal, que más de una vez dieron señales de autonomía. Las dos se ausentaron cuando se votó la movilidad jubilatoria -en disconformidad con la posición del oficialismo-, rechazaron el DNU de la SIDE y también el veto de Milei al financiamiento del Garrahan, entre otras disidencias.

Por su parte, el radicalismo entre todas sus versiones abarca casi todos los cuadrantes del espectro. La Liga del Interior (radicales “con peluca”), con varios matices internos, se agrupa mayoritariamente junto con los libertarios: el que tuvo más coincidencias con los violetas fue el cordobés Luis Picat, mientras que Martín Arjol fue el que quedó más alejado.

Curiosamente, prácticamente al lado de Arjol en el gráfico quedaron los radicales del bloque UCR Pamela Verasay y Lisandro Nieri, que responden directamente al gobernador Alfredo Cornejo -aliado electoral de LLA-, y el chaqueño Gerardo Cipolini, cercano al gobernador Leandro Zdero -también aliado de LLA-.

En el otro extremo, más cercano a las posiciones del kirchnerismo, se ubican Julio Cobos (el más “rebelde”), Roberto Sánchez, Fabio Quetglas y Natalia Sarapura. Todos apoyaron las cuatro insistencias para rechazar los vetos de Milei aunque al principio de la gestión también votaron a favor de la Ley Bases y el Paquete Fiscal.

Los radicales disidentes de Democracia para Siempre presentan una particularidad: su jefe de bloque Pablo Juliano se ubica en uno de los extremos, es el más alejado de las posiciones de LLA y el más cercano a las posiciones del kirchnerismo. Luego lo siguen Facundo Manes, Carla Carrizo y Marcela Coli. Por el otro lado, los dos más cercanos a los libertarios fueron Marcela Antola y Manuel Aguirre, que por ejemplo se abstuvieron y ausentaron, respectivamente, en la votación para rechazar el veto al aumento jubilatorio.

El bloque que conduce Miguel Pichetto, Encuentro Federal, tampoco sostuvo posiciones unificadas. En el extremo derecho, el más cercano a LLA fue el entrerriano Francisco Morchio, que a instancias del gobernador Rogelio Frigerio durante el último año se ausentó o apoyó a los libertarios en todas las votaciones importantes. En tanto que el chubutense Jorge “Loma” Ávila fue el segundo más cercano a los violetas por influencia del gobernador Nacho Torres.

Miguel Pichetto junto a Margarita Stolbizer y Florencio Randazzo

Del otro lado, coincidiendo mayoritariamente con el bloque peronista, se ubicaron los socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón, y la peronista cordobesa Natalia de la Sota. Nunca votaron con el oficialismo en temas importantes.

Los diputados de Innovación Federal, que responden a las órdenes de los gobernadores de Salta, Misiones y Río Negro, al igual que el representante del Movimiento Popular Neuquino, quedan ubicados en el centro del gráfico, casi equidistantes de UxP y LLA. A su vez, los diputados del Frente de Izquierda también se opusieron al Gobierno en todas las votaciones y quedaron ubicados junto con el peronismo en el margen izquierdo del gráfico.

Entre los libertarios, lo que votaron todas las veces igual que el jefe de bloque Gabriel Bornoroni fueron Lisandro Almirón, Beltrán Benedit, Gabriel Bornoroni, Facundo Correa Llano, Romina Diez, Carlos García, Gerardo Huesen, Lilia Lemoine, Mercedes Llano, Álvaro Martínez, Nicolás Mayoraz, Guillermo Montenegro, Julio Moreno Ovalle, Emilia Orozco, José Peluc, Manuel Quintar, Juliana Santillán Juárez Brahim, Santiago Santurio, César Treffinger, Lorena Villaverde, Carlos Raúl Zapata.

Por el lado de los peronistas, los que se alinearon al 100% con las posiciones del jefe de la bancada Germán Martinez fueron Hilda Aguirre, Ernesto “Pipi” Ali, Eugenia Alianiello, Constanza María Alonso, Jorge Neri Araujo Hernández, Daniel Arroyo, Martín Aveiro, Luis Eugenio Basterra, Santiago Cafiero, Florencia Carignano, Pablo Carro, Jorge Chica, María Luisa Chomiak, Ramiro Fernández Patri, Andrea Freites, Diego A. Giuliano, Ramiro Gutiérrez, Carlos Heller, Bernardo José Herrera, Ricardo Herrera, Ana María Ianni, Máximo Carlos Kirchner, Tomás Ledesma, Mónica Litza, Mónica Macha, Mario Manrique, Varinia Lis Marín, Juan Marino, Germán Pedro Martínez, Matías Molle, María Luisa Montoto, Micaela Morán, Cecilia Moreau, Estela Mary Neder, Sergio Omar Palazzo, María Graciela Parola, Marcela Fabiana Passo, Lorena Pokoik, Luciana Potenza, Jorge Antonio Romero, Nancy Sand, Leandro Santoro, Sabrina Selva, Vanesa Raquel Siley, Martín Soria, Julia Strada, Pablo Todero, Victoria Tolosa Paz, Eduardo Toniolli, Eduardo Félix Valdés, Brenda Vargas Matyi, Luana Volnovich, Hugo Yasky, Pablo Raúl Yedlin, Carolina Yutrovic, Natalia Zaracho, Christian Alejandro Zulli.

Diputados de Unión por la Patria

En el caso del PRO, solo dos diputados siguieron sin disidencias a Cristian Ritondo: Martin Maquieyra y Hernan Lombardi (luego reemplazado por Sanchez Wrba).

Para comparar el comportamiento de los diputados, Infobae tomó las votaciones más importantes de 2024 y 2025. Estas fueron, en 2024, las diferentes versiones de la Ley Bases ( aquí, aquí, aquí y aquí), el Paquete Fiscal (aquí), la movilidad jubilatoria (aquí), el veto a la movilidad jubilatoria (aquí), el financiamiento universitario (aquí), el veto al financiamiento universitario (aquí), y el rechazo el DNU que ampliaba los fondos de la SIDE (aquí). De 2025 se tuvieron en cuenta Ficha Limpia (aquí), el DNU de la negociación con el FMI (aquí), la creación de la Comisión $Libra (aquí), el aumento jubilatorio (aquí), la restitución de la moratoria previsional (aquí), la emergencia en Discapacidad (aquí), la emergencia en Bahía Blanca (aquí), el financiamiento universitario (aquí), la emergencia en pediatría-Garrahan (aquí), el rechazo a los decretos delegados (aquí, aquí, aquí y aquí, aquí), la insistencia ante el veto a discapacidad (aquí), la insistencia ante el veto a jubilaciones (aquí), modificación de la Comisión $Libra (aquí), la insistencia ante el veto a Pediatría-Garrahan (aquí), la insistencia ante el veto a universidades (aquí), la reforma del régimen de DNU (aquí), el rechazó al artículo que hizo volver el proyecto de DNU al Senado (aquí) y el reparto automático de los ATN (aquí).