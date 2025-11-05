Política

Diputados enfrenta un receso obligado, a la espera del recambio y el llamado a extraordinarias

La oposición no alcanza el número para ir al recinto y el oficialismo quiere sumar músculo. Expectativa por el debate del Presupuesto

Guardar
Es poco probable que se
Es poco probable que se vea el recinto lleno durante noviembre

La Cámara de Diputados entra en un receso a la espera del llamado a extraordinarias y al cambio de su conformación. El oficialismo logró contener la discusión del Presupuesto con un dictamen de mayoría con apenas una sola firma de diferencia frente a Unión por la Patria y se aseguró, por lo menos por ahora, que nadie tenga el número para llamar a una sesión.

“Nosotros no tenemos el número para llamar a sesionar, lo van a tener que hacer ellos y lo más probable a que esperen al 10 de diciembre”, explicó una diputada del bloque de Unión por la Patria. “Lo único que puede cambiar el panorama es que en los próximos días no llamen a extraordinarias porque eso significa que, como muchos creemos, no quieren el presupuesto. Hay que ver si el FMI y el Tesoro de los Estados Unidos se los está exigiendo realmente", agregó.

El hasta ahora anuncio de llamados a sesiones extraordinarias con el presupuesto dentro del temario no se plasmó en un decreto. Eso le sacaría presión a la discusión que hoy tienen los bloques respecto de si llaman a sesionar o no.

El otro punto a tener en cuenta es que, como el oficialismo tuvo el dictamen de mayoría, es el primero de los proyectos en ser tratados en el recinto. En ese escenario, la oposición obligaría a discutir el proyecto del Ejecutivo al que acusan de esconder el pago de los intereses de los bonos y que daría déficit.

Pero no sólo la oposición tiene riesgos de ir al recinto, sino que el oficialismo también. A pesar de las reuniones informales no cambió nada del proyecto original, esto llevó a que sus aliados -el PRO y la UCR- firmaran el dictamen pero con disidencias. “Si vamos al recinto, vamos a intentar cambiar algunos artículos cuando se abra la discusión”, reconoció un radical al que le queda poco tiempo en la Cámara.

La Libertad Avanza logró el
La Libertad Avanza logró el dictamen de mayoría en la Comisión de Presupuesto

En este escenario, los libertarios apuestan al recambio en donde incrementarían la cantidad de diputados y en el medio negociar con los gobernadores posibles cambios “que no modifiquen lo sustancial” del proyecto del oficialismo. Como explicó la diputada libertaria Lilia Lemoine en modo aviso para los nuevos integrantes del bloque: “cuando viene un proyecto del Ejecutivo, primero se lo vota y luego se lo lee”.

Otro punto que genera ruido en la discusión tiene que ver con que, cuando el presidente Javier Milei anunció que iba a llamar a extraordinarias, dijo que el temario incluiría una reforma laboral, otra del Código Penal y una tercera impositiva. La intención que dejó trascender la Casa Rosada es la de iniciar por esta última lo que, dependiendo de lo que proponga, podría alterar los números de la recaudación y de esa manera las estimaciones que propone el proyecto de presupuesto.

“No tenemos demasiada información, pero creemos que el llamado a extraordinarias será para en diciembre tratar el presupuesto y en enero comenzar con las reformas. Estamos a la expectativa de ver qué dice la Casa Rosada”, explicaron desde el bloque libertario de la Cámara de Diputados.

De todas formas, y aunque casi no hay actividad parlamentaria, algunos de los diputados referentes de los bloques se quedaron en la Ciudad de Buenos Aires. Con el resultado cerrado y la nueva conformación de la Cámara ya confirmada, se repiten reuniones políticas sobre los armados parlamentarios que se vienen. Los bloques empiezan a puntear qué diputados son los que tienen que ir a las comisiones que se conformarán rápidamente como Presupuesto, Legislación del Trabajo, Asuntos Constitucionales entre otras.

Además, la semana que viene es la última reunión de la Comisión Investigadora $Libra que en las últimas horas abordó nueva información clave para la investigación. Según explicó el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, a partir de los datos aportados por las plataformas exchange, identificaron “una billetera virtual que recibió transferencias por USD 300.000 y USD 250.000, en las mismas fechas y montos equivalentes a los señalados en el presunto acuerdo de representación firmado en noviembre por Hayden Davis y Javier Milei". La semana que viene se fijará la fecha de entrega del informe que realice la comisión.

Temas Relacionados

Cámara de Diputados Presupuesto Javier Milei Lilia Lemoine Maximiliano Ferraro Unión por la Patria Ciudad de Buenos Aires Casa Rosada FMI Comisión Investigadora $LibraÚltimas noticias

Últimas Noticias

Manuel Adorni y Diego Santilli iniciaron los primeros contactos con gobernadores para aprobar las reformas pendientes

El flamante tándem que ingresó al Gabinete ya tendió puentes con los mandatarios provinciales aliados. No descartan una nueva convocatoria que excluiría a los cuatro kirchneristas

Manuel Adorni y Diego Santilli

Las reelecciones indefinidas vuelven a meterse en las negociaciones por el Presupuesto bonaerense

Por lo bajo, la discusión empieza a darse entre intendentes y legisladores. Se puso sobre la mesa en la reunión de los intendentes con Kicillof de la semana pasada. Máximo Kirchner dijo que los jefes comunales que no tienen reelección pueden ir en las listas del 2027

Las reelecciones indefinidas vuelven a

CFK no podrá volver a cobrar la pensión de Néstor Kirchner y ANSES le pedirá que devuelva $1.000 millones

La jueza Karina Alonso Candis desestimó la solicitud de la ex presidenta para restablecer el pago anticipado de su asignación mensual, suspendida por ANSES, en el marco de una causa por nulidad de acto administrativo

CFK no podrá volver a

La CGT eligió su nuevo triunvirato: se fue un sindicato clave y comenzará a negociar la reforma laboral

Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo liderarán la central obrera hasta 2029 tras imponerse el sector mayoritario al barrionuevismo y sus aliados. La UTA, disconforme, decidió irse de la central obrera

La CGT eligió su nuevo

La Corte Suprema admitió el reclamo de Chubut al gobierno nacional por la represa Futaleufú

El gobernador Ignacio “Nacho” Torres consideró que la decisión del máximo tribunal representa un respaldo al reclamo histórico de su provincia en defensa de su autonomía y sus recursos estratégicos

La Corte Suprema admitió el
DEPORTES
Tomás Etcheverry cerró su año

Tomás Etcheverry cerró su año en el tour y pone el foco en el Final 8 de la Copa Davis

Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors definirán al campeón de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Stefano Di Carlo: “Tenemos absolutamente claro que River está por encima de todos”

Simone Biles reveló cuáles fueron las tres cirugías estéticas que se realizó: “Dos de ellas nunca podrían adivinarlas”

La verdad sobre los rumores de una súper propuesta del Galatasaray a Messi para los meses de parate en la MLS

TELESHOW
Natalie Pérez cumplió 39 años:

Natalie Pérez cumplió 39 años: “Se recibe un año nuevo con una Luna gigante”

La sorpresiva participación de Luisana Lopilato y Michael Bublé en una docuserie

Johnny Depp regresa a la Argentina para presentar su nueva película: qué entrevista tiene pactada

Iliana Calabró recordó a su padre, Juan Carlos, a 12 años de su muerte: “Basta pensarte para sentirte junto a mí”

La conmovedora historia de Lisandro, el adolescente con alma tucumana que brilló en The Voice Kids Bélgica

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump anunció que EEUU

Donald Trump anunció que EEUU evalúa planes de desnuclearización junto a China y Rusia: “Veremos si funciona”

La OEA instó a las instituciones de Guatemala a respetar los “principios democráticos” tras las denuncias de golpe de Estado

Vladimir Putin ordenó a sus funcionarios iniciar los preparativos para “posibles pruebas nucleares”

La inteligencia belga apuntó a Rusia como posible responsable de las recientes incursiones de drones en el país

Ecuador rechazó las acusaciones del dictador Nicolás Maduro sobre ser “ruta del narcotráfico”