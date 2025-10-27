Resultados elecciones 2025 en Tierra del Fuego: los datos de los comicios hoy, 26 de octubre

Este 26 de octubre, la provincia de Tierra del Fuego formó parte de la jornada electoral nacional y vivió por primera vez la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP). En la provincia hubo 162.527 electores habilitados para elegir dos diputados y tres senadores nacionales.

En la categoría de diputados, la Alianza La Libertad Avanza obtuvo el 38,5% de los votos, mientras que Fuerza Patria alcanzó el 30,9%.

En la categoría de senadores, Alianza La Libertad Avanza alcanzó el 39,6%, mientras que Fuerza Patria obtuvo el 30,6%.

Qué se votó este 26 de octubre en las elecciones 2025

En estos comicios, los argentinos eligieron 127 diputados nacionales y 24 senadores nacionales según el cronograma de renovación parlamentaria. La principal novedad fue la implementación de la Boleta Única de Papel, regulada por la Ley N° 27.781, que sustituyó las tradicionales boletas múltiples por una única hoja diseñada por la Cámara Nacional Electoral.

En Tierra del Fuego, la votación se centró en la elección de dos diputados y tres senadores nacionales. Cada ciudadano recibió una única hoja, seleccionó una opción por cada categoría y depositó la boleta doblada en la urna. El sistema determina la anulación del voto si el elector marca más de una opción por categoría, la boleta está dañada o contiene inscripciones que impidan identificar su voluntad. El objetivo fue garantizar transparencia, simplicidad y eliminar el riesgo de faltante de boletas.

La provincia de Tierra del Fuego implementó por primera vez la Boleta Única de Papel en las elecciones nacionales de 2025 (Crédito: www.argentina.gob.ar)

Qué fuerzas políticas se presentaron en Tierra del Fuego

La oferta electoral para el 26 de octubre en Tierra del Fuego reunió a ocho fuerzas políticas y alianzas que presentaron candidaturas para el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación:

Senadores:

Frente Patriota Federal: Horacio Javier Sotomayor, Viviana Alejandra Lens

Movimiento al Socialismo: No presenta candidatos

Provincias Unidas: Pablo Daniel Blanco, Dolores Gladys Moreno

Partido Frente Grande: Rogelio Baron, Rosa Erramuspe

Defendamos Tierra del Fuego: Gastón Díaz, Ana Paula Cejas

Fuerza Patria: Cristina López, Federico Runín

Alianza La Libertad Avanza: Agustín Coto, Belén Monte de Oca

Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad: Hugo Iglesias, Naty Martínez

Diputados:

Frente Patriota Federal: Leandro Emanuel Robledo, Viviana De Lourdes Salamanca

Movimiento al Socialismo: Adriana Mónica Blanco, Eduardo Juan Cenatiempo

Provincias Unidas: Federico Bilota, Viviana María Rodríguez

Partido Frente Grande: Walter J. Ramírez, Viviana M. Aguiar

Defendamos Tierra del Fuego: Guillermo Daniel Löffler, Débora Johanna Galichini

Fuerza Patria: Paulo Agustín Tita, Paola Mancilla

Alianza La Libertad Avanza: Miguel Rodríguez, Analia Fernández

Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad: María Meza, Ulises Gómez Fuentes

Cada lista incluyó titulares y suplentes, cuyos nombres completos pueden consultarse en las boletas oficiales y en los listados publicados por la Justicia Electoral.

Qué pasa si no voté este 26 de octubre en las elecciones 2025

Quienes no emitieron su voto y no presenten una justificación válida ante la Justicia Electoral serán incorporados al Registro de Infractores al Deber de Votar. Las sanciones incluyen multas entre ARS 1.000 y ARS 2.000, la imposibilidad de efectuar trámites en organismos estatales durante un año y la inhabilitación para ocupar cargos públicos por tres años.

Se contemplan excepciones puntuales: enfermedad, imposibilidad física certificada, residencia a más de 500 kilómetros del lugar de votación con constancia policial, tareas laborales esenciales o desempeño de funciones electorales en otra mesa. La justificación puede realizarse en formato digital y, si es aceptada, exime de sanciones.

Quedan exentos de la obligación los menores de dieciocho y los mayores de setenta años, sin penalización por no concurrir a votar.