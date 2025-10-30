Política

Javier Milei tendrá hoy su primer gesto de apertura y recibirá a los gobernadores para consensuar reformas

El Presidente convocó a un grupo de mandatarios a la Casa Rosada para retomar el diálogo luego de las elecciones y comenzar a debatir proyectos que se tratarán el año que viene. El encuentro será esta tarde y asistirán tanto aliados como algunos que se muestran más opositores

Federico Galligani

Por Federico Galligani

Guardar
El mandatario nacional encabezará la
El mandatario nacional encabezará la reunión (Bloomberg/Tomas F. Cuesta)

El presidente Javier Milei dará este jueves una primera muestra de apertura al diálogo por parte de su administración cuando reciba en la Casa Rosada a un nutrido grupo de gobernadores para retomar el vínculo y comenzar a debatir las reformas que pretende tratar en el Congreso el año que viene.

A partir de las 17:00, el mandatario nacional encabezará la reunión con los provinciales en la que, principalmente, les planteará la idea de tratar de llegar a acuerdos sobre las medidas que se impulsarán en el plano legislativo en los próximos meses.

Si bien uno de los principales temas que se abordarán será el Presupuesto 2026, que incluye la discusión por las partidas que el Poder Ejecutivo central reparte entre los distritos, también se analizarán otras iniciativas que están en carpeta, como los cambios en los sistemas laboral y tributario, que todavía se están elaborando.

Al frente de esa tarea está el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a quien Milei le pidió específicamente que traduzca en proyectos de ley los puntos del Pacto de Mayo.

Milei con gobernadores radicales
Milei con gobernadores radicales

Sin embargo, quienes acompañarán al Presidente en el encuentro de este jueves, en principio, serán el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros del Interior, Lisandro Catalán, y de Economía, Luis “Toto” Caputo, integrantes de la mesa federal.

Ese grupo de trabajo se creó luego de la derrota que sufrió el oficialismo en las elecciones bonaerenses, con el objetivo de recuperar el contacto con las provincias y fortalecer el músculo político.

Las autoridades estaban analizando el lugar en el que se llevará adelante la reunión, pero las dos alternativas que estaban evaluando eran el Salón Eva Perón y el Salón de los Científicos, ambos ubicados en el primer piso de la Casa Rosada.

Por parte de los gobernadores, estaban ya confirmados Carlos Sadir (Jujuy), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Maxmiliano Pullaro (Santa Fe), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Hebe Casado (vice en Mendoza), Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones), Zulema Reina (vice en Neuquén) y Claudio Poggi (San Luis).

También participarán Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan) y Leandro Zdero (Chaco), mientras que Martín Llaryora (Córdoba) fue invitado, pero no había respondido.

Los que seguían en duda también eran Gustavo Valdés (Corrientes), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Claudio Vidal (Santa Cruz), quienes estaban en contacto con Francos y Catalán, encargados de organizar el cónclave.

Milei con Gustavo Sáenz, Raúl
Milei con Gustavo Sáenz, Raúl jalil, Osvaldo Jaldo y Hugo Passalacqua

Por el contrario, los únicos que seguramente no serán de la partida son los opositores más duros: Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa) Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Es una primera foto para mostrar compromiso y apertura al diálogo, después de lo que fueron las elecciones. Se va a empezar a conversar sobre las reformas, seguramente, pero las negociaciones van a quedar después en manos de los equipos técnicos”, explicó una fuente de Balcarce 50.

Los cambios en el régimen laboral y el tributario son parte de los 10 puntos que Milei estableció en el Pacto de Mayo, el cual firmó con casi todos los gobernadores el 9 de julio del 2024, en Tucumán.

Ese documento está siendo trabajado por el consejo homónimo, integrado por Francos y Sturzenegger, por el Poder Ejecutivo, y por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias; la senadora Carolina Losada, por la Cámara Alta; el diputado, Cristian Ritondo, por la Cámara Baja; el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, en nombre de los sindicatos; y el presidente de la UIA, Martín Rappallini, por el empresariado.

Con que logremos sacar esas dos reformas, nosotros vamos a estar contentos, me parece que ya es un montón y van a ser cambios muy importantes”, sostuvo al respecto un funcionario cercano a uno de los miembros de ese organismo.

De acuerdo con lo que precisaron fuentes al tanto de las negociaciones, el consejo tiene previsto volver a reunirse a fines de noviembre y luego tener un último encuentro el 15 de diciembre.

Esa fecha, Sturzenegger le entregará al Presidente un informe final en el que se hará un repaso por todos los temas que se trataron durante estos meses y luego terminará de escribir los proyectos de ley.

Temas Relacionados

GobiernoJavier MileiGobernadoresCasa RosadaReformasÚltimas noticias

Últimas Noticias

La derrota dejó múltiples focos de conflicto en el PJ y crecen las acusaciones contra Cristina Kirchner

En Salta, Jujuy y Misiones le apuntan a la ex presidenta por la intervención de los partidos provinciales. Disputas en La Pampa y Tierra del Fuego. El peronismo ante la necesidad de un cambio

La derrota dejó múltiples focos

Presupuesto 2026: el Gobierno ratificó que no aplicará la ley de financiamiento universitario

El Secretario de Educación y el Subsecretario de Políticas Universitarias aseguraron que los fondos para el año que viene tendrán un aumento real del 7%. Además, desmintieron un éxodo docente. “No hay ningún ajuste con despidos”, aseguraron

Presupuesto 2026: el Gobierno ratificó

Tras un control médico de rutina, el intendente de Córdoba Capital debió pedir licencia para ser operado

Daniel Passerini dejará sus funciones durante diez días para someterse a un tratamiento, luego de que le detectaran células tumorales malignas durante un chequeo habitual

Tras un control médico de

Ramón “Nene” Vera: “En 2019 pensé que volvíamos para ser mejores, pero no sucedió y en el 2021 abandoné el Frente para la Victoria”

El diputado bonaerense relató que comenzó en política en 2011 dentro del PJ, pero que lo dejó por diferencias internas y que su primera conexión con La Libertad Avanza fue a través de Eugenio Casielles y Ramiro Marra

Ramón “Nene” Vera: “En 2019

Los mensajes de Dalma y Gianinna Maradona tras la polémica con el Banco Central por la moneda del Mundial 2026

El organismo omitió mencionar al astro del fútbol cuando anunció la creación de la pieza dedicada al segundo gol contra Inglaterra en la Copa del Mundo de 1986. La explicación que dieron desde el BCRA y las respuestas en redes sociales

Los mensajes de Dalma y
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo hacer galletas temáticas de

Cómo hacer galletas temáticas de Halloween: cinco recetas innovadoras

Científicos desarrollan un modelo matemático para predecir el avance de la contaminación del aire

Últimos debates sobre el autismo: cómo hablar de neurodiversidad a medida que crecen los diagnósticos en el mundo

La NASA confirmó el hallazgo de una nueva cuasi-luna que acompañará a la Tierra hasta 2085

La autolesión: cuerpo, trauma y estética del dolor en tiempos digitales

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos excluyó a Cuba

Estados Unidos excluyó a Cuba de la ayuda humanitaria enviada a los países afectados por el paso del huracán Melissa

Anthony Hopkins: “Soy distante y solitario, nunca he podido librarme de eso. Pero no soy un recluso”

Grisélidis Réal, la poeta que lideró la “revolución de las prostitutas” y desafió la moral de su época

Gauguin y su obra maestra, entre el existencialismo y la desesperación

La última esperanza de Adolf Hitler: el plan imposible para escapar de Berlín

TELESHOW
Daniela Celis: “No quería que

Daniela Celis: “No quería que mis hijas se queden sin padre”

Premios ÍDOLO Argentina 2025: los conductores y todo lo que hay que saber de la gran gala del universo digital

L-Gante lanzó su nueva canción en medio de su conflicto con Maxi El Brother: “Acá la lealtad es la que pesa”

La conexión de Wanda Nara con el Comando Vermelho, la organización criminal de Brasil: “Es como Pablo Escobar”

Una participante de Cuestión de Peso vivió un momento de tensión al descompensarse en vivo durante el pesaje