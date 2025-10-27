Resultados elecciones 2025 en Santa Fe: quién ganó los comicios hoy, 26 de octubre

El domingo 26 de octubre Santa Fe vivió una nueva elección legislativa clave para la renovación de su representación en la Cámara de Diputados de la Nación. En esta ocasión, la provincia eligió nueve bancas, siendo uno de los distritos con mayor presencia por su gran cantidad de habitantes.
El resultado de las urnas en Santa Fe dejó a La Libertad Avanza como ganador con el 40,6%, seguido de Fuerza Patria con el 28,7% de los votos, anunciando una nueva etapa en la composición parlamentaria.
Qué se votó este 26 de octubre en las elecciones 2025
Este domingo se desarrollaron las elecciones legislativas a nivel nacional. Los argentinos votaron para renovar 127 puestos en la cámara de diputados y 24 en la de senadores, correspondientes a un tercio de la totalidad de la cámara alta. La novedad de la jornada fue la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), un nuevo método que reemplaza al sistema de boletas separadas por partido.
La renovación de la cámara baja en el Congreso se desarrolló a nivel nacional y conforme a la cantidad de habitantes de cada distrito. En tanto, 8 de las 24 provincias también ejercieron el voto para la cámara alta.
Por su parte, la provincia de Santa Fe, siendo uno de los sectores más habitados en Argentina, renovó nueve escaños de 16 listas avaladas. 2.815.453 de santafesinos tuvieron la oportunidad de acercarse a las urnas para emitir el sufragio de la cámara baja, ya que no tuvieron que escoger ni sus representantes a nivel nacional en el senado ni tampoco a nivel local.
Qué fuerzas políticas se presentaron en Santa Fe
Partido Autonomista
- Raimar Ataide Da Costa
- Noelia Samanta Vanina Mirabella
- Chavo Ventura
- Jésica Romina Reyes
- Pedro Hector Mariani
Igualdad y Participación
- Agustina Donnet
- Damián Verzeñassi
- Ana Narvaiz
- Agustín González
- Romina Sotelo
Republicanos Unidos
- Luciano Rossi
- Georgina Montalbano Bogey
- Ruben Oscar Voisard Rezola
- Romina Soledad Giménez
- Gastón Ivan Mendez
Provincias Unidas
- Gisela Scaglia
- Pablo Farías
- Melina Giorgi
- Rogelio Brozzi
- Natalia María Verónica Corona
Coalición Cívica ARI
- Eugenio Malponte
- María Inés Masino
- Carlos Javier Pujol
- Andrea Martínez
- Lautaro Candioti
Fuerza Patria
- Caren Trepp
- Agustín Rossi
- Alejandra Borgatta
- Oscar Cachi Martínez
- Fernanda Gigliani
Política Obrera
- Marilin Gómez
- Germán Lavini
- Alicia Escudero
- Gustavo Fenoy
- Stella Maris Giudice
Nuevas Ideas
- Ezequiel Torres
- Cristina Luciani
- Luciano Corti
- Andrea Mansilla
- Daniel Caramutti
La Libertad Avanza
- Agustín Andrés Pellegrini
- Yamile Vanesa Tomassoni
- Juan Pablo Montenegro
- Valentina Loana Ravera
- Germán Cristian Pugnaloni
Defendamos Santa Fe
- Jorge Gaspar Lattuca
- María Noel Montenegro
- Manuel Alejandro Lafarga
- Floriana Belén Marconi
- Nestor Enrique Maggi
Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad
- Franco Casasola
- Carla Deiana
- Adolfo Columbich
- Fernanda Gutiérrez
- Nicolás Rapanelli
Movimiento Independiente Renovador
- Juan Carlos Blanco
- Silvia Cristina Attorresi
- Roberto Edgardo Forchetti
- Claudia Mariel Ramírez
- Victor Hugo Gauna
Compromiso Federal
- Gabriel Felipe Chumpitaz
- Alejandra Latosinki
- Fedérico Eduardo Cutruneo
- Claudia Beatriz Giménez
- Daniel Eduardo Hansen
Partido Fe
- Pamela Ivana Perino
- Juan Atilio Flaherty
- Aldana Mariela Peirotti
- Hector Reynaldo Cardozo
- Silvia María de Lourdes Elias
Frente Amplio por la Soberanía
- Carlos Alfredo del Frade
- Gabriela Adelina Sosa
- Lucio Martín Vigoni
- Vanesa Gabriela Oddi
- Pablo Francisco Bosch
Movimiento al Socialismo
- César Rojas Esquivel
- Ayelén Velizan
- Iván Pilcic
- Marianela Ponce
- Luis Nine
Qué pasa si no voté este 26 de octubre en las elecciones 2025
En Argentina, aquellos ciudadanos mayores de 18 años, hasta los 70, tienen la obligación de emitir su voto. De lo contrario, podrían ser incluidos en el Registro de Infractores al Deber de Votar. Mientras tanto, aquellos mayores y de 16 o 17 años están exentos de cualquier obligación, aunque tienen el derecho de votar, siempre y cuando formen parte del padrón electoral.
Formar parte del registro se traduce en multas económicas que derivan en sanciones administrativas. Su valor se basa en la cantidad de infracciones:
- Primera infracción: $50.
- Segunda infracción: $100.
- Tercera infracción: $200.
- Cuarta infracción: $400.
- Quinta o más infracciones: $500.
Asimismo, el ciudadano no podrá realizar gestiones vinculadas a documentos como el de identidad, pasaporte y otros trámites. Asimismo, quien no haya regularizado su situación tendrá prohibido ejercer puestos de carácter público.