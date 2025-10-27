Política

Donald Trump felicitó a Javier Milei por la victoria en las elecciones: “El pueblo justificó nuestra confianza en él”

Tras el categórico triunfo de La Libertad Avanza, el mandatario de Estados Unidos felicitó al Presidente: “¡Está haciendo un trabajo excelente!”

Guardar
Tras el categórico triunfo de
Tras el categórico triunfo de La Libertad Avanza, el mandatario de Estados Unidos felicitó al Presidente (REUTERS)

El proyecto del presidente Javier Milei obtuvo un respaldo contundente en las elecciones legislativas nacionales al superar el 40% de los votos en todo el país: La Libertad Avanza se impuso en 16 provincias, incluyendo Buenos Aires, y relegó a Fuerza Patrian al segundo lugar. Tras conocerse estos resultados, Donald Trump felicitó al Presidente tras el triunfo, calificando la victoria como “aplastante” y asegurando: “El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”.

La victoria del oficialismo en las elecciones legislativas representó un alivio para Milei, quien recibió un apoyo clave de Washington en las semanas previas a la votación. Trump consideró este resultado como un éxito compartido, dada la relación de alianza entre ambos líderes.

Donald Trump felicitó al Presidente
Donald Trump felicitó al Presidente tras el triunfo electoral del domingo

“Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. ¡Está haciendo un trabajo excelente! El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”, escribió el mandatario estadounidense a través de su cuenta de Truth.

Trump se encuentra en plena gira por Asia. Este lunes partió rumbo de Malasia rumbo a Japón, tras reunirse con Lula da Silva en la primera etapa del viaje, en el que busca concretar un acuerdo comercial relevante con China.

Donald Trump felicitó a Javier
Donald Trump felicitó a Javier Milei por la victoria de LLA en las elecciones (REUTERS)

Noticia en desarrollo.

Temas Relacionados

Donald TrumpJavier MileiElecciones 2025Elecciones 2025 ArgentinaEstados UnidosLa Libertad AvanzaÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Uno por uno, los 72 nombres de quienes integrarán el Senado desde el 10 de diciembre

El nuevo escenario de la Cámara alta tendrá a La Libertad Avanza reforzada, con 20 legisladores. El kirchnerismo baja de 34 a 28, pero sostendrá la primera minoría. Caídas en el PRO y la UCR. La incógnita de un Provincias Unidas debilitado

Uno por uno, los 72

Javier Milei relanza el Gobierno luego de un categórico triunfo de La Libertad Avanza y el llamado a formar alianzas

El Presidente comenzó a pensar en el nuevo Gabinete, que tendrá bajas importantes, con el objetivo de equilibrar el poder entre los diferentes sectores de su entorno y terminar con la interna

Javier Milei relanza el Gobierno

Quiénes son los nuevos diputados y quiénes terminan su mandato el próximo 10 de diciembre

La Libertad Avanza logró consolidar un tercio en la Cámara Baja, pasando de tener 37 a quedar con 93 bancas. El resultado de la elección le garantizará al oficialismo un piso de gobernabilidad para la segunda mitad de la gestión

Quiénes son los nuevos diputados

Resultados elecciones 2025 en Santiago del Estero: los datos de los comicios hoy, 26 de octubre

La provincia renovó 3 senadores y 3 diputados nacionales. Además, eligió nuevo gobernador

Resultados elecciones 2025 en Santiago

Resultados elecciones 2025 en Tucumán: los datos de los comicios hoy, 26 de octubre

La provincia eligió cuatro diputados nacionales este 26 de octubre

Resultados elecciones 2025 en Tucumán:
ÚLTIMAS NOTICIAS
El instante y la época:

El instante y la época: la elección más allá de la coyuntura

Los mercados festejan con euforia el resultado electoral y ahora seguirán de cerca la compra de dólares del Tesoro

El mercado espera una fuerte suba de bonos y acciones frente a un resultado que excedió a todas las proyecciones

El Banco Central y Scott Bessent, grandes ganadores en dólares

La magnitud de una victoria indiscutible

INFOBAE AMÉRICA
Lorenzo Balbi: “Hay que tomar

Lorenzo Balbi: “Hay que tomar distancia de los museos que buscan vender muchas entradas”

¿Puede el diccionario seguir siendo relevante en la era digital?

Así reflejaron los principales medios del mundo la victoria del gobierno de Javier Milei en las elecciones legislativas en Argentina

Contundente victoria del gobierno de Javier Milei en las elecciones legislativas en Argentina

Donald Trump prometió resolver “muy rápidamente” el conflicto armado entre Pakistán y los talibanes de Afganistán

TELESHOW
Catherine Fulop se emocionó por

Catherine Fulop se emocionó por el gol de Paulo Dybala: “Es el primero dedicado a nuestra nieta”

Thiago Medina compartió una conmovedora reflexión junto a sus hijas tras su recuperación: “No me quería ir sin verlas crecer”

El video que grabó Lourdes de Bandana agradeciendo tras la detención de su novio: “Un día a la vez”

MasterChef Celebrity no salió al aire por las elecciones y fue reprogramado: la palabra de Wanda Nara y Grego Rossello

El incendio en la casa de Claudia Schijman que provocó su muerte: había sufrido quemaduras en sus brazos