Política

Horas de definiciones en el Gabinete: Francos le pidió una reunión a Milei y hay expectativa por los cambios

El jefe de Gabinete y el Presidente podrían reunirse antes de que inicie la próxima semana. El pedido transcurre en medio de las versiones que postulan a otras figuras del Gobierno como ministro coordinador

Guardar
Javier Milei y Guillermo Francos
Javier Milei y Guillermo Francos

“Yo no tomo decisiones en función de la necesidad del periodismo”. El presidente Javier Milei sentenció ayer que las determinaciones que hará sobre el Gabinete serán decididas cuando lo disponga y “cuando lo considere necesario”. Los rumores de cambios en la composición ministerial se acrecentaron ayer por la tarde en el marco de la reunión con gobernadores realizado en Casa Rosada, pero todo parece indicar que los asuntos para comunicar están previstos para comienzos de la semana que viene.

Al menos así lo indican desde dos influyentes sectores del oficialismo, que aseguran que los presuntos cambios tendrán como correlato una distribución nueva en la más alta estructura del Gabinete de Ministros. “Hay que tener paciencia, pero las negociaciones están terminando”, indicó a Infobae una fuente inobjetable.

Sea cual sea la definición final, esta deberá ser tomada por el mismo Milei, que al ser entrevistado ayer no desmintió ni afirmó los nombres y cargos mencionados por el periodista Pablo Rossi en A24. La versión más extendida y consolidada por más de una tribu de la Casa Rosada es que el secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni, pasará a ser jefe de Gabinete y que el asesor presidencial Santiago Caputo estará a cargo del Ministerio del Interior, el cual sería recargado con otras áreas del Estado.

La cumbre de Gobernadores con
La cumbre de Gobernadores con el Presidente

Los perjudicados directos por los trascendidos son el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro del Interior, Lisandro Catalán. Ayer ambos capitalizaron el encuentro con 18 gobernadores y 2 vices realizado junto a la cúpula gubernamental en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada. Fueron ellos quienes consiguieron el aval presidencial para realizar el encuentro y convocar a los mandatarios.

Los rumores sobre el reemplazo de ambos ya estaban presentes antes de las elecciones y continuaron con posterioridad de los mismos. Un funcionario que se mantiene al margen de estos asuntos opinaba esta mañana que “la demora y la forma en la que se están administrando estos eventuales anuncios están generando un desgaste importante”.

Vinculado a ese clima, Infobae pudo confirmar que Francos le solicitó una reunión a Milei para poder conversar de la situación de los últimos días y poder determinar qué es lo que va a suceder en el corto y mediano plano.

Es una incógnita si se realizará esta misma tarde (no estará en el encuentro presidencial con Mauricio Macri) o en algún momento del fin de semana. El jefe de Gabinete había realizado un pedido idéntico una semana atrás y se había previsto que lo visitara en la Residencia Presidencial de Olivos ese sábado. Por lo que pudo averiguar este medio, el encuentro no se realizó, aunque Francos pudo conversar unos breves instantes con el libertario en el medio del búnker. Aun así, no fue un encuentro cerrado y privado como el que debería materializarse por estos días.

Milei junto a Adorni y
Milei junto a Adorni y Santiago Caputo en el escenario del domingo tras la victoria (REUTERS)

Francos habló en diversos medios en estos últimos días y mostró seguridad al respecto de su continuidad en el Ejecutivo. “La verdad que el Presidente nunca ha hecho un comentario sobre esto. Hasta se molesta cuando le hacen una consulta”, aseguró ante LN+, donde recordó que con Javier Milei tiene un vínculo sólido “de hace muchos años”.

“Tengo una relación de amistad con él y nos tenemos un respeto, es recíproco. De manera que yo estoy convencido de que si él tuviera que decirme algo, no tiene más que decirme: ‘Guillermo, conversemos sobre esto’”, afirmó. En este sentido, expresó: “Jamás me ha dicho nada, así que yo me siento muy tranquilo”. También descartó su salida con un parafraseo de la canción “Como la Cigarra”: “Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo, estoy aquí, resucitando”. “No la quiero cantar acá porque no quiero hacer un show”, bromeó.

Aquello último es cierto, y desde su época como ministro del Interior que ha sido uno de los preferidos para las operaciones de cambios de puestos. En rigor, luego de su asunción como jefe de Gabinete, continuó ganando lugar en las preferencias de Milei: tanto por el equilibrio que aportaba en la disputa entre karinistas y caputistas, como por su capacidad de diálogo con otros actores políticos.

Para el caso que circunvala por estos días, las versiones tienen otro matiz: son más concretas y provienen de altísimas fuentes libertarias. Tampoco las desacredita que ayer Milei haya especulado con que su asesor desembarque con un cargo formal en el Gabinete. Hay quienes hablan de que los anuncios iban a realizarse este miércoles, pero que con la reunión de gobernadores se tuvo que postergar. Ahora dicen que sería al comienzo de la próxima semana. Especulaciones.

En lo que coinciden muchísimos actores del oficialismo (y varios de ellos del Gabinete mismo) es que el Presidente debería comunicar una decisión definitiva que descomprima el clima actual. “Diría que no es en función del periodismo, es porque está todo muy tenso al interior del Gabinete y necesitás clarificar tu dinámica interna”, marcó un importante funcionario que no es ni caputista ni karinista.

Temas Relacionados

Javier MileiGuillermo FrancosGabineteSantiago CaputoManuel AdorniKarina MileiCasa RosadaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Bullrich se posiciona para ser la nueva presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado

La funcionaria, que asumirá su banca en diciembre, consolidó su influencia tras reuniones clave con legisladores, en medio de negociaciones con radicales y aliados provinciales

Bullrich se posiciona para ser

El nuevo embajador de Estados Unidos llegó a la Argentina y en los próximos días asumirá formalmente el cargo

Peter Lamelas presentará sus cartas credenciales y se convertirá en el representante del gobierno de Trump en el país

El nuevo embajador de Estados

Sigue el conflicto en el Hospital Garrahan: ocupan las oficinas centrales en protesta contra descuentos por días de paro

Trabajadores de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) realizan una permanencia en la dirección de la institución para exigir la devolución de salarios descontados a raíz de las medidas de fuerza

Sigue el conflicto en el

Se rompe el PRO en Diputados: los legisladores de Bullrich dejan el bloque de Macri y se suman a La Libertad Avanza

Son siete diputados que pasarán a integrar la bancada oficialista. Los nombres y el trasfondo de la decisión

Se rompe el PRO en

La carta tensionó al máximo el gabinete de Kicillof y es incierta la continuidad de los ministros que responden a CFK

“Sin son tan leales, que se vayan”, desafían desde el entorno del gobernador bonaerense. Los intendentes afines al mandatario provincial le pedirán que rompa con el kirchnerismo duro

La carta tensionó al máximo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Es perito de autos robados

Es perito de autos robados y se llevaron el suyo a metros de su lugar de trabajo: “Es tragicómico”

El dólar bajó 3% en la semana posterior a las elecciones y se estabilizó cerca del techo de la banda cambiaria

Causa Cuadernos: la fiscalía reveló un informe con detalles de la acusación contra los 87 imputados

Sin los Sena y con custodia, declaran la madre y la abuela de Cecilia Strzyzowski

Jubilados desaparecidos en Chubut: buscan conseguir un georradar que permite detectar objetos hasta 10 metros bajo tierra

INFOBAE AMÉRICA
El regreso de la Virgen

El regreso de la Virgen con el Niño: un robo sin resolver, la búsqueda internacional y el misterio de las páginas perdidas del Renacimiento

Xi Jinping y Mark Carney se reunieron para relanzar la relación entre China y Canadá

Un hallazgo japonés explica por qué algunas hortalizas absorben contaminantes

Una renovación reluciente para un ícono del Rockefeller Center

Revés para el Gobierno de Sébastien Lecornu: legisladores francese rechazaron la propuesta de impuesto sobre el patrimonio

TELESHOW
La China Suárez presumió del

La China Suárez presumió del costoso regalo que Mauro Icardi mandó a hacer para ella: “Moría por ese bolso”

Wanda Nara vivió un día escolar completo con sus hijas y Martín Migueles: rutina, juegos y apoyo en familia

Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto criticaron la música de L-Gante y hablaron de la relación con los representantes

La China Suárez y sus hijos celebraron Halloween con juegos y disfraces

Se conocieron las primeras imágenes de “Glaxo”, la película que protagonizará Lali Espósito