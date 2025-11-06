Política

Milei confirmó que Argentina quiere comprarle submarinos a Francia: la trama y los detalles del operativo

El Presidente lo dijo en un reportaje con un medio de ese país. “Le estamos comprando, además, unos buques para patrullar las costas”, añadió. El Estado podría no pagar hasta recibir las unidades

Argentina quiere comprarle submarinos a Francia

Javier Milei confirmó que Argentina está tramitando la compra de submarinos y buques para patrullaje a Francia. Se trata de un proceso que ya venía trascendiendo en los últimos meses y del que se informaron avances en los últimos meses. Aun así, no hay un plazo estipulado para la firma del convenio entre ambas administraciones.

El Presidente lo confirmó en un reportaje ante el medio francés Public Sénat. “Terminamos de tener una excelente relación con Francia. Estamos comprando submarinos y le estamos comprando, además, unos buques para patrullar las costas”, detalló al ser consultado por la relación con el mandatario de ese país, Emmanuel Macron.

En estricta reserva, dos fuentes oficiales confirmaron los contactos recientes para arribar a un entendimiento. “Argentina necesita recuperar su capacidad submarina de la Armada y Francia es uno de los países líderes en este tipo de tecnologías”, afirmó una fuente vinculada al ámbito castrense.

Dada la restricción presupuestaria actual y el alto nivel de tasas que tiene el país para tomar deuda en el exterior, en el Gobierno reconocen que toda la gestión para la adquisición de submarinos dependía de que Francia accediera a fabricar las unidades y que Argentina pague una vez que fueran finalizadas.

La novedad de las negociaciones es que Francia estaría cerca de acceder a que el Estado Nacional no pague los submarinos hasta que se terminen de fabricar en ese país. Sería un pago contraentrega, algo que es muy poco habitual en este rubro.

Javier Milei y Emmanuel Macron en junio de este año en Francia

El Presupuesto 2025 que se había dado a conocer a fines del año pasado (y que finalmente no se sancionó) habilitaba a la toma de un crédito plurianual por 2.310 millones de dólares para “Recuperación Submarina”, la necesidad de utilizar fondos similares para la compra de submarinos ya no sería tal y sería prorrogado para más adelante.

Esto, también, no se explica sino por la robusta relación que cerraron Milei y Macron en el último año. En noviembre del año pasado, el mandatario francés visitó a su par en la Casa Rosada y conversaron sobre asuntos clave para la cooperación bilateral en defensa, tecnología, innovación y energía. En esos días, el Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri, envió a la compañía francesa Naval Group una carta de intención para la incorporación de tres unidades del modelo evolucionado del submarino Scorpene.

Medio año más tarde, el argentino viajó a París a un evento multilateral organizado por Macron y a firmar con él un Memorando para establecer una Alianza Estratégica en Minerales Estratégicos. En ese contexto, Petri se reunió con su par francés, Sébastien Lercornu, quien desde septiembre de este año es el Primer Ministro de Francia. Allí se habrían dado nuevos avances para estas negociaciones. Los principales responsables de esas gestiones son el ministro de Defensa, Luis Petri, y el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki. Ambos estuvieron en actividades conjuntas en Francia en cuatro oportunidades.

El ministro de Defensa, Luis Petri, junto a su entonces par francés, Sébastien Lercornu. Atrás, el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki

La compañía Naval Group es la misma que dos meses atrás cerró un acuerdo de más de 500 millones de euros con la Marina de Brasil para confección de una instalación experimental para probar la propulsión nuclear que se utilizará en el submarino Alvaro Alberto.

Aunque Argentina tiene una de las extensiones marítimas más grandes del mundo, la Armada no tienen ningún submarino operativo. Solo hay dos unidades inactivas: el ARA Santa Cruz está en los talleres de Tandanor, pero sin previsiones de salir; y el ARA Salta está amarrado en Mar del Plata y solo se utiliza para adiestramiento. Ambas fueron adquiridas en el siglo pasado.

Brasil es el país de la región con la flota de submarinos más poderosa de Latinoamérica junto con Chile y Perú. La Armada Argentina realiza convenios con este último país para que los submarinistas puedan realizar ejercicios de adiestramiento.

El ministro de Defensa, Luis Petri

“Sin lugar a dudas, el gran desafío es recuperar la capacidad de submarinos. Es uno de los grandes desafíos que tenemos, no solamente como gestión sino como país, no hay arma más disuasiva que un submarino en una Fuerza Armada. Por eso, estamos haciendo todos los esfuerzos, todos los estudios y escuchando todas las ofertas posibles para que la República Argentina recupere esa capacidad que perdió allá por el 2017 [producto del hundimiento del ARA San Juan (S-42)]”, enfatizó el año pasado el ministro Petri.

Es menos conocido es el modelo que prevé el Gobierno para adquirir los patrulleros a los que se refirió Milei en el reportaje. Aparece como antecedente la firma de un contrato entre Argentina y Francia por el cual la Armada Argentina recibió cuatro buques OPV Clase Gowind. Aun así, la compra puede hacer referencia a unidades que sean orientadas para la Prefectura Naval y no para la Armada.

