Mauricio Macri dijo que está a disposición “para ayudar a generar gobernabilidad” aunque aclaró que no habló de cargos en el Gobierno

Elecciones legislativas de Argentina de 2025 - Habló Mauricio Macri y dijo que está a disposición del Gobierno

“Él sabe mi número. Si necesita algo, me va a llamar”, afirmó el expresidente Mauricio Macri al ser consultado sobre un posible llamado de Javier Milei tras las elecciones legislativas de este domingo, en declaraciones a la prensa luego de emitir su voto en un colegio de la Ciudad de Buenos Aires.

Macri remarcó que está disponible para aportar si el presidente electo así lo requiere, aunque aclaró que su espacio por ahora no negocia cargos.

“Yo estoy a disposición para hablar estructuralmente de cómo se puede ayudar a generar gobernabilidad y aportar al cambio, pero no hemos hablado de ministros”, afirmó. Sostuvo que la prioridad es “generar gobernabilidad” y que el gobierno refuerce su equipo para lograr mayor estabilidad y crecimiento.

Consultado sobre el futuro inmediato, Macri señaló: “Yo espero que el gobierno emprenda esta agenda de cambio que todo el mundo espera, que refuerce su equipo, que refuerce la gobernabilidad, que es el reclamo de todos para que haya estabilidad y que podamos crecer”.

Sobre la reacción del mercado, el expresidente indicó que espera “una elección pareja”, lo que debería colaborar a la calma financiera, y reiteró que los cambios de fondo serán clave para sostener los esfuerzos.

“Yo espero que una elección pareja, el mercado se calme, nos dé una oportunidad de que el gobierno plantee cambios en serio, la dirección de mayor gobernabilidad, mayor capacidad de gestión, que es lo que todos creemos que reforzaría los esfuerzos enormes que hizo el gobierno de Milei para sacar la Argentina de la crisis que había dejado el populismo irresponsable”, argumentó.

Por último, ante la consulta sobre cómo imagina el lunes posterior a las elecciones, Macri respondió: “Un lunes tranquilo, un lunes tranquilo”.

El escenario para el PRO tras los comicios

La inminente reducción de la bancada del PRO en la Cámara de Diputados, que pasará de 35 a 26 legisladores tras la renovación parlamentaria del 10 de diciembre, marca un punto de inflexión para el partido fundado por Macri. Esta merma, reconocida por el propio ex presidente, anticipa un escenario en el que cada voto del bloque será imprescindible, aunque insuficiente, para garantizar el respaldo legislativo que Javier Milei necesita para consolidar su agenda en el Congreso.

La jornada electoral de este domingo no solo definirá la composición parlamentaria, sino que abrirá un proceso de debate interno profundo en el PRO sobre su vínculo con La Libertad Avanza (LLA). Según fuentes consultadas por Infobae en el entorno de Macri, la desconfianza y la incertidumbre predominan en la sede partidaria de la calle Balcarce, donde se reconoce que el resultado de los comicios será apenas el punto de partida para una discusión estratégica sobre el futuro político del espacio.

Macri junto a los candidatos del PRO en la alianza con LLA

Hace diez días, Macri explicitó públicamente la necesidad de que el gobierno nacional “convoque al diálogo, con humildad y honestidad”. En su mensaje en la red X, instó a que el oficialismo “acepte eventualmente una oposición constructiva que traerá propuestas desde cada rincón del país para realizar las reformas necesarias que nos harán cambiar”. Consultados por Infobae, allegados al ex mandatario adoptaron una postura pragmática: “Después de la elección se verá, dependerá de la decisión del Presidente”.

Un dirigente de peso dentro del PRO amplió este diagnóstico al señalar a Infobae que, “más allá de lo que decida el Presidente, el PRO tiene que hacer un profundo debate interno, una discusión del posicionamiento político de cara a los dos años que se vienen. Si realmente quiere construir una opción superadora a esto, que creo que hoy hay una voluntad bastante mayoritaria, o si se analiza otro camino. No nos vamos a quedar esperando a ver qué es lo que diga (Milei), sino que la idea es avanzar en ese proceso”.

En este contexto, el macrismo evalúa tres escenarios posibles para la etapa postelectoral. El primero contempla un resultado adverso para el oficialismo, lo que, según el análisis interno recogido por Infobae, fortalecería las voces que proponen que el PRO se consolide como una alternativa nacional independiente de LLA de cara a 2027. Esta opción implicaría asumir un rol opositor, aunque racional, y daría por terminado el pacto electoral que permitió compartir listas en más de diez provincias.

El segundo escenario depende de la actitud de Milei tras los comicios. Si el presidente decide ampliar el gabinete y responde a la convocatoria al diálogo de Macri, podrían sumarse al Ejecutivo figuras del PRO como Guillermo Montenegro, Diego Santilli o Cristian Ritondo, cuyos nombres circulan en la Casa Rosada. La incógnita, planteada en Infobae, es si estos eventuales ingresos responderán a un acuerdo entre partidos o a arreglos personales, como ocurrió en su momento con Patricia Bullrich.

El tercer escenario gira en torno a la capacidad de Macri para contener a un PRO que, tras perder representación parlamentaria y espacios de poder, enfrenta tensiones internas. Durante la negociación de alianzas y el armado de listas, La Libertad Avanza buscó relegar al macrismo, lo que derivó en fracturas y una larga lista de dirigentes heridos, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, donde por primera vez el PRO no presenta su nombre ni simbología en la oferta electoral, y en Córdoba, donde el partido se dividió en tres sectores: uno dentro de la lista de LLA con Laura Rodríguez Machado, otro encabezado por Oscar Agost Carreño y un tercero liderado por el ex árbitro Héctor Baldassi (Ciudadanos).