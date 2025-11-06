Milei le envió guiños a Trump, criticó al alcalde electo de Nueva York e invitó a invertir en la Argentina

Javier Milei en el America Business Forum de Miami (AP)

Javier Milei inició su discurso en el America Business Forum de Miami con críticas al reciente alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, elogió al presidente estadounidense Donald Trump y se refirió al paso de Lionel Messi por el escenario. Además, en defendió gestión luego de ganar de manera contundente las elecciones nacionales del 26 de octubre.

Cuestionó al kirchnerismo, habló del “riesgo kuka”, al que lo emparentó con el socialismo, y advirtió: “El argumento de la izquierda ha ganado la lucha por las ideas, por eso el comunismo está más cerca”.

El presidente comenzó con su discurso defendiendo las ideas del capitalismo y sostuvo: “Por demasiado tiempo nos acostumbramos a escuchar de parte de políticos e intelectuales que el capitalismo era una suerte de mal necesario con el que tenemos que vivir en nuestras sociedades. La posición a la que quiero referirme está mucho más extendida en occidente. Hablo de la crítica al libre mercado para justificar la intervención estatal”.

Javier Milei elogió a Donald Trump y Lionel Messi en su discuso en el America Busness Forum (REUTERS/Marco Bello)

“Ellos conceden que el capitalismo es la única forma que encontramos para asegurar el crecimiento económico, pero sostienen que el crecimiento impacta de forma muy desigual en la sociedad. Por eso, según dicen, necesitamos que el Estado intervenga en el mercado. El Estado debe meterse ahí para asegurarse que no surjan monopolios o fallas de mercado”, apuntó.

En ese sentido, continuó: “Según esta visión, el capitalismo es un mal necesario que tiene que estar atado al beneficio estatal. El Estado se expande más y más todos los años, metiéndose en actividades propias del que hacer económico y metiéndose en la vida de los individuos”.

“Siempre surge una nueva justificación para que los funcionarios públicos extiendan sus garras insaciables sobre la sociedad civil bajo la excusa de engrandecer una nación. Esto sucede hasta que llegamos al mismo destino de los que tienen la honestidad intelectual para decir que odian al capitalismo. El control total del estado, la economía y la vida de las personas, o sea el comunismo”, comentó en su idea.

Milei criticó al "estado presente" y defendió al capitalismo (REUTERS/Marco Bello)

Y remarcó: “Por eso en occidente nos encontramos cada vez más cerca de ese comunismo que antes mirábamos con horror del otro lado de la cortina de hierro. Por eso, si concedemos que el capitalismo es un mal necesario, ya hemos perdido”.

En su idea, el mandatario señaló que “el capitalismo no es mal alguno” y aseguró que “no tenemos en esta vida derechos naturales más allá del derecho de ser dueños del sudor de nuestra frente. Es eso lo que nos hace hombres libres y nos diferencia de los esclavos”.

“Sin el capitalismo, estaremos condenados a las miseras de las sociedades planificadas, que no son otra cosa que sociedades esclavistas con mucho mejor marketing. Lo que ellos llaman el estado presente, no es más la frase que dicen para ocultar que en fondo su camino es el camino de servidumbre”, lanzó.

Asimismo, destacó la victoria electoral del pasado 26 de octubre a las que definió como un “plebiscito para dos modelos de país. El modelo de la libertad y el capitalismo, con el orden fiscal como principal caballo de batalla, o el modelo de la servidumbre”.

Y, en referencia al triunfo del nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, añadió: “El kirchnerismo es una de las sucursales del capitalismo siglo XXi y que en algunos lugares de la Costa Este ha entrado. Se disfrazan de corderos y son peores que los lobos”.

En el foro, el presidente argentino comparó al alcalde electo de Nueva York con el kirchnerismo (REUTERS/Marco Bello)

Por otro lado, sobre la situación en la Argentina, Milei remarcó que la estabilización económica se llevó a cabo con consenso social, pero no político. “El riesgo político afecta al crédito de toda la economía, la locura kirchnerista hace que todas las empresas paguen más caro el financiamiento, que tomen menos gente, que hagan menos obras y que se pueda vender menos a créditos”, enfatizó.

“Convivimos con una parte del sistema político que rechaza hacer lo que la Argentina necesita. Y a esa oposición acabamos de derrotar contundentemente las urnas y eso es lo que importa. Argentina por fin le dijo que no a esta locura que tanto nos ha costado a lo largo del tiempo. Argentina ha dado un paso crucial en el camino de la libertad, un paso que es una buena medida, es irreversible. Estamos entrando en el camino en el cual haremos a la Argentina grande nuevamente”, agregó.

En la misma línea, el mandatario habló de los resultados electorales y puntualizó: “Esa es la ventana de oportunidades que hoy se nos abre a todos. Nosotros tenemos la vocación de alinear a todos los actores procapitalistas del país, que representan al menos dos tercios de nuestra sociedad. Es hora de construir un gran consenso capitalista en Argentina”.

Asimismo, le volvió a agradecer a Trump por “haber alcanzado un acuerdo por la cuota de carne argentina cuatro veces superior al anterior” y amplió: “Esto no es más que uno de los acuerdos comerciales que Argentina y Estados Unidos se deben hace muchos años y que entre ambos países estamos trabajando por rectificar”.

"No tenemos en esta vida derechos naturales más allá del derecho de ser dueños del sudor de nuestra frente", señaló Milei (REUTERS/Marco Bello)

“Sepan que a partir de diciembre tendremos el congreso más reformista de la historia argentina. Y esto no solo porque nuestro espacio ya cuenta con el tercio necesario para sostener nuestros decretos y vetos, sino porque además, junto con el resto de los miembros económicamente racionales del Congreso, que por suerte cada vez son más, construiremos las mayorías políticas que hacen falta para aprobar las reformas que Argentina necesita”, comentó.

Y completó: “A fin de cuentas, la Argentina del futuro, con todas sus bondades bien aprovechadas, es inimaginable para cualquiera de nosotros. Y en este sentido, quiero invitarlos a formar parte del futuro que estamos construyendo. Quiero invitarlos a que inviertan en este país y demuestren el poder y la superioridad moral del capitalismo, que sean parte de la redención que el pueblo argentino necesita y que servirá de ejemplo para el resto del mundo”.

Tras su discurso, Mieli recibió un obsequio que fue entregado por el alcalde de Miami, Francis Xavier Suarez y por el CEO del America Business Forum, Ignacio González.

El encuentro de Milei con Rafael Nadal

El encuentro de Rafa Nadal con Javier Milei

Antes de que de su discurso en el America Busniess Forum, Milei coincidió con el ex tenista y ex número 1 del mundo en el ránking ATP, Rafael Nadal, quien también brindó una charla en el foro después del mandatario argentino.

En las imágenes, se puede ver un abrazo entre el mandatario y el multicampeón de Grand Slam. "Presidente, ¿qué tal?“, se escucha decir al español que estuvo acompañado por otro ex tenista como David Nalbandian, leyenda del deporte en la Argentina.