Valenzuela dijo que “en 2027 tiene que haber un candidato violeta en PBA” y no descartó una PASO con Santilli

Diego Valenzuela: "En 2027 la provincia tiene que tener un candidato Violeta"

El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, afirmó que “en 2027 tiene que haber un candidato violeta en Buenos Aires”, y planteó la posibilidad de una Primaria Abierta, Simultánea y Obligatoria (PASO) compartida por La Libertad Avanza y sectores del PRO para disputar la gobernación. Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista en Laca Stream, donde sostuvo que el liderazgo de Javier Milei y el crecimiento del espacio liberal deben reflejarse en una propuesta electoral competitiva para la próxima elección bonaerense.

El jefe comunal le respondió así a Diego Santilli, quien encabezó la boleta del inesperado triunfo en territorio bonaerense en la elección nacional del último domingo y, tras ello, no ocultó su voluntad de ser candidato a gobernador dentro de dos años. Valenzuela, además, emuló a Mauricio Macri, quien hoy dijo que en 2027 “el PRO tendrá un candidato a presidente”.

Valenzuela sostuvo que, si bien falta mucho tiempo hasta 2027 y no considera oportuno debatir postulaciones, busca integrar el equipo que dispute la provincia y expresó: “yo quiero ser parte de ese proceso de ganarle la provincia al kirchnerismo”. Además, respaldó la alianza con La Libertad Avanza: “Sentí que era momento de apoyar el cambio que votaron los argentinos, que además en el balotaje se expresó en un acuerdo con Patricia, con Petri, con muchos sectores del PRO”.

Diego Santilli y Diego Valenzuela

El intendente planteó que la unidad opositora será fundamental, y propuso integrar sectores del PRO, de La Libertad Avanza y de otros espacios del radicalismo. Destacó que “para ganarle al kirchnerismo en la provincia, tenemos que estar juntos todos los que pensamos parecido” y no descartó la realización de una PASO para definir al candidato: “Inclusive no descarto que haya una PASO, que al candidato a gobernador lo elija el pueblo de la provincia”.

Valenzuela remarcó que su apoyo a La Libertad Avanza es compatible con su pertenencia al PRO: “Decidí sumarme al violeta, pero no en detrimento del PRO. De hecho, me gustó hacer la campaña con ex colegas del PRO, porque es lo que siempre promovimos: estar juntos los que pensamos parecido”. Además, subrayó: “El liderazgo es de Milei y es de La Libertad Avanza, que hoy claramente es el que tiene el respaldo popular”.

Por su parte, Diego Santilli, ex diputado nacional y ex candidato a gobernador bonaerense por el PRO, manifestó sus aspiraciones para la próxima elección provincial. En diálogo con Infobae en Vivo, Santilli se refirió a sus planes políticos al afirmar: “Me gustaría ser gobernador de la provincia de Buenos Aires”. Consideró que el desafío de gestionar el distrito más poblado del país requiere una construcción amplia y expresó su predisposición a competir, en caso de que el espacio así lo decida.

La eventual competencia interna en una PASO entre representantes de La Libertad Avanza y del PRO suma un nuevo capítulo a las tensiones y alineamientos dentro de la oposición en la provincia de Buenos Aires. Las declaraciones públicas tanto de Valenzuela como de Santilli delinean el escenario de negociación y puja que se proyecta para las elecciones de 2027.