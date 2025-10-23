Dónde voto en Santa Fe: consultá el padrón electoral del domingo 26 de octubre de las elecciones 2025

¿Qué se vota el 26 de octubre?

El domingo 26 de octubre se realizarán las elecciones legislativas nacionales en Argentina, ocasión en la que los argentinos renovarán parcialmente ambas cámaras del Congreso. En Santa Fe, los ciudadanos elegirán diputados nacionales e implementarán por primera vez en el ámbito nacional la Boleta Única de Papel (BUP), dispuesta por la Ley N.º 27.781. 16 listas compiten por nueve bancas en una elección clave para la provincia y el país. En total, se renovarán 127 diputados y 24 senadores en el Congreso.

A la par, los habitantes de Córdoba también podrán sufragar si cumplen los requisitos del padrón nacional, tanto documentales como de edad. El proceso se aplica a todos los electores incluidos en los registros oficiales y con la documentación habilitante, en una jornada donde la transparencia y la participación serán ejes de la agenda democrática.

Cómo consultar el padrón en Santa Fe

Es recomendable realizar el chequeo de los datos de votación con antelación, ya que de este modo se pueden gestionar eventuales reclamos dentro de los plazos establecidos. Para ello, se deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar al sitio web https://www.padron.gob.ar Ingresar el DNI, sin puntos ni letras Seleccionar el género Seleccionar el distrito de votación Ingresar el código de seguridad que aparece en la pantalla Hacer click en “Consultar”.

Cómo se vota con la Boleta Única de Papel en Santa Fe

El 26 de octubre, Santa Fe utilizará el sistema de Boleta Única de Papel (BUP), conforme a la Ley 27.781 de implementación nacional. Este mecanismo presenta en una sola hoja todas las alternativas partidarias y cargos, reemplazando el formato de boletas partidarias múltiples y facilitando la visualización integral de las candidaturas.

Proceso de votación

El presidente de mesa entrega la boleta única y un bolígrafo.

En el cuarto oscuro, se debe marcar la preferencia en el recuadro elegido para cada categoría con la lapicera provista.

La boleta se pliega según las instrucciones para proteger el secreto del voto y se deposita en la urna.

No está permitido hacer una sola marca por lista completa; la elección debe realizarse por cada categoría.

La Cámara Nacional Electoral indica que el voto se anula si se emplea una boleta no oficial, se hacen varias marcas en una categoría, la boleta presenta deterioro que impida identificar la opción, o se agregan inscripciones, dibujos u objetos extraños.

El voto es blanco cuando no se señala preferencia alguna en una categoría determinada.

Quiénes son los candidatos para las elecciones legislativas en Santa Fe, lista por lista

En Santa Fe, la boleta incluye 16 fuerzas políticas, y renovará nueve bancas en la Cámara de Diputados de la Nación. El panorama electoral contempla una amplia oferta de frentes y partidos, cada uno con su lista oficial de postulantes:

Partido Autonomista

Raimar Ataide Da Costa

Noelia Samanta Vanina Mirabella

Chavo Ventura

Jesica Romina Reyes

Pedro Héctor Mariani

Igualdad y Participación

Agustina Donnet

Damián Verzeñassi

Ana Narvaiz

Agustín González

Romina Sotelo

La provincia renueva nueve bancas en la Cámara de Diputados entre 16 listas partidarias

Republicanos Unidos

Luciano Chano Rossi

Georgina Montalbano Bogey

Rubén Óscar Voisard Rezola

Romina Soledad Giménez

Gastón Iván Méndez

Provincias Unidas

Gisela Scaglia

Pablo Farías

Melina Giorgi

Rogelio Biazzi

Natalia María Verónica Corona

Coalición Cívica ARI

Eugenio Malaponte

María Inés Masino

Carlos Javier Pujol

Andrea Martínez

Lautaro Candioti

Fuerza Patria

Caren Tepp

Agustín Rossi

Alejandrina Borgatta

Óscar Cachi Martínez

Fernanda Gigliani

El padrón electoral puede consultarse online para verificar lugar y mesa de votación (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

Política Obrera

Marilin Gómez

Germán Lavini

Alicia Escudero

Gustavo Fenoy

Stella Maris Giudice

Nuevas Ideas

Eze Torres

Cristina Luciani

Luciano Corti

Andrea Mansilla

Daniel Caramutti

La Libertad Avanza

Agustín Andrés Pellegrini

Yamile Vanesa Tomassoni

Juan Pablo Montenegro

Valentina Loana Ravera

Germán Cristian Pugnaloni

Defendamos Santa Fe

José Gaspar Lattuca

María Noel Montenegro

Manuel Alejandro Lafarga

Floriana Belén Marconi

Néstor Enrique Maggi

Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad

Franco Casasola

Carla Deiana

Adolfo Columbich

Fernanda Gutiérrez

Nicolás Rapanelli

Santa Fe elige diputados nacionales con Boleta Única de Papel el 26 de octubre de 2025 (Crédito: www.argentina.gob.ar)

Movimiento Independiente Renovador

Juan Carlos Blanco

Silvia Cristina Attorresi

Roberto Edgardo Forchetti

Claudia Mariel Ramírez

Víctor Hugo Gauna

Compromiso Federal

Gabriel Felipe Chumpitaz

Polaca Alejandra Latosinski

Federico Eduardo Cutruneo

Claudia Beatriz Giménez

Daniel Eduardo Hansen

Partido Fe

Pamela Ivana Perino

Juan Atilio Flaherty

Aldana Mariela Peirotti

Héctor Reynaldo Cardozo

Silvia María de Lourdes Elías

Frente Amplio por la Soberanía

Carlos Alfredo Del Frade

Gabriela Adelina Sosa

Luciano Martín Vigoni

Vanesa Gabriela Oddi

Pablo Francisco Bosch

Movimiento al Socialismo

César Rojas Esquivel

Ayelén Velizan

Iván Pilcic

Marianela Ponce

Luis Nine