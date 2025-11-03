Política

Javier Milei se reunirá hoy con el nuevo Gabinete tras un fin de semana de designaciones

El nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezará su primera reunión como titular del equipo ministerial y anticipó que inicia una “etapa donde la prioridad es avanzar en las reformas que la Argentina necesita”. Además, le dio la bienvenida al nuevo ministro del Interior

Este lunes inicia una nueva etapa en el Gobierno de Javier Milei, luego de los recientes cambios en la estructura del Poder Ejecutivo. En la Casa Rosada se desarrollará la primera reunión del renovado Gabinete.

Según pudo saber Infobae de fuentes del Gobierno, este encuentro comenzará a las 9:30 horas y reunirá a los principales funcionarios, entre ellos Manuel Adorni, como flamante jefe de Gabinete, y Diego Santilli, como nuevo ministro del Interior, quienes asumirán formalmente sus cargos durante la semana.

La designación de Santilli, anunciada por el presidente Milei el domingo en la Quinta de Olivos, responde a la necesidad de encaminar la relación con el PRO.

El ex dirigente amarillo reemplazará a Lisandro Catalán, mientras que Adorni sucederá a Guillermo Francos en la Jefatura de Gabinete. Ambos funcionarios, electos previamente como diputado nacional y legislador porteño, respectivamente, no jurarán por sus bancas para dedicarse de lleno a la gestión.

En la tarde del domingo, en su cuenta oficial de X (ex Twitter), Adorni expresó: “Bienvenido Diego Santilli como nuevo ministro del Interior de la Nación. Gran elección para esta etapa donde la prioridad es avanzar en las reformas que la Argentina necesita para seguir transitando el camino hacia la prosperidad”.

Luego, Santilli le agradeció al Presidente “por la confianza” y aseguró que asume este desafió “con muchísima responsabilidad y con una profunda convicción”, ya que “la Argentina necesita avanzar en las reformas estructurales que le permitan al país crecer, generar empleo y atraer inversiones”.

“Estamos en un momento único. Los argentinos eligieron, de manera contundente, seguir por el camino de la libertad y avanzar en las transformaciones que necesitamos para construir un futuro de crecimiento, desarrollo y prosperidad”, concluyó.

La reestructuración del Gabinete no se detendrá en estos nombramientos. Tanto la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como el ministro de Defensa, Luis Petri, dejarán sus cargos próximamente para asumir sus bancas en el Congreso, lo que anticipa nuevas modificaciones en el equipo de Milei.

El encuentro de este lunes no solo significa el debut de Adorni y Santilli en sus nuevas funciones, sino también la primera participación del canciller Pablo Quirno en una reunión de Gabinete. Completarán la mesa los ministros Luis Caputo (Economía), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Mario Russo (Salud), entre otros.

Tal como adelantaron a este medio, durante el encuentro se abordarán temas centrales para la agenda legislativa de noviembre, con especial énfasis en el Presupuesto 2026, y las próximas medidas económicas. Además, habrá un reconocimiento para Francos y Catalán por sus funciones.

Adorni, en diálogo con Radio Mitre, subrayó que esta etapa representa “un cambio estructural en el Gobierno” y que su llegada a la Jefatura de Gabinete implica “una gestión federal y de consensos”.

El funcionario anticipó que el Gobierno nacional impulsará en los próximos meses un paquete de reformas laborales, impositivas y judiciales, con una impronta de diálogo federal y búsqueda de consensos políticos. “No va a haber nada más federal que esta etapa, donde vamos a discutir todas las leyes con las provincias y el Congreso. Vamos a trabajar para lograr acuerdos que cambien de verdad a la Argentina”, afirmó.

El propio Adorni explicó que el reemplazo de Francos por Santilli responde a una “transición natural” dentro del equipo de Gobierno, señalando que “había un ciclo cumplido. Ahora comienza una nueva etapa, con la idea de consolidar el rumbo económico y político del país”.

Pese a que aún no hubo confirmación oficial, se sabe que el subsecretario de Prensa, Javier Lanari, será secretario de Comunicación y Medios. Sin embargo, deslizaron que el flamante jefe de Gabinete será quien encabece las habituales conferencias de prensa.

