Política

Diego Santilli, flamante ministro del Interior: “El desafío es que haya ocho millones más de trabajadores formales”

El nuevo funcionario habló sobre la próxima agenda parlamentaria y la relación con los gobernadores

Diego Santilli se refirió a la reforma laboral en Radio Mitre

En el inicio de su gestión como nuevo ministro del Interior, Diego Santilli se refirió a las reformas que próximamente el gobierno nacional discutirá en el Congreso: “El desafío es que logremos que haya ocho millones más de trabajadores formales”.

En comunicación con Radio Mitre, Santilli aportó datos sobre el mercado laboral argentino: de veintitrés millones de personas en edad de trabajar, solo seis millones tienen empleo formal en el sector privado y casi tres millones en el sector público, lo que deja a catorce millones sin acceso a derechos laborales básicos.

“No tienen acceso a la vacunación programada, no tienen acceso a la salud, no tienen acceso a la jubilación”, enfatizó. Para el flamante ministro, el desafío es incorporar a “seis, siete u ocho millones más de trabajadores” al empleo formal.

En este sentido, y ante las críticas del kirchnerismo, Santilli aclaró que los derechos de los trabajadores actuales no se verán afectados por la reforma laboral, y citó al presidente Javier Milei: “Él dijo que es hacia adelante. Hoy existen convenios colectivos que pueden ser mejorables y perfectibles”. Como ejemplo, mencionó el convenio de Vaca Muerta de 2016, “que permitió casi duplicar la cantidad de trabajadores del sector petrolero”. Según el funcionario, el Gobierno plantea mecanismos para que los trabajadores informales puedan acceder a la formalidad, y convocó al diálogo para superar las barreras que impiden el acceso a derechos laborales.

Diego Santilli, ministro del Interior
Diego Santilli, ministro del Interior de la Nación

A su vez, confirmó que fue convocado por el mandatario nacional para una reunión de más de una hora, centrada en los temas prioritarios del Gobierno. En ese encuentro, ambos abordaron la agenda de sesiones extraordinarias y ordinarias, con énfasis en el presupuesto, la modernización laboral, la reforma fiscal orientada a la reducción de impuestos y la elaboración de un nuevo Código Penal. El ministro subrayó que estos puntos constituyen el núcleo de las tareas inmediatas, mientras que la agenda ordinaria se proyecta para el resto del año.

El rol con los gobernadores y la diferencia con Mauricio Macri

En su nuevo rol, Santilli destacó la importancia de la articulación directa con los gobernadores, senadores y diputados, y remarcó la necesidad de un trabajo coordinado con la Cámara de Diputados y el Senado, especialmente tras la reciente recomposición de ambas cámaras.

Consultado sobre el pase de siete diputados del PRO, Santilli explicó que la situación ya venía gestándose desde tiempo atrás, mencionando que la actual ministra de Seguridad y senadora electa, Patricia Bullrich, había iniciado previamente ese camino mucho antes de la elección reciente. Y señaló que la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO se consolidó en la provincia de Buenos Aires, la ciudad y la mayoría de los distritos, y que se mantiene firme desde la reunión en la casa del expresidente Mauricio Macri durante el balotaje.

Entre los logros mencionados por el actual gobierno, subrayó la eliminación de los piquetes, pasando de nueve mil a cero, y la reducción del déficit fiscal en siete puntos, lo que permitió avanzar en la baja de impuestos. “Todo eso es lo que se comprometió el presidente”, afirmó Santilli, quien consideró que el país debe profundizar este rumbo para “sostener el crecimiento durante veinte o treinta años consecutivos”.

En cuanto a la relación con los gobernadores, Santilli anticipó: “Los voy a escuchar, que es el rol que me toca”. También aclaró que dialogará con ellos “dentro del marco definido por el presidente”, cuyo eje es el equilibrio fiscal y la eliminación del déficit. Y rememoró que desde 1994 no se realizó una reforma de la Coparticipación y consideró que el debate sigue vigente, aunque el primer paso será avanzar en el Presupuesto, la modernización laboral, un nuevo Código Penal con tolerancia cero al delito y la reforma fiscal.

Por último, Santilli se refirió al tuit publicado por Mauricio Macri, donde critica la designación de Manuel Adorni como nuevo Jefe de Gabinete: "Lo que creo es que hay que seguir sumando y estoy convencido de eso. Y obviamente, son conversaciones entre un presidente de mandato cumplido y un presidente en ejercicio. Pero yo prefiero ponerme la tarea que a mí me toca, que es la de sumar para lograr las reformas. Las reformas que son clave para nuestro país“.

