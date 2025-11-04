“Le hicieron una broma con Espert”: el Gobierno se refirió al caso del profesor que insultó a sus alumnos enojado por la victoria de LLA

El episodio ocurrió con alumnos de sexto año del Colegio Bertrand Russell, en Banfield

El secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, habló este martes sobre la situación ocurrida en el Colegio Bertrand Russell, ubicado en Banfield, donde se difundió un audio en el que un docente insultaba a estudiantes y realizaba referencias políticas partidarias durante una clase. El Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, intervino con un procedimiento formal hacia la jurisdicción bonaerense y la institución privada.

“Esto no es lo que sucede todos los días en el sistema educativo, pero claramente son cosas que pasan”, señaló Torrendell al ser consultado sobre el episodio, y recordó otros antecedentes: “Hace unos años también había sucedido algo parecido en un colegio, si no recuerdo mal, de La Matanza, también con una profesora que hablaba de Macri en una materia de Historia”.

El funcionario contó que la ministra Sandra Pettovello lo contactó el domingo, cuando la situación tomó estado público: “Me llama y me ordena desarrollar el protocolo que tenemos para este tipo de cuestiones, que implica formalmente comunicarse con las autoridades jurisdiccionales para ponerlos sobre aviso del tema y también para requerirles información de cómo van a proceder”.

Según explicó, al tratarse de un establecimiento privado, el Ministerio pudo solicitar información a la institución y difundir un comunicado recordando los criterios de convivencia. “Recordando siempre que esto no puede pasar y que si pasa, la comunidad educativa y las autoridades tienen que estar atentas”, sostuvo, y remarcó que ese deber corresponde tanto al colegio como al Estado.

Sobre la escuela, señaló que revisó su sitio web y la describió como “una escuela privada de la zona inspirada en un pensador como Bertrand Russell”. Agregó: “Es totalmente paradójico esto, porque debería ser lo contrario”.

En relación a los motivos del insulto del profesor hacia los estudiantes, Torrendell aclaró que la información disponible seguía siendo parcial. “Lo que parece que hicieron, pero insisto que es simplemente lo que me comentaron, es que hacen alguna broma sobre, parece que el profesor es pelado, entonces hacen alguna broma con (José Luis) Espert que también es pelado y, a partir de esto, se desata toda esta situación”. Indicó que el docente dictaba Literatura.

El funcionario sostuvo que los centros educativos deben actuar frente a conductas inapropiadas, sin caer en excesos: “Por supuesto, tiene que haber justicia para todos, lo cual no quiere decir ensañamiento, pero sí justicia como corresponde”. En esa línea, afirmó que a los estudiantes se les enseña que “cuando hay alguna falta, uno después puede comprender, entender, educar, formar, fantástico. Pero lo primero que tiene que hacer es reparar esa falta y tiene que haber una sanción como corresponde”.

Torrendell destacó que la ministra Pettovello “desde el principio está muy comprometida y preocupada con esta cuestión del adoctrinamiento”. Aseguró que hechos de este tipo “incluyen un acto de violencia”, y puntualizó: “Generalmente estas cosas vienen acompañadas como una especie de minusvaloración o desprecio del otro, sobre todo del chico, porque piensa distinto”.

Sin embargo, diferenció estos episodios de la discusión pedagógica dentro del aula y reivindicó la libertad de expresión docente en contextos adecuados. “Todos tenemos libertad de expresar nuestras ideas, etcétera. Sobre todo, por ejemplo, en un debate, si uno está en el último año del secundario, un debate sobre política, educación cívica, también el profesor a veces los chicos te preguntan: ‘¿Vos qué pensás?’ Bueno, perfecto. De expresar las opiniones de uno, también respetuosamente, forma parte de la libertad del docente, pero esto evidentemente es otra cosa”.

Los acontecimientos tuvieron lugar en una institución de gestión privada que funciona bajo la órbita de la provincia de Buenos Aires. Según el Ministerio de Capital Humano, que dirige Sandra Pettovello, tras la circulación del audio, difundido por el sitio Border Periodismo, donde se escuchaban frases de tono ofensivo y contenido político partidario, la escuela procedió a suspender al docente involucrado en calidad preventiva y notificó a las autoridades provinciales. El Ministerio, a través de la Secretaría de Educación, enfatizó la gravedad del episodio y la importancia de erradicar cualquier práctica que atente contra el respeto y pluralidad en el entorno escolar, garantizando que las instituciones, tanto estatales como privadas, velen por estos principios.

En el material difundido se identifica al profesor dirigiéndose a sus alumnos, de sexto año, en términos insultantes, cuestionando el supuesto festejo por resultados electorales y vaticinando consecuencias negativas para familias de bajos recursos. “Permanentemente la idiotez, no tomar contacto con nada que tenga que ver con la realidad, y viviendo en una burbuja, indiferencia frente al sufrimiento social, que es extremo”, expresó con visible enojo el docente, según pudo escucharse en la grabación que circuló masivamente.

En ese mismo discurso, el educador planteó que buena parte de la sociedad no podrá mantener derechos como la salud o la educación universitaria gratuita y se refirió de manera peyorativa a sectores populares, afirmando: “Tal vez, dentro de algunos años vean que el hijo de la sirvienta se murió de cáncer en un hospital que no tiene financiamiento”.