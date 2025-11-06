Política

La noche hiperactiva de Victoria Villarruel en las redes sociales: likes sugestivos sobre su futuro y la tensión con Milei

La presidente del Senado respondió críticas y apoyos en su última publicación en Instagram. De nuevo, la relación con los hermanos Milei estuvo en el centro de la escena

Victoria Villarruel, Vicepresidente de la Nación (Photo by TOMAS CUESTA / AFP).

La vicepresidente Victoria Villarruel volvió a utilizar su cuenta de Instagram para interactuar con seguidores que destacan su figura, pero también les respondió a los detractores que la acusan de haber traicionado al presidente Javier Milei.

En esta ocasión, la titular del Senado sorprendió al darles “me gusta” a mensajes que la alientan a postularse como candidata a presidenta en 2027.

El último episodio de exposición pública de Villarruel se produjo tras una publicación en la que compartió una reunión con Shea Bradley-Farrell, titular del Instituto Counterpoint para Políticas, Investigación y Educación de Estados Unidos, a quien recibió en el Senado.

En ese posteo, la vicepresidenta aprobó” mensajes como: “Fuerza Victoria, orgullo de mujer, futura presidente 2027”; “qué linda mi futura presidente”; “Maravillosa. Victoria Villarruel 2027”; y “Orgullo argentino, la única coherente, inteligente, que ama al pueblo. Victoria Villarruel, presidente. Ella sí me representa con carisma y talento”.

Villarruel dio "Me Gusta" a gran parte de los mensajes que brindaron su apoyo a su figura.

En sus respuestas a los usuarios, Villarruel también abordó diversas críticas; por ejemplo, ante el reproche por su visita a Formosa y su participación en un acto junto al gobernador peronista Gildo Insfrán este año, la vicepresidenta ironizó: “El chiste se cuenta solo cuando vemos las listas llenas de peronistas”, dijo en alusión a la composición de las candidaturas de LLA para las legislativas nacionales de 2025.

Consultada por otro usuario sobre por qué no se dedicaba a otra actividad, Villarruel replicó: “Porque en esta soy muy buena. Y decente, una condición en extinción”. A quien la acusó de creerse superior al presidente, respondió: “En realidad ustedes creen que se debe ser servil y obsecuente, y yo no lo soy”.

El respaldo de algunos seguidores también recibió respuesta. A un mensaje que lamentaba el trato recibido por parte de los hermanos Milei, Villarruel contestó: “Lo importante es que los ciudadanos sepan que no robo, laburo mucho y con responsabilidad, y no he realizado traición alguna. El resto son chismes de panadería”.

La vicepresidente también respondió críticas.

La vicepresidenta también mostró su acuerdo con comentarios críticos hacia el jefe de Estado: “El presi nos falló a todos” y “el Presidente le falló a ella dejándola de lado e incumpliendo desde el comienzo lo que le prometió”. Durante la campaña de 2023, Milei había prometido que Villarruel estaría a cargo de las áreas de Seguridad y Defensa, cargos que finalmente recayeron en Patricia Bullrich y Luis Petri tras una alianza posterior a las PASO.

En otro gesto de cercanía con sus seguidores, Villarruel reaccionó con un corazón a un texto que expresaba: “Hubiese querido que fueras la próxima presidenta de los argentinos, lástima que estás en una cueva de lobos. Pero todo el apoyo. Sos una excelente persona, impecable, educada, transparente, nada de lo que te digan te puede llegar ni tocar. Porque ahora conocemos muy bien la clase de gobernantes que nos gobiernan. Menos mal que estás apartada de todos esos, que solo juegan a ser presidentes y a jugar con la gente, a pesar de que yo los voté en su momento”.

En la actualidad, la figura de Villarruel se mantiene al margen de la estructura diaria de La Libertad Avanza (LLA), el espacio liderado por la secretaria general de Presidencia, Karina Milei. Aunque no se le atribuye un armado político propio, su exclusión de las decisiones cotidianas del oficialismo es notoria. Mientras tanto, el presidente Milei conserva la opción de buscar la reelección dentro de dos años, lo que mantiene abiertas las especulaciones sobre el futuro político del oficialismo.

Victoria Villarruel y Javier Milei, en el último Tedeum en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

La relación entre los hermanos Milei y Villarruel se deterioró con el tiempo. Karina Milei, en particular, sospechó que la vicepresidenta busca capitalizar su posición para construir un proyecto propio, algo que Villarruel negó en otras oportunidades. La distancia quedó en evidencia el miércoles, cuando Javier y Karina Milei recibieron a senadores y diputados libertarios en la Casa Rosada sin invitar a Villarruel.

El último cruce entre Victoria Villarruel y Javier Milei fue en el último Tedeum, en mayo. Allí, al arribar y saludar a los presentes, el presidente directamente ignoró a la vicepresidente.

