Axel Kicillof no reconoció la derrota en PBA y dijo que “Milei ahora tiene más responsabilidad”

El gobernador de Buenos Aires habló desde La Plata luego de las elecciones legislativas y eligió confrontar con el presidente. “Se equivoca si festeja este resultado electoral”, afirmó

Kicillof evitó hablar de una
Kicillof evitó hablar de una derrota en las elecciones a manos de La Libertad Avanza (Jaime Olivos)

El gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof subió al escenario del búnker de Fuerza Patria montado en La Plata pasadas las 23 horas. En su discurso ante la militancia evitó reconocer una derrota ante La Libertad Avanza y eligió mantener la confrontación con el presidente Javier Milei. “Se equivoca si festeja este resultado donde 6 de cada 10 han dicho que no están de acuerdo con el modelo”, afirmó el mandatario bonaerense. Con el 95% de las mesas escrutadas, La Libertad Avanza se imponía por un punto a Fuerza Patria en los comicios de la provincia de Buenos Aires.

Con Máximo Kirchner y Sergio Massa en el escenario, Kicillof agradeció a los líderes de Fuerza Patria e hizo una mención a la ex presidenta Cristina Kirchner, de quien dijo está “injustamente presa” y “debería estar acá”.

“Se equivoca Milei si pasa por alto la situación que está atravesando nuestro pueblo donde se han perdido empleos, donde ha caído la actividad, donde cierran empresas todos los días. Por eso, ante esta situación, observamos que luego del 7 de septiembre donde el pueblo de la provincia se pronunció, el gobierno se fue a pedirle a Estados Unidos auxilio y apoyo”, añadió.

La lectura del gobernador de Buenos Aires hizo foco en que Fuerza Patria logró incrementar su representación en la Cámara de Diputados, pasando de 15 a 16 bancas. Desde el búnker de la fuerza política, Axel Kicillof destacó la importancia de este avance y subrayó la responsabilidad que implica defender las ideas del espacio en el Congreso.

El gobernador bonaerense criticó las
El gobernador bonaerense criticó las políticas nacionales y llamó a defender a los sectores más vulnerables (Jaime Olivos)

Según sus palabras, los resultados obtenidos fueron “muy ajustados, con una mínima diferencia”, pero permitieron que Fuerza Patria aumentara su presencia legislativa: “De los 15 diputados que teníamos para renovar, tenemos 16 diputados de Fuerza Patria que irán al Congreso para defender nuestras ideas”, afirmó Kicillof.

Dirigiéndose al presidente Javier Milei y a su administración, Kicillof advirtió sobre la interpretación de los resultados electorales, al remarcar que la situación social y económica es delicada, con pérdida de empleos, caída de la actividad y cierre de empresas, y cuestionó la búsqueda de apoyo financiero en el exterior tras el 7 de septiembre: “El gobierno se fue a pedirle a Estados Unidos auxilio y apoyo. Quiero aclarar que ni el gobierno norteamericano, ni JP Morgan, son sociedades de beneficencia. Si vinieron a la Argentina no es para otra cosa para llevarse un lucro para poner en riesgo nuestros recursos”.

Kicillof enfatizó que, a partir de ahora, la responsabilidad del gobierno nacional es aún mayor. Reconoció que se celebre el respaldo internacional, pero advirtió: “Desde el día de mañana tenemos que ver si mejora algo la situación de nuestra provincia, de nuestra gente, de los que tienen un día a día cada vez peor”. El gobernador anticipó que, en su opinión, las políticas actuales continuarán afectando negativamente a la educación, la salud y las condiciones de vida de la población: “La situación de nuestro pueblo no va a mejorar en un milímetro mientras sigan con las mismas políticas”.

En su análisis, Kicillof planteó la existencia de “dos modelos distintos” en la Argentina y aseguró que, ante la gravedad de la coyuntura, tanto el gobierno bonaerense como el peronismo provincial intensificarán sus esfuerzos para proteger a la población. Rechazó la resignación y el miedo, y llamó a profundizar el trabajo, la militancia y la organización. El gobernador definió como tareas centrales “cuidar y defender a los que sufren del modelo que ataca jubilados, a personas con discapacidad, que ataca a los que emprenden y trabajan”.

Luego subrayó: “Vamos a usar todos los recursos, todas las posibilidades, para seguir funcionando como escudo para cuidar a los que sufren”.

Finalmente, Kicillof remarcó la obligación de construir una alternativa política que demuestre que existe otro camino posible, orientado a la justicia social y a la defensa de los recursos naturales y la industria nacional. En sus palabras, “el pueblo sufre y la patria no se vende. El futuro no es de Milei, el futuro es del pueblo”.

