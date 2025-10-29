Política

El Ministerio de Seguridad anunció una alerta máxima en las fronteras tras la escalada de violencia narco en Río de Janeiro

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, señaló que intensificarán los controles en los ingresos al país ante los hechos que conmueven a Brasil, donde hay más de 132 muertos

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad
Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación (RS Fotos)

Tras la escalada de violencia narco en Río de Janeiro, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que dispondrá una alerta máxima en las fronteras lindantes con el país vecino para evitar los cruces de los involucrados.

“Vamos a tener una reunión con el Ministerio de Seguridad Nacional y voy a disponer una alerta máxima en las fronteras para que no pueda haber ningún tipo de cruce o de pase de aquellos que se deben estar moviendo de lugar”, sostuvo la funcionaria en una rueda de prensa este mediodía por los pasillos de Casa Rosada.

El accionar del Poder Ejecutivo busca evitar el ingreso de los involucrados en las jornadas violentas en Río de Janeiro, producto de la ofensiva contra el Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil.

Asimismo, la ministra explicó que intensificarán los controles en la triple frontera de los ciudadanos brasileros que ingresen al país, y descartó la posibilidad de aumentar el número de efectivos en los pasos. “Significa mirar con cuatro ojos a los brasileros que vienen, si tienen antecedentes o no. Es un modelo de alerta”, sintetizó.

Aún sin mayores precisiones, la cartera que lidera hasta el 10 de diciembre Patricia Bullrich, coordinará con la Dirección Nacional de Migraciones lo que definió como “un sistema de alertas”, con el objetivo de maximizar los requisitos de supervisión en los ingresos de los ciudadanos del país lindante. “Por supuesto, no confundiendo turistas. Es un público que no es mayoritario, pero en la Triple Frontera tenemos mucho movimiento”, alertó la funcionaria.

Hasta el momento, el conflicto en una de las ciudades más populosas de Brasil tomó relevancia internacional, luego de que la Defensoría Pública de Río de Janeiro confirmara al menos 132 muertes, a raíz de la operación policial desplegada en los barrios de Penha y Alemao, azotados por el Comando Vermelho.

NOTICIA EN DESARROLLO

