Política

Silvana Giudici: “Mauricio Macri se confunde”

La diputada nacional, que recientemente dejó el PRO para pasar a La Libertad Avanza, cuestionó al ex presidente por sus críticas a los cambios en el Gabinete

Guardar
Silvana Giudici, diputada por La
Silvana Giudici, diputada por La Libertad Avanza

Silvana Giudici, diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA), criticó al expresidente de la Nación, Mauricio Macri: “Así como Mauricio Macri toma decisiones acertadas, luego se confunde con criticar al Jefe de Gabinete”.

En comunicación con Radio Mitre, Giudici se refirió a las críticas que emitió el exmandatario sobre la designación de Manuel Adorni como nuevo Jefe de Gabinete. A su vez, la diputada también apuntó contra los dirigentes del PRO que “están haciendo ingentes esfuerzos para diferenciarse de la Libertad Avanza”.

“Yo nunca me voy a diferenciar de las personas que siguen trabajando por el cambio de la Argentina”, argumentó la parlamentaria, respecto de su traspaso hacia el bloque oficialista y junto a otros dirigentes del PRO.

En este sentido, la diputada relató que su trayectoria política se forjó en la confluencia de distintos espacios como lo fue Juntos por el Cambio, recordando que desde antes de 2009 trabajó junto a figuras como Cristian Ritondo en la agenda de la autonomía porteña.

Según sus palabras, la prioridad de muchos dirigentes fue combatir el populismo, al que responsabiliza de la postergación y la pobreza en el país. “No quiero decir acabar con el kirchnerismo porque parece que uno lo sintetiza en una persona, pero la verdad que es un movimiento que nos ha llevado, a los argentinos, a la postergación y la pobreza”, afirmó Giudici.

La diputada destacó su cercanía con Patricia Bullrich durante la campaña presidencial de 2023 y remarcó el papel decisivo que tuvo el PRO al respaldar a Javier Milei en el balotaje. Giudici también consideró que la decisión de apoyar a Milei fue un acto de generosidad política, especialmente por parte del expresidente Mauricio Macri: “Fue muy generoso al acompañar con la estructura partidaria, a pesar de que todavía había sectores que no estaban de acuerdo”.

Tras la victoria de Milei en las últimas elecciones legislativas, Giudici observó con sorpresa que, en las cuarenta y ocho horas siguientes, surgieron posturas dentro del PRO que buscaban diferenciarse o incluso proyectar candidaturas alternativas para 2027. Es por eso que cuestionó la lógica de buscar un candidato propio inmediatamente después de una elección ganada en alianza.

Respecto a la composición de las listas y la pertenencia partidaria, Giudici aclaró que la boleta en la ciudad de Buenos Aires correspondió a La Libertad Avanza, y que varios diputados ingresaron por ese espacio, aunque persisten confusiones sobre su afiliación.

La diputada defendió la legitimidad de su banca, argumentando que fue el resultado de una confluencia de sectores y no de un solo partido. Y rechazó la idea de que la banca deba ser devuelta al PRO. Además, puso de relieve la diversidad de situaciones distritales, mencionando el caso de Córdoba, donde el PRO votó por fuera de la alianza, y el de Chubut, donde el gobernador del PRO, Ignacio Torres, apoyó a Provincias Unidas.

Giudici expresó su esperanza de que, bajo la conducción de Cristian Ritondo, el PRO logre confluir en una alianza sólida de cara a 2027. Y subrayó la importancia de dejar de lado las disputas personales para enfrentar el desafío legislativo inmediato: “Nos queda un mes de tratamiento en el Congreso con una mayoría residual que en el día de hoy quiere votar un presupuesto con déficit absoluto”.

Finalmente, Giudici reafirmó que su decisión de sumarse al bloque de La Libertad Avanza responde a la necesidad de estabilidad y futuro para la Argentina, y a la obligación de representar a quienes depositaron su confianza en el proyecto de cambio impulsado por la actual administración, encabezada por Javier Milei.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasSilvana GiudiciCongresoLa Libertad AvanzaPro

Últimas Noticias

El Procurador general pidió postergar el inicio del sistema acusatorio en los juzgados de Comodoro Py previsto para el lunes

El jefe de los fiscales, Eduardo Casal, dijo que no se oponen al nuevo ordenamiento, sino que advierten que con la estructura actual no podrán hacer frente a todas las investigaciones en tiempo y forma

El Procurador general pidió postergar

“Le hicieron una broma con Espert”: un funcionario habló sobre el profesor de Banfield acusado de adoctrinar alumnos

Carlos Torrendell, secretario de Educación de la Nación, relató que se activó un protocolo especial, solicitó información a la provincia y monitoreó la respuesta institucional ante el audio difundido

“Le hicieron una broma con

Establecieron una serie de estrictos requisitos para la portación de armas de uso civil

Los cambios se vieron reflejados a través de una Resolución publicada en Boletín Oficial

Establecieron una serie de estrictos

Senado: la oposición insistirá con modificar la ley de DNU en medio de una batalla sindical contra Villarruel

Antilibertarios quieren dictaminar esta tarde la versión original del proyecto que aprobó la Cámara alta y modificó Diputados. En tanto, el principal gremio llevó ayer a su líder a un patio interno del Palacio y amenazó con ir al recinto

Senado: la oposición insistirá con

Quién es Guido Giana, el elegido para reemplazar a Cecilia Loccisano en el Ministerio de Salud

Tras la renuncia de la secretaria de Gestión Administrativa, el Gobierno oficializó su salida y designó al nuevo viceministro. Se trata de una persona cercana a Mario Lugones y Santiago Caputo, con una amplia trayectoria en el sector público y privado

Quién es Guido Giana, el
DEPORTES
El nuevo simulador de última

El nuevo simulador de última generación que utilizará un equipo de F1: “Sensaciones a través del volante”

Con los atractivos duelos entre Liverpool-Real Madrid y PSG-Bayern Múnich se pone en marcha la fecha 4 de la Champions League

Franco Colapinto correrá el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 este fin de semana: días, horarios y todo lo que hay que saber

A 75 años del mundial de básquet ganado por Argentina: el testimonio de su capitán y el recuerdo de un equipo que hizo historia

El día que un partido se suspendió por falta de pelotas: la intimación de Grondona al árbitro y un llamado de Plácido Domingo

TELESHOW
El sentido mensaje de Tini

El sentido mensaje de Tini Stoessel a Chris Martin tras acompañarla en su show: “Gracias a Dios por estar en mi vida”

Evangelina Anderson lloró en MasterChef Celebrity y se reconcilió con Wanda Nara: “Nos unieron nuestros hijos”

El llanto de Marixa Balli por su hermano en MasterChef: “La vida me dio una familia maravillosa que me la destrozaron”

A 10 años de su último disco, Tan Biónica sorprende con El Regreso: los secretos detrás de la grabación de su nuevo álbum

La Tora y Nacho Castañares hablaron como nunca sobre su vínculo tras su separación: “No somos amigos, pero nos queremos”

INFOBAE AMÉRICA

Tras la masacre de El

Tras la masacre de El Fasher, el secretario general de la ONU advirtió que la guerra en Sudán se está “descontrolando”

El Instituto de Derechos Humanos de Uruguay advierte por el aumento del antisemitismo en el país

El FMI destacó la “política fiscal prudente” del gobierno de Yamandú Orsi en Uruguay

Sergio Martínez, doctor: “Hay una fruta que si tomas antes de dormir puede solucionar el problema del insomnio”

Innovación, tecnología y conservación de la biodiversidad: así es el modelo japonés de desarrollo verde que promete un futuro sostenible