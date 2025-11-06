Política

Claudia Sheinbaum niega recorte presupuestal en salud, pero señala que hay cambios en la forma de presentar los datos

La presidenta aclaró que los recursos provienen de otros fondos y que el objetivo es facilitar y reducir la burocracia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que "el sector salud no sufrirá recortes"﻿, explicó que el cambio en la presentación de datos busca "facilitar y reducir la burocracia"﻿, y destacó esfuerzos para agilizar recursos. (Jesús Avilés/ Infobae México)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que el sector salud no sufrirá recortes en su presupuesto. Durante su conferencia matutina, destacó que “salud es uno de los sectores con mayor aumento presupuestal”.

La mandataria aclaró que hubo un cambio en la presentación de los datos y por ello puede parecer que los institutos nacionales tienen menos presupuestos pero en realidad esos recursos vienen de otros fondos.

Desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum explicó que este cambio se realizó con el propósito de facilitar y reducir la burocracia. Aunque persiste una gran democracia para ejercer los recursos dentro del Gobierno Federal, aclaró que los procesos burocráticos como la contratación y la realización de pedidos suelen tardar varios meses, lo que representa una carga importante.

Por ello, el gobierno está trabajando para minimizar estos trámites al máximo, con el fin de beneficiar a la población, evitar actos de corrupción y asegurar un manejo de recursos más ágil y transparente para que éstos lleguen de manera directa y eficiente a quienes lo necesitan.

Fortalecimiento de la atención primaria en salud

La presidenta aclaró que, aunque pudiera parecer que hay una disminución en el presupuesto si se compara con años anteriores, no existe tal reducción ni para los institutos nacionales de salud, ni para los estados que cuentan con el programa IMSS-Bienestar, ni para aquellos que no lo tienen y reciben fondos federales, según cita el Sol de México.

Claudia Sheinbaum señaló que su administración pone especial énfasis en cuidar la salud desde la atención primaria, ya que muchas veces las personas no acuden a citas médicas continuas o se automedican debido a un mal trato o falta de seguimiento, lo que puede agravar su estado de salud y llevarlos directamente al hospital con un padecimiento mayor:

“Estamos fortaleciendo esta atención ya que muchas veces una persona no va a citas continuas o tiene algún padecimiento y se automedica para no ir al centro de salud o no fue bien tratado, no hay cuidado en su salud y después tiene problemas y llega al hospital directo con un padecimiento mayor”, compartió en su conferencia matutina.

Por ello, señaló que el objetivo principal de su gobierno es fortalecer los centros de alta especialidad y también aquellos de atención primaria, ya que al tener tratamientos de primer nivel se pueden prevenir las enfermedades y tener una mejor orientación sobre los medicamentos a utilizar de acuerdo al padecimiento del paciente.

Avances en infraestructura y tecnología para la salud en México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que el presupuesto para 2024 se enfocará en la ampliación y modernización de la infraestructura médica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó en una conferencia matutina durante en el 2024 que para este 2024 iban a destinar recursos significativos para la ampliación y modernización de la infraestructura médica en todo el país.

La mandataria hizo énfasis en la importancia de mejorar y construir hospitales nuevos, así como equiparlos con tecnología avanzada para ofrecer una atención más eficiente y de calidad, según reportó la estación de radio Salud Fm.

Además del fortalecimiento de hospitales, el presupuesto se orienta a la operación de las instituciones públicas existentes, a programas de prevención y atención primaria, y a la expansión de la red de farmacias del bienestar que garantizarán medicamentos gratuitos para quienes no cuentan con servicios privados.

Sheinbaum manifestó que, a pesar de que el presupuesto global fue reducido en comparación con 2024, el objetivo de su gobierno es mantener y ampliar la cobertura universal de salud, cumpliendo con los principios de austeridad republicana y la Cuarta Transformación, para garantizar la salud como un derecho accesible y eficiente para todos los mexicanos.​

