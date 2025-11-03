Juan Cabandié: “Si seguimos en esta sintonía, en 10 años peleamos el cuarto lugar con Myriam Bregman”

Juan Cabandié habló sobre el futuro del peronismo en Infobae en Vivo

En diálogo con Infobae en Vivo, el ex ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible y cofundador de La Cámpora, Juan Cabandié, dejó una advertencia contundente sobre el futuro del peronismo tras la derrota frente a La Libertad Avanza: “Si seguimos en esta sintonía, en 10 años peleamos el cuarto lugar con Myriam Bregman”.

Para Cabandié, el movimiento justicialista debe emprender una reconstrucción integral que incluya “debate de ideas programáticas, reconstrucción de puentes con las provincias, el sector productivo y el trabajo”, y superar el centralismo y los métodos de minorías que fraccionaron experimentos recientes.

Estas declaraciones fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Maru Duffard, Ramón Indart y Cecilia Boufflet. La entrevista, que tuvo a Cabandié como protagonista tras la última derrota electoral, giró en torno a los desafíos estratégicos del peronismo, el futuro de la conducción partidaria y el rol que debería asumir Cristina Kirchner en este ciclo político incierto.

Cabandié evitó personalizar el debate en figuras, aunque resaltó la continuidad de la influencia de Cristina Fernández dentro del movimiento. “No sé si hay que discutir a Cristina —planteó—; sí creo que hay que discutir el peronismo”, enfatizó, remarcando que con seis derrotas en las últimas siete elecciones, “no discutirlo sería un error garrafal”.

El ex ministro puso el foco en la necesidad de abandonar los dogmatismos y volver a poner en el centro los “principios interpretados desde la realidad, no verdades absolutas”. Según Cabandié, esa deriva dogmática hizo que el peronismo “se volviera cada vez más replegado sobre el AMBA, perdiendo creatividad y federalismo”. Sobre esta cuestión, puntualizó: “El peronismo AMBA dejó de lado el proyecto nacional, abandonó la construcción de mayorías y rompió puentes con las provincias. Eso lo aleja de la idea original de Néstor y Cristina Kirchner”.

Al hablar de la necesidad táctica de reconstruirse, Cabandié insistió: “No transformás nunca desde las minorías. Cuando el peronismo diseñó estrategias solo para una fracción, se volvió centralista y perdió la voluntad transformadora. La única manera de volver a ganar es con una estrategia verdaderamente federal, recuperando alianzas y puentes con las provincias”.

Cabandié se refirió también a las diferencias y tensiones internas, sobre todo al analizar el rol de La Cámpora, agrupación que contribuyó a fundar. “No creo que el problema sea Cristina. Muchos tienen más encono con ciertas metodologías de La Cámpora, sobre todo con la lógica de presentar listas testimoniales o marginales, que terminan haciendo perder mayorías en provincias clave”, puntualizó, citando casos como Neuquén, Salta y Misiones.

El ex funcionario criticó como antiestratégica la práctica de “sacar dos, cinco o seis puntos y resignar la conducción de la provincia”. Para él, “lo que sirve para adelante es replantearse las formas de construcción, debatir abierta y federalmente y escuchar a la sociedad fuera del AMBA”.

A lo largo de la entrevista, Cabandié señaló que si hay una posibilidad de relanzar el espacio rumbo a 2027, requerirá necesariamente un nuevo liderazgo, capaz de dialogar “con gobernadores, con dirigentes de peso real en sus territorios, y no solo con los avalados desde la centralidad de la Capital”. Sin ese trabajo, advirtió, “pelear el cuarto lugar será la norma”.

En cuanto a la discusión sobre la naturaleza del peronismo, Cabandié rechazó la idea de un movimiento dividido entre derecha e izquierda: “No existe el peronismo de derecha o de izquierda, existen compañeros que priorizan la justicia social y otros lo productivo, pero sin esos dos elementos no hay peronismo. El que solo piensa en la justicia social, sin producción, termina emitiendo; y el que se queda solo con lo productivo, se convierte en menemista. El peronismo es equilibrio”.

Refiriéndose al plano programático, enfatizó que la imagen de un justicialismo generador de planes es ajena a su historia y que “hay que reconstruir el puente con el sector productivo, con las pymes, con el campo y el empleo. Las provincias más desarrolladas son las que tienen más empresas, no las que tienen más planes”.

El ex ministro insistió en revisar tanto la estrategia política como la programática. “Hace falta una propuesta para el futuro. Debemos renovar el debate, escuchar a la academia, las universidades, los sectores productivos y federalizar la discusión. No hay lugar para el centralismo ni para la resignación”, recalcó.

Sobre la figura de Axel Kicillof, Cabandié opinó que si aspira a la proyección nacional necesitará hacer “un trabajo muy fino de reconstrucción con lo federal, sentado con gobernadores y figuras con verdadero peso electoral”.

En diálogo con Infobae en Vivo, en el programa de la mañana, el referente también defendió la boleta única como sistema electoral más transparente, aunque consideró que no fue determinante en los resultados recientes: “La territorialidad y la gestión siguen siendo claves en provincias como La Pampa, Tucumán, Catamarca o Formosa”.

Por otro lado, no eludió la autocrítica de la gestión nacional: “Todos fuimos responsables, yo fui ministro cuatro años, Máximo Kirchner fue jefe de bloque, y así como hubo avances y una gestión de vivienda positiva, también cometimos errores y eso hay que discutirlo, no esconderlo”. Sostuvo que si no existe un debate honesto “queda poco futuro y mucho personalismo”.

Cabandié completó su visión remarcando la importancia de rediscutir el federalismo y aprovechar el potencial argentino: “El futuro depende de que la política interprete los intereses del país productivo y del interior, no solo de la Capital. Si no, siempre se va a quedar lejos de representar a las mayorías”.

En el cierre de la entrevista, lanzó su advertencia: “Por eso digo, si seguimos en esta sintonía minoritaria, dentro de diez años estaremos peleando el cuarto lugar con Myriam Bregman”, en referencia al retroceso electoral y su temor de que el peronismo se aleje cada vez más del papel de movimiento mayoritario.

