El mensaje de Esteban Bullrich por las elecciones: “No importa el resultado, importa el propósito, trabajar juntos sin soberbia”

El mensaje de Esteban Bullrich antes de las elecciones

El exsenador Esteban Bullrich compartió este viernes un mensaje de cara a las elecciones del próximo domingo, y señaló: “No importa el resultado, importa el propósito, trabajar juntos sin soberbia ni resentimiento para el bienestar de nuestra patria".

La publicación dura poco más de tres minutos y muestra a Bullrich, que padece ELA, de frente. “Se acerca una nueva elección y como cada vez que nos toca decidir, el país se llena de voces, de debates, de pasiones. Eso es bueno, significa que estamos vivos, que nos importa nuestro destino común. Pero también es un tiempo donde a veces olvidamos algo esencial, que no somos enemigos, somos hermanos”, indicó en su mensaje.

En esta línea, planteó: “Antes de que hable del pueblo en las urnas, quiero decir con claridad, no importa el resultado, importa el propósito. Y el propósito tiene que ser siempre el mismo: trabajar juntos sin soberbia ni resentimiento para el bienestar de nuestra patria. Porque la Argentina no se salva con la derrota de unos, sino con la unión de todos. Y esa unión no es una utopía”.

En otro pasaje del video, le hizo una recomendación al presidente Javier Milei. “Es obvio que tiene que mover primero, deseo profundamente que tenga la humildad de saber que no puede solo”, sostuvo.

“La historia nos enseña que cuando los argentinos nos unimos, somos capaces de lo imposible y que cuando el amor guía nuestros pasos, el miedo y el odio pierden fuerza. Hoy los invito a eso, a elegir con el corazón libre, a defender las ideas con respeto y a mirar más allá de la elección, porque la verdadera victoria no se gana en las urnas, se gana en la vida diaria, cuando actuamos con amor, con honestidad y con esperanza”, completó.

REUTERS/Cristina Sille/File Photo

Qué se vota

El próximo domingo se votará para renovar de manera parcial ambas cámaras del Congreso. Es decir, estarán en juego 127 bancas de diputados nacionales y 24 de senadores, y por primera vez a nivel nacional se hará con la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) en todo el país. Esta nueva modalidad, establecida por la Ley N.º 27.781, busca sumar mayor transparencia y simplicidad al proceso electoral.

A través de la BUP, todos los candidatos de los diferentes partidos y alianzas se presentan en una única hoja oficial, lo que reemplaza al tradicional sistema de boletas partidarias múltiples y busca reducir las dificultades asociadas a la manipulación y falta de boletas en los cuartos oscuros.

Todas las provincias argentinas participan de la renovación parcial de la Cámara de Diputados de la Nación. Este proceso establece que cada dos años, la totalidad de los distritos eligen la mitad de sus representantes nacionales, conforme al sistema proporcional dispuesto por la ley.

Jujuy : 3 Diputados/as Nacionales

Salta : 3 Senadores/as Nacionales, 3 Diputados/as Nacionales

Tucumán : 4 Diputados/as Nacionales

Catamarca : 3 Diputados/as Nacionales

La Rioja : 2 Diputados/as Nacionales

San Juan : 3 Diputados/as Nacionales

San Luis : 3 Diputados/as Nacionales

Mendoza : 5 Diputados/as Nacionales

Neuquén : 3 Senadores/as Nacionales, 3 Diputados/as Nacionales

Río Negro : 3 Senadores/as Nacionales, 2 Diputados/as Nacionales

Chubut : 2 Diputados/as Nacionales

Santa Cruz : 2 Diputados/as Nacionales

Tierra del Fuego : 3 Senadores/as Nacionales, 2 Diputados/as Nacionales

Formosa : 2 Diputados/as Nacionales

Chaco : 3 Senadores/as Nacionales, 4 Diputados/as Nacionales

Santiago del Estero : 3 Senadores/as Nacionales, 3 Diputados/as Nacionales

Misiones : 3 Diputados/as Nacionales

Corrientes : 3 Diputados/as Nacionales

Santa Fe : 5 Diputados/as Nacionales

Entre Ríos : 3 Senadores/as Nacionales, 5 Diputados/as Nacionales

Córdoba : 9 Diputados/as Nacionales

Capital Federal : 3 Senadores/as Nacionales, 13 Diputados/as Nacionales

Buenos Aires : 35 Diputados/as Nacionales

La Pampa: 3 Diputados/as Nacionales