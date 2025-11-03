Política

Javier Milei dio la primera señal de apertura al nombrar a Diego Santilli en Interior y encamina la relación con el PRO

El Presidente decidió sumar al Gabinete al dirigente del partido fundado por Mauricio Macri. Estará a cargo de las relaciones con los legisladores y gobernadores. Días atrás, Patricia Bullrich dividió el bloque amarillo al ordenarle a sus diputados que se pasen a las filas del oficialismo

El mandatario nacional junto al diputado del PRO

A pesar de haberse reunido para conversar a solas en la Quinta de Olivos, el presidente Javier Milei no llegó en ese momento a un acuerdo con Mauricio Macri, quien se fue del encuentro con fuertes críticas hacia los cambios en el Gabinete, que hasta entonces no incluía a ningún dirigente del PRO.

Sin embargo, menos de dos días después, el mandatario nacional sorprendió al anunciar al diputado y referente de ese partido, Diego Santilli, como el nuevo ministro del Interior, a cargo de las relaciones con los gobernadores y el Congreso.

La decisión tomó de imprevisto incluso al propio “Colo”, que estaba regresando a Buenos Aires, cuando recibió el llamado del jefe de Estado ofreciéndole el puesto que había dejado vacante Lisandro Catalán.

El legislador, que desde hace tiempo se venía mostrando cerca del oficialismo y terminó por encabezar la lista de diputados en la Provincia de Buenos Aires, había viajado a la ciudad de Paraná, en Entre Ríos, para ver la carrera de TC Pista en la que compitió su hijo.

Lisandro Catalán renunció el viernes por la noche al Ministerio del Interior

De hecho, la noche anterior tuvo que rechazar una invitación a cenar del jefe de su bloque, Cristian Ritondo, para poder acostarse temprano, ya que a la mañana siguiente debía salir a primera hora.

El mismo domingo, el Presidente recibió en la Quinta de Olivos a su asesor, Santiago Caputo, quien hasta ese instante sonaba para ocupar esa misma cartera, aunque sumándole otras competencias.

Cuando recibió la propuesta de la boca del propio Milei, Santilli no lo dudó y aceptó de inmediato. Fue entonces cuando el líder libertario confirmó el nombramiento a través de las redes sociales.

“Tenemos ministro del Interior. Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro", escribió el mandatario en su cuenta de X.

Una vez de regreso en Buenos Aires, y con su futuro definido, el “Colo” se dirigió por la noche a la residencia presidencial para hablar por primera vez con el jefe de Estado, ya desde su nueva función y siendo parte del Gobierno.

La decisión fue bien recibida por Macri, quien opinó que se trata de “una incorporación muy positiva para el Gobierno”, ya que “como dirigente del PRO de gran experiencia”, va a poder “articular con los gobernadores la implementación de las reformas necesarias para el país”

Este mensaje tuvo un tono muy distinto al que dio luego de la reunión del viernes en Olivos, cuando se mostró muy molesto por la designación de Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete como sucesor de Guillermo Francos, quien dejó el Gobierno agotado por la interna.

El ex mandatario nacional se fue insatisfecho del encuentro con Milei (RS Fotos)

“La salida de un hombre con capacidad y equilibrio, que para la ciudadanía representaba sensatez, para ser reemplazado por otro sin experiencia, no parece ser una buena noticia”, opinó el ex presidente, que pretendía que ese lugar fuera ocupado por Horacio Marín, titular de YPF.

Cuando semanas atrás renunció el canciller Gerardo Werthein, el macrismo hizo circular algunos nombres para ese puesto que no fueron tenidos en cuenta y quien terminó en el Palacio San Martín fue alguien que ya estaba en el propio Poder Ejecutivo: Pablo Quirno, que hasta ese entonces se desempeñaba como secretario de Finanzas.

La designación de Santilli llegó, de esta manera, como el primer gesto real de apertura por parte del Gobierno a sus aliados del PRO, con los que se venía tensando la relación por diferencias en el Congreso.

El viernes, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ordenó que los diputados que responden a ella dejen el bloque amarillo para pasarse a las filas de La Libertad Avanza. Se trata de Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici, Patricia Vázquez y los electos María Luisa González Estevarena y Carlos Almenda.

Esto generó cierto malestar en el macrismo, que vio en este movimiento una jugada para quitarle poder en el recinto y someterlo al oficialismo mientras se discute la conformación de un interbloque.

Patricia Bullrich dividió al bloque del PRO (REUTERS/Cristina Sille)

No obstante, varios de los legisladores se retiraron de un grupo de Whatsapp en el que estaban todos los miembros de la bancada, agradeciéndole a Ritondo por el trabajo realizado, pero marcando sus diferencias por algunos manejos de la cúpula partidaria.

Trascendió, por ejemplo, el comentario de Arabia, quien destacó que tenía “solo cosas positivas para decir” de sus -hasta ese momento- compañeros de espacio, pero lamentó haber sido expulsado meses atrás del sello.

“Creo que no tiene sentido ahondar ahora, con la mayoría ya lo hemos conversado bastante, motivo por lo cual los próximos días guardaré un respetuoso silencio. Desde ya quedo a disposición de cada uno para hablar con quien considere de manera privada”, escribió.

Sin embargo, también Ajmechet dedicó unas palabras finales, que fueron más críticas para con el partido: “Aprovecho el mensaje de Damián para contarles a todos que hablé con Cristian hace un rato. Con muchos hablé de mi situación personal, en la que me hubiera gustado que el PRO bancara en parte mi candidatura, en vez de públicamente decir que no me habían puesto. Pero es la realidad, mi lugar en la lista me lo dio exclusivamente LLA, el PRO se ocupó de hacerlo público y tiene sentido, por lo tanto, que me pase al bloque de ellos. Aprendí mucho de ustedes, de cada uno, durante estos casi 4 años. Además de que me llevo amigos políticos y amigos personales. Espero que el futuro nos encuentre mucho más juntos que separados. ¡Un abrazo grande a todos!“.

A pesar de las discusiones, a partir de ahora Santilli es quien va a quedar al frente de las negociaciones parlamentarias. Si bien Ritondo estaba molesto con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, su otrora compañero de banca podría acercar posiciones.

El riojano, por otro lado, parece haber quedado ya firme en su puesto, por lo que continuaría manejando el recinto y pasará a tener un contacto más fluido con el flamante ministro del Interior, con quien se verá este mismo lunes en la Casa Rosada, para compartir la primera reunión de Gabinete tras su designación.

