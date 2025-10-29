Política

La CGT cree que la reforma laboral está en el medio de una pelea entre dos sectores del Gobierno y se prepara para dar pelea

La mesa chica cegetista debatirá este jueves su postura sobre los cambios que propone Javier Milei, aunque se mantendría la decisión de seguir participando del Consejo de Mayo hasta redactar un proyecto de ley sobre el tema

Ricardo Carpena

Por Ricardo Carpena

Guardar
La mesa chica de la
La mesa chica de la CGT volverá a reunirse este jueves en la UOCRA

La CGT está atrapada en un laberinto de difícil salida. Venía trabajando dentro del Consejo de Mayo en una “modernización laboral” consensuada con el Gobierno, los empresarios, los gobernadores y los legisladores, pero el demoledor apoyo que recibió Javier Milei en las elecciones hizo que el sector duro del oficialismo, envalentonado con la victoria, reflotara las propuestas más extremas contra el poder sindical.

La dirigencia cegetista visualiza en estas horas dos posturas encontradas dentro del Gobierno, con un ala negociadora dispuesta a buscar acuerdos para la nueva reforma laboral y otra fracción, radicalizada, que está dispuesta a avanzar con cambios que ya intentaron hacer con el DNU 70 y que pondrán en jaque al sindicalismo.

En el sector negociador del Gobierno están el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien preside el Consejo de Mayo; el asesor presidencial Santiago Caputo y el secretario de Trabajo, Julio Cordero.

Desde el ala dura, con Federico Sturzenegger como abanderado y Luis Caputo como aliado, cree la CGT que surgieron las versiones sobre un contenido de la reforma laboral que, según advierten los jefes sindicales, no es exactamente la que se está trabajando en el Consejo de Mayo y que finalizará en diciembre con un proyecto de ley que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso para tratar en sesiones extraordinarias.

Los dialoguistas de la CGT, piloteados por Gerardo Martínez (UOCRA), el representante sindical en el Consejo de Mayo, apuestan a seguir consensuando las ideas planteadas en ese ámbito de diálogo multisectorial y esperar que la tarea de los equipos técnicos se cristalice en un texto común antes de tomar alguna decisión drástica en contra del Gobierno.

Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que Sturzenegger mantiene su empecinamiento en restringir las cuotas solidarias, esos aportes compulsivos que se descuentan a los trabajadores para financiar a los sindicatos, cuya limitación figuraba en el DNU 70 -frenado por la Justicia- y en el primer borrador de la Ley Bases, que luego se eliminó en procura de apoyos para su sanción parlamentaria.

El Consejo de Mayo elabora
El Consejo de Mayo elabora un proyecto de reforma laboral

Ese punto no estaría en el temario que se discute en el Consejo de Mayo, aunque sí se tomaron en cuenta para ser analizados distintos proyectos de ley sobre el tema laboral y uno de ellos es el presentado por la diputada libertaria Romina Diez sobre la Promoción de Inversiones y Empleo, que apunta a facilitar el crecimiento de las pymes y contempla un capítulo laboral con cambios en la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo, en donde se rescatan artículos del DNU 70.

“El proyecto de reforma laboral en el que estamos trabajando va a incluir algunas de las propuestas de Romina (Diez), pero reformuladas a partir del aporte de la UIA y de la CGT”, aclaró un funcionario libertario, que agregó: “Igual, hay artículos que figurarán aunque no tengan el apoyo total de los empresarios ni de los sindicalistas. Lo único que les pedimos es que participen de la redacción final del proyecto y que firmen en disconformidad con algunos puntos".

En la CGT predomina en estas horas el clima de velorio por el triunfo electoral de Milei en casi todo el país y, sobre todo, por la dura derrota del PJ en la provincia de Buenos Aires. Pero también pesa la proximidad del congreso del 5 de noviembre en el que se elegirá la nueva conducción cegetista con mandato hasta 2029.

Gerardo Martínez y Guillermo Francos
Gerardo Martínez y Guillermo Francos (Foto: Franco Fafasuli)

Las negociaciones para nombrar a la nueva cúpula de la CGT se empantanaron porque quedaron definidos dos bloques enfrentados con distintos candidatos para el triunvirato, pero el avance de la reforma laboral también ayudará a profundizar las diferencias internas.

Los dos sectores en que se divide hoy el sindicalismo están virtualmente liderados por un dialoguista como Gerardo Martínez, que, en alianza con dirigentes moderados y duros, propone a Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) como uno de los próximos 3 cotitulares de la CGT, y, en la vereda de enfrente, por un dirigente que se fue endureciendo contra el Gobierno como Héctor Daer (Sanidad), quien se resiste al ascenso de Jerónimo en alianza con Armando Cavalieri (Comercio) y Luis Barrionuevo (gastronómicos), entre otros.

Pero ambos sindicalistas, que eran aliados y terminaron distanciados, también mantienen una postura distinta ante las negociaciones con la administración libertaria. Martínez reivindica el diálogo tripartito para alcanzar acuerdos en tema clave, mientras que Daer cree que “no hay una CGT dialoguista porque nadie del Gobierno dialoga” y alineó su postura al proyecto de Axel Kicillof.

Gerardo Martínez, contra "cualquier intento
Gerardo Martínez, contra "cualquier intento de reforma laboral basado en el DNU 70"

Por eso será importante el debate que se dará este jueves, a las 15.30, en la sede de la UOCRA, cuando una versión ampliada de la mesa chica de la CGT se reúna para analizar el nuevo escenario político tras las elecciones, avanzar con definiciones sobre la futura conducción cegetista y resolver una posición más dura sobre la nueva reforma laboral que impulsa el Gobierno.

Hay coincidencia entre los dos sectores sindicales en cuestionar al oficialismo por insistir en una reforma laboral que rescate el polémico DNU 70, pero pueden surgir diferencias respecto de la estrategia por seguir. Martínez piensa que la CGT debe permanecer hasta el final en el Consejo de Mayo para tratar de morigerar las propuestas más extremas, pero hay dirigentes que plantearán dar un portazo y decidir una protesta.

Públicamente, tanto Martínez como Daer mostraron una posición muy firme contra el Gobierno. “La pretendida Reforma Laboral que impulsa el Gobierno Nacional como solución a todos los males que acumula nuestro país en materia económica no es más que la ratificación del Decreto 70/23 en su capítulo laboral, decisión inconsulta y que fuera oportunamente rechazado por la CGT y judicializado con éxito por nuestra central sindical”, dijo la semana pasada el líder de la UOCRA.

Héctor Daer, sobre la reforma
Héctor Daer, sobre la reforma laboral: “Si es para retroceder, no vamos a negociar"

“En las reuniones del Consejo de Mayo, la CGT, con argumentos y definiciones, expresó un contundente y categórico rechazo a cualquier intento de reforma laboral, mucho menos aquellos inspirados en el decreto 70/23″, añadió Martínez en un comunicado.

Por su parte, Daer advirtió sobre la reforma laboral que se analiza que “si es para retroceder, no vamos a negociar” y resaltó: “Hasta ahora no hay ningún indicio de cuál es el borrador que pretende el Gobierno”.

Anticipó, además, que la central obrera se prepara para resistir esos cambios: “La CGT tiene que construir las mayorías parlamentarias que nos permitieron frenar los avances como hasta ahora. Si eso no alcanza, generar presión política y gremial como hicimos con el DNU 70″.

Temas Relacionados

CGTReforma laboralFederico SturzeneggerCuotas solidariasRomina DiezGerardo MartínezHéctor DaerConsejo de MayoÚltimas noticias

Últimas Noticias

El Gobierno aumentó las prestaciones para personas con discapacidad: el incremento es de hasta el 35% en tres tramos

El Ministerio de Salud dispuso una suba escalonada en los aranceles del nomenclador que regula la actividad. El último incremento fue del 0,5% en diciembre de 2024. “Se garantiza la continuidad y calidad de la atención”, sostienen las autoridades

El Gobierno aumentó las prestaciones

Se aceleran los cambios en el Gabinete: el nuevo esquema de poder de Casa Rosada podría anunciarse en los próximos días

Son inminentes las definiciones sobre las nuevas funciones en el equipo de Javier Milei. El inesperado llamado a los gobernadores y la trama que signa a la cúpula del Poder Ejecutivo

Se aceleran los cambios en

El cónsul argentino en Río de Janeiro habló del operativo anti narco: “El número de muertos se elevó muchísimo”

Jorge Perren confirmó que no hay argentinos afectados y aseguró que la ciudad empieza a recobrar la normalidad, pese a las secuelas del enfrentamiento más letal de su historia

El cónsul argentino en Río

Bertie Benegas Lynch: “El gran espaldarazo electoral no estaba en los cálculos de nadie”

El diputado nacional habló sobre el triunfo de La Libertad Avanza y las negociaciones en el Congreso para aprobar el Presupuesto 2026

Bertie Benegas Lynch: “El gran

Patricia Bullrich dio detalles sobre el nuevo Código Penal: “Queremos terminar con la impunidad”

La senadora electa ratificó que la reforma buscará agravar las penas, para asegurar que los delincuentes paguen las consecuencias

Patricia Bullrich dio detalles sobre
ÚLTIMAS NOTICIAS
Bajo un máximo hermetismo, continúa

Bajo un máximo hermetismo, continúa la búsqueda sin vida de la pareja de jubilados que desapareció en Chubut

La rutina de longevidad del doctor Eric Topol: se despierta a las 5:30, entrena todos los días y no toma suplementos

Furor por la moneda conmemorativa de la Copa Mundial de Fútbol 2026: el BCRA segura que están casi agotadas

De cuánto será la Asignación Universal por Hijo en noviembre 2025

De cuánto será la PUAM de ANSES en noviembre 2025

INFOBAE AMÉRICA
“Solo quiero sacar a mi

“Solo quiero sacar a mi hijo de aquí y enterrarlo”: el desconsuelo de los familiares de los muertos tras la masacre de Río de Janeiro

Fort Collins: cómo es el pintoresco pueblo en medio de las montañas que inspiró Main Street de Disneyland

7 cambios de hábitos para reducir la exposición a químicos tóxicos en la vida diaria

Luis Arce no asistirá a la COP30 en Brasil porque priorizará la transición de Gobierno en Bolivia

El Pentágono critica a ‘Una casa de dinamita’ por su visión de la política de defensa de Estados Unidos

TELESHOW
La tajante respuesta de Wanda

La tajante respuesta de Wanda Nara a una seguidora con una indirecta a la China Suárez: “Está en pareja”

Quiénes son los nominados a los Premios ÍDOLO Argentina, la celebración a lo más destacado del contenido digital

La tensa discusión al aire entre Fernando Carlos y Eugenia de Gran Hermano en la radio: “Sos un pollerudo”

La impresionante sorpresa que se llevó Nicole Neumann en plena sesión de fotos al aire libre

La impactante producción de fotos de María Becerra antes de su desembarco en la televisión española