Dónde voto en Santa Fe: consultá el padrón electoral del domingo 26 de octubre de las elecciones 2025

La provincia implementa por primera vez el sistema de elección mediante Boleta Única de Papel, en una jornada decisiva para la composición nacional del Congreso y con amplia participación de fuerzas políticas

Por Constanza Almirón

¿Qué se vota el 26 de octubre?

El domingo 26 de octubre se realizarán las elecciones legislativas nacionales en Argentina, ocasión en la que los argentinos renovarán parcialmente ambas cámaras del Congreso. En Santa Fe, los ciudadanos elegirán diputados nacionales e implementarán por primera vez en el ámbito nacional la Boleta Única de Papel (BUP), dispuesta por la Ley N.º 27.781. 16 listas compiten por nueve bancas en una elección clave para la provincia y el país. En total, se renovarán 127 diputados y 24 senadores en el Congreso.

A la par, los habitantes de Córdoba también podrán sufragar si cumplen los requisitos del padrón nacional, tanto documentales como de edad. El proceso se aplica a todos los electores incluidos en los registros oficiales y con la documentación habilitante, en una jornada donde la transparencia y la participación serán ejes de la agenda democrática.

Cómo consultar el padrón en Santa Fe

Es recomendable realizar el chequeo de los datos de votación con antelación, ya que de este modo se pueden gestionar eventuales reclamos dentro de los plazos establecidos. Para ello, se deben seguir los siguientes pasos:

  1. Ingresar al sitio web https://www.padron.gob.ar
  2. Ingresar el DNI, sin puntos ni letras
  3. Seleccionar el género
  4. Seleccionar el distrito de votación
  5. Ingresar el código de seguridad que aparece en la pantalla
  6. Hacer click en “Consultar”.

Cómo se vota con la Boleta Única de Papel en Santa Fe

El 26 de octubre, Santa Fe utilizará el sistema de Boleta Única de Papel (BUP), conforme a la Ley 27.781 de implementación nacional. Este mecanismo presenta en una sola hoja todas las alternativas partidarias y cargos, reemplazando el formato de boletas partidarias múltiples y facilitando la visualización integral de las candidaturas.

Proceso de votación

  • El presidente de mesa entrega la boleta única y un bolígrafo.
  • En el cuarto oscuro, se debe marcar la preferencia en el recuadro elegido para cada categoría con la lapicera provista.
  • La boleta se pliega según las instrucciones para proteger el secreto del voto y se deposita en la urna.
  • No está permitido hacer una sola marca por lista completa; la elección debe realizarse por cada categoría.
  • La Cámara Nacional Electoral indica que el voto se anula si se emplea una boleta no oficial, se hacen varias marcas en una categoría, la boleta presenta deterioro que impida identificar la opción, o se agregan inscripciones, dibujos u objetos extraños.
  • El voto es blanco cuando no se señala preferencia alguna en una categoría determinada.
¿Cómo se vota en la boleta única de papel en estas elecciones?

Quiénes son los candidatos para las elecciones legislativas en Santa Fe, lista por lista

En Santa Fe, la boleta incluye 16 fuerzas políticas, y renovará nueve bancas en la Cámara de Diputados de la Nación. El panorama electoral contempla una amplia oferta de frentes y partidos, cada uno con su lista oficial de postulantes:

Partido Autonomista

  • Raimar Ataide Da Costa
  • Noelia Samanta Vanina Mirabella
  • Chavo Ventura
  • Jesica Romina Reyes
  • Pedro Héctor Mariani

Igualdad y Participación

  • Agustina Donnet
  • Damián Verzeñassi
  • Ana Narvaiz
  • Agustín González
  • Romina Sotelo
La provincia renueva nueve bancas en la Cámara de Diputados entre 16 listas partidarias

Republicanos Unidos

  • Luciano Chano Rossi
  • Georgina Montalbano Bogey
  • Rubén Óscar Voisard Rezola
  • Romina Soledad Giménez
  • Gastón Iván Méndez

Provincias Unidas

  • Gisela Scaglia
  • Pablo Farías
  • Melina Giorgi
  • Rogelio Biazzi
  • Natalia María Verónica Corona

Coalición Cívica ARI

  • Eugenio Malaponte
  • María Inés Masino
  • Carlos Javier Pujol
  • Andrea Martínez
  • Lautaro Candioti

Fuerza Patria

  • Caren Tepp
  • Agustín Rossi
  • Alejandrina Borgatta
  • Óscar Cachi Martínez
  • Fernanda Gigliani
El padrón electoral puede consultarse online para verificar lugar y mesa de votación (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

Política Obrera

  • Marilin Gómez
  • Germán Lavini
  • Alicia Escudero
  • Gustavo Fenoy
  • Stella Maris Giudice

Nuevas Ideas

  • Eze Torres
  • Cristina Luciani
  • Luciano Corti
  • Andrea Mansilla
  • Daniel Caramutti

La Libertad Avanza

  • Agustín Andrés Pellegrini
  • Yamile Vanesa Tomassoni
  • Juan Pablo Montenegro
  • Valentina Loana Ravera
  • Germán Cristian Pugnaloni

Defendamos Santa Fe

  • José Gaspar Lattuca
  • María Noel Montenegro
  • Manuel Alejandro Lafarga
  • Floriana Belén Marconi
  • Néstor Enrique Maggi

Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad

  • Franco Casasola
  • Carla Deiana
  • Adolfo Columbich
  • Fernanda Gutiérrez
  • Nicolás Rapanelli
Santa Fe elige diputados nacionales con Boleta Única de Papel el 26 de octubre de 2025 (Crédito: www.argentina.gob.ar)

Movimiento Independiente Renovador

  • Juan Carlos Blanco
  • Silvia Cristina Attorresi
  • Roberto Edgardo Forchetti
  • Claudia Mariel Ramírez
  • Víctor Hugo Gauna

Compromiso Federal

  • Gabriel Felipe Chumpitaz
  • Polaca Alejandra Latosinski
  • Federico Eduardo Cutruneo
  • Claudia Beatriz Giménez
  • Daniel Eduardo Hansen

Partido Fe

  • Pamela Ivana Perino
  • Juan Atilio Flaherty
  • Aldana Mariela Peirotti
  • Héctor Reynaldo Cardozo
  • Silvia María de Lourdes Elías

Frente Amplio por la Soberanía

  • Carlos Alfredo Del Frade
  • Gabriela Adelina Sosa
  • Luciano Martín Vigoni
  • Vanesa Gabriela Oddi
  • Pablo Francisco Bosch

Movimiento al Socialismo

  • César Rojas Esquivel
  • Ayelén Velizan
  • Iván Pilcic
  • Marianela Ponce
  • Luis Nine

