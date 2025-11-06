Política

“Descubrimos una red enorme de recaudación y corrupción”, dijo Stornelli sobre el juicio de los Cuadernos

A pocas horas del inicio del proceso contra Cristina Kirchner y ex funcionarios, el fiscal resaltó la magnitud de las pruebas sobre el manejo de millones de dólares en efectivo por parte de la cúpula política y empresarial

Guardar
El fiscal Carlos Stornelli (Foto:
El fiscal Carlos Stornelli (Foto: Gaston Taylor)

Claudio Uberti contó que llegó a ver bolsos con sesenta millones de dólares en el departamento de los Kirchner”, declaró el fiscal federal Carlos Stornelli al detallar los aspectos centrales de la causa de los Cuadernos de las coimas, cuyo juicio inicia hoy ante el Tribunal Oral Federal N°7. La investigación involucra a la ex presidenta Cristina Kirchner, a ex altos funcionarios y a empresarios, y está considerada la mayor trama de corrupción de la historia argentina por la magnitud de pruebas, implicados y sumas manejadas.

Stornelli narró que, según los testimonios de los “arrepentidos” —imputados colaboradores cuyas confesiones integran la causa—, parte de los sobornos recaudados semanalmente en la obra pública eran acumulados en la residencia de la calle Juncal que pertenecía al matrimonio Kirchner. Entre los relatos más impactantes, el del ex funcionario Claudio Uberti describe que, tras ser convencido para acceder a la vivienda, vio valijas y bolsos apilados, y que Daniel Muñoz, secretario de los Kirchner, le aseguró que el monto superaba los sesenta millones de dólares. Stornelli destacó que este testimonio está respaldado por otros relatos que formaron parte del material probatorio.

El fiscal resaltó la robustez del expediente: “Tuvimos una cantidad de prueba enorme. Nunca vi una causa con tanta prueba, que se pudo hacer a partir de una investigación periodística brillante y de los testigos que presentaron los elementos, que son los cuadernos, ¿verdad?”. Además de los famosos cuadernos escritos por el remisero Oscar Centeno, que dieron origen al caso y documentaron la supuesta ruta del dinero, la instrucción sumó numerosos testimonios y pruebas documentales que desentrañaron un esquema sistemático de recaudación.

Stornelli señaló que la estructura de recaudación involucraba a funcionarios y empresarios ligados a la obra pública, con puntos fijos de entrega de dinero: “Dependiendo de quién era el recaudador, a veces el dinero se entregaba en la Quinta de Olivos, otras en la Casa de Gobierno o en el departamento particular”. Según lo reconstruido en el expediente, el dinero efectivamente transitaba en bolsos y valijas, y era conducido semanalmente mediante vuelos oficiales hacia la Patagonia, custodiado por colaboradores de máxima cercanía como Daniel Muñoz. Varias fuentes señalaron que el propio Muñoz viajaba en cabina junto a los bolsos, acomodándose arriba de ellos durante los traslados presidenciales.

Los ocho cuadernos de Centeno:
Los ocho cuadernos de Centeno: seis están en manos de la Justicia, dos continúan desaparecidos

Las declaraciones también revelan cómo, por la magnitud del dinero físico, se adoptaron estrategias para optimizar el espacio disponible. En uno de los segmentos de la entrevista, Stornelli recordó el testimonio del contador Víctor Manzanares, quien contó que parte de los fondos eran cambiados de dólares a euros por su menor volumen. “Al acumular tanto efectivo, el billete de euros ocupaba menos lugar. Por eso decidían cambiarlos, hasta que el euro subió y volvieron a los dólares”, precisó el fiscal, subrayando cómo las maniobras de ocultamiento y traslado de dinero llegaban al extremo detalle logístico.

Desde la perspectiva judicial, el caso conocido como Cuadernos de las coimas alcanza dimensiones inéditas. El juicio que comienza este jueves no solo reúne un número extraordinario de acusados, sino que implica a las máximas figuras de la política y a los principales grupos empresarios del país. Figuran en el banquillo la ex presidenta Fernández de Kirchner, los ex ministros Julio De Vido y Roberto Baratta, el financista Ernesto Clarens, el remisero Oscar Centeno y otros funcionarios y empresarios. Según la acusación, la asociación ilícita presuntamente funcionó entre 2003 y 2015, recaudando sobornos a cambio de la asignación de obra pública y contratos estatales.

Al ser consultado sobre el impacto del caso en su trayectoria, Stornelli reconoció la excepcionalidad: “Lo viví bien, más allá de que hubo que atravesar todo el sistema de persecuciones, de armado de causas, de todas las cuestiones mafiosas en el medio. Las expectativas son amplias por dos motivos: primero, porque hay muchísima prueba y segundo, porque tenemos a una gran fiscal. Estoy muy confiado... Es gente que quizás puede demostrar su inocencia, no lo descarto, pero tengo grandes expectativas”.

La trascendencia institucional y social del juicio, sumada a la cantidad de confesiones “sin precedentes” y al rol de la prensa en el inicio del caso, suman elementos que, a criterio de Stornelli, explican por qué la causa Cuadernos concentra la atención pública. Para el fiscal, “pudimos descubrir una red enorme de corrupción y de recaudación en la administración pública y en la obra pública, que no tiene precedentes por la cantidad de hechos, la cantidad de imputados y los niveles a los que se logró llegar”.

El proceso judicial será seguido de cerca por toda la Argentina y tendrá consecuencias sobre el presente y futuro del país.

Temas Relacionados

Carlos StornelliFiscalCristina KirchnerCausa de los cuadernosLos Cuadernos de las CoimasUltimas noticias

Últimas Noticias

El Gobierno se mantendrá al margen del juicio por los Cuadernos de las coimas y comienza a descongelar la definición de vacantes en la Justicia

El presidente Javier Milei no emitirá opiniones sobre el proceso judicial que tiene 87 imputados, entre ellos a Cristina Kirchner. Mientras tanto, crece la expectativa por la negociación de cargos sensibles en el Poder Judicial

El Gobierno se mantendrá al

El mensaje de Cristina Kirchner antes del inicio del juicio a los cuadernos de las coimas: “No tengo miedo, la historia pondrá las cosas en su lugar”

La exmandataria consideró que el proceso que se inicia hoy es “otro show judicial” planificado en base a un “calendario político”, que apunta a distraer la atención de la gente “mientras se discute el futuro del trabajo y de las jubilaciones”

El mensaje de Cristina Kirchner

A qué hora habla hoy Javier Milei en el America Business Forum y cómo verlo en vivo

El presidente de Argentina participará esta tarde en el foro global de negocios más grande del continente americano

A qué hora habla hoy

La noche hiperactiva de Victoria Villarruel en las redes sociales: likes sugestivos sobre su futuro y la tensión con Milei

La presidente del Senado respondió críticas y apoyos en su última publicación en Instagram. De nuevo, la relación con los hermanos Milei estuvo en el centro de la escena

La noche hiperactiva de Victoria

Cristian Jerónimo, cotitular de la nueva CGT: “No vamos a aceptar ninguna cosa alocada con quita de derechos”

El directivo de la central obrera rechazó los términos que el Gobierno busca discutir la reforma laboral, pero aclaró que “están obligados” a sentarse a dialogar. Ayer asumió al frente de la institución junto a Jorge Sola y Octavio Argüello

Cristian Jerónimo, cotitular de la
DEPORTES
Argentina empata 0-0 con Túnez

Argentina empata 0-0 con Túnez en busca de encaminar su clasificación a la próxima ronda del Mundial Sub 17

Se confirmó quién será el árbitro del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate por el Torneo Clausura

Colapinto visitó la casa de una figura brasileña de la F1 que le dio un respaldo clave y compartió un asado: “De las mejores personas del automovilismo”

El video del ataque de un boxeador a un taxista durante un viaje que conmocionó al mundo: “Me mordió la mano y quedé ciego”

La respuesta de Ariel Holan sobre los rumores de la llegada de Neymar a Rosario Central para jugar la Copa Libertadores

TELESHOW
Benito Fernández: “Soy una máquina

Benito Fernández: “Soy una máquina sexual”

El comentario al aire de Santi Talledo que reveló un secreto de Sofía Martínez: “No se sabía”

La dura respuesta de Yanina Latorre al irónico mensaje de la China Suárez: “Andá a comprar carteras”

La palabra de Valentina Cervantes en medio de su presunta salida de MasterChef: “Lo extraño todos los días”

Guido Kaczka se sumó a un ensamble vocal para interpretar una canción de AC/DC: “Nos tenés que ayudar”

INFOBAE AMÉRICA

El disidente cubano José Daniel

El disidente cubano José Daniel Ferrer se reunió con Marco Rubio y le pidió fortalecer campañas a favor de la libertad de los presos políticos

Tres años de la estrategia ‘Colombia, el país de la belleza’: así crece nuestra presencia internacional

Operación Contención de Río de Janeiro: la seguridad se convierte en tema clave para las elecciones 2026

Los enigmas de Aguada Fénix, la ciudad que muestra cómo la civilización maya concebía el paso del tiempo

Ecuador en vilo: una nación en la encrucijada entre seguridad y soberanía