El Gobierno convocará a sesiones extraordinarias para tratar el Presupuesto y podría incluir algunas reformas

El Gobierno convocará a sesiones extraordinarias (Maximiliano Luna)

El Gobierno trabaja en el llamado a sesiones extraordinarias para tratar el Presupuesto 2026, que se presentó en septiembre, con la nueva composición de la Cámara de Diputados, según confirmó una fuente oficial a Infobae.

“Estamos emplazados para dictaminar la próxima semana. Con el compromiso de las extraordinarias, la idea es postergar el debate en la búsqueda de mayores consensos”, argumentaron por los pasillos de Casa Rosada.

Lo cierto es que el Poder Ejecutivo define por estas horas la fecha y el temario que podría incluir el tratamiento de algunas reformas como la laboral, si es que el Consejo de Mayo logra avanzar en el diseño de un proyecto que contemple a todos los actores.

La oposición aprobó el pasado 8 de octubre un emplazamiento y definió un cronograma de audiencias, que determinaba que el tratamiento en el recinto tendría lugar el 11 de noviembre, con la idea de que pase por la Cámara de Senadores antes de que culminen las sesiones ordinarias. Sin embargo, el Poder Ejecutivo apuesta a ganar tiempo y conseguir mayores apoyos, por lo que aspira a tratarlo con el recambio legislativo.

A partir del 10 de diciembre, La Libertad Avanza (LLA) tendrá mayor representación parlamentaria, lo que le permitirá hacerse del control de las comisiones centrales y del debate en el recinto.

“La idea es que continuar sesionando de corrido. Parar solo en Navidad y Año Nuevo”, confesaron desde el entorno del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Otro de los temas que podría incluirse es el tratamiento por el proyecto de Inocencia Fiscal, que apuesta a dar seguridad a que los “dólares del colchón" vuelvan al sistema.

Al respecto, el ministro de Interior, Lisandro Catalán, anticipó este mediodía la posibilidad de extender el plazo que comenzaría el 1° de diciembre, luego de que termine la actividad habitual a finales de noviembre.

“Están trabajando hace un año en una agenda muy nutrida, importante, con los temas centrales que necesita Argentina para seguir desarrollándose, y están muy avanzados esos trabajos para ser presentados en el Congreso de la Nación“, indicó en radio Rivadavia.

Tras lo que agregó: “Intuyo que no esperaremos, conociéndolo al Presidente no descansa en su afán de sacar a la Argentina adelante, así que intuyo que puede haber un llamamiento a extraordinarias. No lo descarto“,

Noticia en Desarrollo