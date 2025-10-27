Resultados elecciones 2025 en San Luis: los datos de los comicios hoy, 26 de octubre

La provincia de San Luis atravesó una jornada clave por las elecciones legislativas nacionales 2025. El foco estuvo puesto en la renovación de tres bancas de diputados nacionales que representarán al distrito entre 2025 y 2029.

Con la implementación de la Boleta Única de Papel, el proceso electoral ofreció mayor agilidad y transparencia en las 1.335 mesas distribuidas en 259 establecimientos en todo el territorio provincial. Según la Justicia Electoral, los porcentajes obtenidos por las principales fuerzas en la disputa por la Cámara de Diputados marcaron el ritmo de la contienda.

La Alianza La Libertad Avanza alcanzó el 51,4% de los votos, mientras que el Frente Justicialista obtuvo el 33,4%.

La Boleta Única de Papel agilizó el proceso electoral y garantizó mayor transparencia en San Luis (Crédito: www.argentina.gob.ar)

Qué se votó este 26 de octubre en las elecciones 2025

En la fecha del 26 de octubre, tanto a nivel nacional como en San Luis, la atención política se centró en la renovación parcial del Congreso. En todo el país se definió la composición futura de la Cámara de Diputados de la Nación, con 127 bancas en juego y 24 bancas en el Senado, bajo el sistema proporcional D’Hondt. Es la primera vez que la Boleta Única de Papel (BUP) se utiliza en elecciones legislativas nacionales, lo que estableció un procedimiento más sencillo y unificado para los votantes.

Las personas que no votaron quedan registradas como infractores y pueden enfrentar multas y restriccione (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

En San Luis, la ciudadanía eligió a los tres diputados nacionales que representarán a la provincia hasta 2029. Por otra parte, la elección para renovar a los senadores nacionales de la provincia se realizará en 2027.

El día electoral no contempló cargos ejecutivos provinciales ni municipales, ni elecciones para intendentes. El proceso fue supervisado por la Cámara Nacional Electoral y contempló procedimientos de asistencia específicos para personas con discapacidad o dificultades de movilidad.

Qué fuerzas políticas se presentaron en San Luis

Seis fuerzas políticas compitieron por las tres bancas de diputados nacionales en San Luis

La elección en San Luis contó con seis propuestas principales, tanto alianzas nacionales como fuerzas provinciales. La boleta única de papel facilitó la visualización de todas las alternativas disponibles:

Frente Pueblo

Frente Justicialista

Movimiento al Socialismo

Provincias Unidas

Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad (FIT-Unidad)

La Libertad Avanza

Estas listas ofrecieron alternativas polarizadas y segmentadas, con diversidad programática en el diseño de campaña y la integración de listas con equilibrio de género e identificación territorial. Los electores accedieron a propuestas claras en la BUP, lo que favoreció la reducción de votos nulos y errores de emisión.

Qué pasa si no voté este 26 de octubre en las elecciones 2025

El régimen electoral argentino estipula que el voto es universal, secreto y obligatorio para todos los ciudadanos a partir de los 18 años, y optativo para jóvenes de 16 y 17, así como para quienes superan los 70 años. Las personas habilitadas que no asistieron a votar el 26 de octubre quedan registradas en el Registro de Infractores, lo que puede generar sanciones administrativas y económicas.

La elección legislativa nacional 2025 en San Luis no incluyó cargos ejecutivos ni municipales (Crédito: www.argentina.gob.ar)

Las consecuencias de no votar según el Artículo 125 del Código Electoral Nacional son las siguientes:

La multa varía según la cantidad de ausencias previas:

Primera falta: $50

Segunda falta: $100

Tercera falta: $200

Cuarta falta: $400

Quinta falta y siguientes:$500

Quienes no participaron en los comicios disponen de 60 días para presentar una justificación válida por la ausencia, a través de los canales oficiales habilitados por la Cámara Nacional Electoral, embajadas, consulados o secretarías electorales correspondientes. Si no justifican la inasistencia, permanecerán en el registro y solo podrán regularizar su situación abonando la multa correspondiente.