Manuel Adorni le respondió a Mauricio Macri: “Mal que le pese, el Gabinete lo elige el Presidente”

Manuel Adorni le respondió a Mauricio Macri

El flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, le respondió a Mauricio Macri tras sus críticas en redes sociales por la salida de Guillermo Francos. “El Gabinete, mal que le pese a él o a cualquiera, lo elige el presidente”, respondió al ser consultado por la reciente publicación del líder del PRO.

“Sí, me llamó la atención, más que me sorprendió”, dijo sobre el tuit en el que Macri cuestionó su falta de experiencia para reemplazar a Guillermo Francos. “Está bien, es su opinión y ya me han preguntado cincuenta veces por el tuit”, reconoció el funcionario aunque puso los límites de la discusión interna: “La verdad es que es un tema de segundo orden, porque el gabinete lo elige el Presidente”.

Las palabras de Macri utilizó sus redes sociales para expresar su disconformidad: “La salida de un hombre con capacidad y equilibrio como Guillermo Francos, que para la ciudadanía representaba sensatez, para ser reemplazado por otro sin experiencia, no parece ser una buena noticia”, había expuesto el expresidente, afirmando además que existía la posibilidad de optar por “alguien más idóneo”, señalando al titular de YPF, Horacio Marín. La réplica de Adorni fue contundente y no se apartó del tono institucional: “Poner en una situación incómoda a una persona como Marín me parece injusto también. Pero bueno, qué sé yo, cada uno puede opinar lo que quiere”.

Javier Milei junto a Karina Milei, Manuel Adorni, Patricia Bullrich y Luis Petri

De todos modos, el flamante jefe de Gabinete afirmó que tomará el desafío con altura: “Le tomo el desafío, ¿no? A ver cómo me va en la jefatura de Gabinete. Ojalá que me vaya bien, así cuando termine mi función, sea cuando sea, lo llamaré y le diré: ‘Viste que estabas equivocado’”. En la misma línea, Adorni reflexionó sobre el rol de los expresidentes: “Creo que de todas maneras los expresidentes tienen que colaborar en que el gobierno de turno, sea cual sea el color político y sean cuales sean las diferencias, tienen que tratar de empujar para adelante. Me parece que el tuit no fue realmente en esa línea, pero, bueno, cada uno tiene la libertad de opinar lo que le parezca”.

La designación tomó por sorpresa al propio Adorni: “Me enteré unos días antes de que salió el comunicado de la oficina de presidencia. Para ser honesto, estaba trabajando para asumir como legislador el 10 de diciembre y empezaba a tener ya contacto con el mundo legislativo de la ciudad de Buenos Aires, así que imaginate que me sorprendió mucho más”. Sin embargo, su experiencia comunicacional y su vínculo con los equipos de gobierno fueron, en su entender, razones clave para que Javier Milei lo escogiera: “Terminé estando al tanto de todo lo que pasaba en el Estado de punta a punta. Eso me allana un poco más el camino de trabajo, al menos al principio de esta transición, que recién la estoy iniciando”.

En el presente de la política argentina, donde las diferencias se hacen públicas vía redes sociales y declaraciones, Adorni busca marcar un rumbo de mesura. Reafirma que la última palabra, incluso frente a cuestionamientos de la magnitud de los de Macri, la tiene el presidente: “El gabinete, mal que le pese a él o a cualquiera, lo elige el presidente”.

El enojo de Macri

Mauricio Macri se mostró disconforme con la designación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete (Crédito: Maximilano Luna)

Las críticas de Macri habían quedado de manifiesto luego de la cena que mantuvieron el viernes 1 de noviembre en la quinta presidencial de Olivos. Luego del convite Macri expresó sus diferencias en su cuenta de X.

En su mensaje, Macri relató que durante la reunión con Milei se abordaron los temas pendientes y se buscó definir la mejor manera de reforzar los equipos para la segunda etapa de gobierno, pero reconoció: “No logramos ponernos de acuerdo”, según publicó en sus redes sociales. Además, subrayó que a esta “decisión desacertada” se suma la persistencia de disputas internas en el oficialismo, que aún no han sido resueltas y que considera fundamentales para la hoja de ruta del futuro.

El ex presidente lamentó el escenario actual y recordó que el país atraviesa una “oportunidad histórica”, construida a partir del reciente respaldo electoral y el apoyo “inédito” de Estados Unidos. Aclaró que no ha solicitado ni solicitará ningún beneficio personal, pero consideró necesario expresar sus preocupaciones “porque nos une el futuro del país”.