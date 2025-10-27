Resultados elecciones 2025 en Santa Fe: quién ganó los comicios hoy, 26 de octubre

El domingo 26 de octubre Santa Fe vivió una nueva elección legislativa clave para la renovación de su representación en la Cámara de Diputados de la Nación. En esta ocasión, la provincia eligió nueve bancas, siendo uno de los distritos con mayor presencia por su gran cantidad de habitantes.

El resultado de las urnas en Santa Fe dejó a La Libertad Avanza como ganador con el 40,6%, seguido de Fuerza Patria con el 28,7% de los votos, anunciando una nueva etapa en la composición parlamentaria.

Qué se votó este 26 de octubre en las elecciones 2025

Este domingo se desarrollaron las elecciones legislativas a nivel nacional. Los argentinos votaron para renovar 127 puestos en la cámara de diputados y 24 en la de senadores, correspondientes a un tercio de la totalidad de la cámara alta. La novedad de la jornada fue la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), un nuevo método que reemplaza al sistema de boletas separadas por partido.

Santa Fe eligió nueve diputados nacionales (Jesús Hellín - Europa Press)

La renovación de la cámara baja en el Congreso se desarrolló a nivel nacional y conforme a la cantidad de habitantes de cada distrito. En tanto, 8 de las 24 provincias también ejercieron el voto para la cámara alta.

Por su parte, la provincia de Santa Fe, siendo uno de los sectores más habitados en Argentina, renovó nueve escaños de 16 listas avaladas. 2.815.453 de santafesinos tuvieron la oportunidad de acercarse a las urnas para emitir el sufragio de la cámara baja, ya que no tuvieron que escoger ni sus representantes a nivel nacional en el senado ni tampoco a nivel local.

Qué fuerzas políticas se presentaron en Santa Fe

Partido Autonomista

Raimar Ataide Da Costa

Noelia Samanta Vanina Mirabella

Chavo Ventura

Jésica Romina Reyes

Pedro Hector Mariani

Igualdad y Participación

Agustina Donnet

Damián Verzeñassi

Ana Narvaiz

Agustín González

Romina Sotelo

Republicanos Unidos

Luciano Rossi

Georgina Montalbano Bogey

Ruben Oscar Voisard Rezola

Romina Soledad Giménez

Gastón Ivan Mendez

Provincias Unidas

Gisela Scaglia

Pablo Farías

Melina Giorgi

Rogelio Brozzi

Natalia María Verónica Corona

Coalición Cívica ARI

Eugenio Malponte

María Inés Masino

Carlos Javier Pujol

Andrea Martínez

Lautaro Candioti

Fuerza Patria

Caren Trepp

Agustín Rossi

Alejandra Borgatta

Oscar Cachi Martínez

Fernanda Gigliani

Política Obrera

Marilin Gómez

Germán Lavini

Alicia Escudero

Gustavo Fenoy

Stella Maris Giudice

Nuevas Ideas

Ezequiel Torres

Cristina Luciani

Luciano Corti

Andrea Mansilla

Daniel Caramutti

La Libertad Avanza

Agustín Andrés Pellegrini

Yamile Vanesa Tomassoni

Juan Pablo Montenegro

Valentina Loana Ravera

Germán Cristian Pugnaloni

Defendamos Santa Fe

Jorge Gaspar Lattuca

María Noel Montenegro

Manuel Alejandro Lafarga

Floriana Belén Marconi

Nestor Enrique Maggi

Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad

Franco Casasola

Carla Deiana

Adolfo Columbich

Fernanda Gutiérrez

Nicolás Rapanelli

Movimiento Independiente Renovador

Juan Carlos Blanco

Silvia Cristina Attorresi

Roberto Edgardo Forchetti

Claudia Mariel Ramírez

Victor Hugo Gauna

Compromiso Federal

Gabriel Felipe Chumpitaz

Alejandra Latosinki

Fedérico Eduardo Cutruneo

Claudia Beatriz Giménez

Daniel Eduardo Hansen

Partido Fe

Pamela Ivana Perino

Juan Atilio Flaherty

Aldana Mariela Peirotti

Hector Reynaldo Cardozo

Silvia María de Lourdes Elias

Frente Amplio por la Soberanía

Carlos Alfredo del Frade

Gabriela Adelina Sosa

Lucio Martín Vigoni

Vanesa Gabriela Oddi

Pablo Francisco Bosch

Movimiento al Socialismo

César Rojas Esquivel

Ayelén Velizan

Iván Pilcic

Marianela Ponce

Luis Nine

Más de 2,8 millones de santafesinos estuvieron habilitados para votar en las elecciones legislativas nacionales (EFE/Enrique García Medina)

Qué pasa si no voté este 26 de octubre en las elecciones 2025

En Argentina, aquellos ciudadanos mayores de 18 años, hasta los 70, tienen la obligación de emitir su voto. De lo contrario, podrían ser incluidos en el Registro de Infractores al Deber de Votar. Mientras tanto, aquellos mayores y de 16 o 17 años están exentos de cualquier obligación, aunque tienen el derecho de votar, siempre y cuando formen parte del padrón electoral.

Formar parte del registro se traduce en multas económicas que derivan en sanciones administrativas. Su valor se basa en la cantidad de infracciones:

Primera infracción : $50.

Segunda infracción : $100.

Tercera infracción : $200.

Cuarta infracción : $400.

Quinta o más infracciones: $500.

Asimismo, el ciudadano no podrá realizar gestiones vinculadas a documentos como el de identidad, pasaporte y otros trámites. Asimismo, quien no haya regularizado su situación tendrá prohibido ejercer puestos de carácter público.