Con Kicillof y Massa, Fuerza Patria cerró la campaña en PBA y espera con expectativa la elección del domingo

Kicillof cerró la campaña de Fuerza Patria en PBA. Lo acompaño Sergio Massa (REUTERS/Francisco Loureiro)

El peronismo bonaerense cerró la campaña electoral para la elección del próximo domingo con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, al frente del sprint final y mostrando una foto de unidad para escoltar al primer candidato de la lista, Jorge Taiana. Este jueves, el mandatario provincial encaró una serie de recorridas por Almirante Brown, Berazategui y culminó en San Martín, donde estuvo acompañado por parte de los candidatos de la lista de Fuerza Patria como Juan Grabois, Jimena López, el propio Taiana y la presencia del líder del Frente Renovador, Sergio Massa.

El objetivo primario será repetir la performance electoral de lo que fue la elección bonaerense del pasado 7 de septiembre, cuando Fuerza Patria se impuso por casi 14 puntos sobre La Libertad Avanza, replicando el resultado en la integración de las futuras cámaras legislativas provinciales. De repetir los guarismos, el peronismo calcula que podrá conseguir 19 escaños propios para representar a la Provincia en el Congreso nacional.

“El 7 de septiembre, le dimos la voz de aura a la militancia de todo el país para que salga a la calle, para que banque, para que aplique, para que milite, para que empuje y para que el veintiséis de octubre, acá en provincia de Buenos Aires, le digamos a Milei el no más grande del mundo. Le vamos a decir a Milei que en la provincia de Buenos Aires no pasa la motosierra, que en la provincia de Buenos Aires hay una provincia libre de topos, que quiere más derechos, más Estado presente, que quiere justicia social. ¿Será una mala palabra para ellos? Mejor todavía", enfatizó el gobernador en el cierre de su discurso en el distrito de San Martín; donde fue la última parada de la campaña electoral.

Hasta el distrito de la Primera sección electoral, llegaron también el primer candidato a diputado nacional, Jorge Taiana, la segunda postulante Jimena López quienes subieron al escenario junto al tercer integrante de la lista peronista, Juan Grabois. También, se sentó a la derecha de Kicillof, el líder del Frente Renovador y ex candidato presidencial, Sergio Massa. La presencia de su espacio en el acto de cierre fue nutrida. Entre otros, se vio al ministro de Transporte, Martín Marinucci y la senadora electa por la Primera sección, Malena Galmarini. Grabois, le agradeció “al compañero Sergio Tomás”. Dijo que lo “ayudó mucho en la campaña”, más allá de que “cada tanto nos peleamos”. Massa no hizo uso de la palabra.

El candidato y dirigente social también referenció en su discurso el renunciamiento de José Luis Espert como primer candidato a diputado nacional de LLA por la Provincia y recordó la figura del Papa Francisco. “Estaría orgulloso de que combatimos la narcoestructura y que en las peores seguimos sosteniendo las banderas de la justicia social”, dijo y planteó que la elección del próximo domingo “es más difícil que la del siete de septiembre, porque ahora ellos -LLA- tiene de jefe de campaña al presidente de la principal potencia mundial”, en referencia al estadounidense, Donald Trump.

Kicillof con Taiana, Jimena López y Grabois (REUTERS/Francisco Loureiro)

Además de Kicillof y Grabosis en el acto de cierre sí hablaron Taiana, López; el intendente anfitrión, Fernando Moreira y la vicegobernadora, Verónica Magario, quien fue una de las más enfáticas. “Es el último tramo para pedirle definitivamente a Milei un cambio rotundo porque de esta manera no estamos dispuestos. Milei: hasta acá llegaste”, planteó quien fuera la primera candidata a diputada provincial por de Fuerza Patria por la Tercera sección electoral.

En su discurso, Taiana hizo hincapié en lo que, según su perspectiva, se pone en juego en las elecciones del próximo domingo. “Son estratégicamente decisivas para el pueblo argentino, para mantener su independencia, su soberanía y su identidad. Por eso tenemos que ganarla y ganarlas claramente”.

Además de pedir por el voto para el próximo domingo, en su discurso, Kicillof realizó un breve repaso del pasado de algunos funcionarios del gobierno de Javier Milei. Enfatizó en el recorrido dentro de la función pública del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos. “Ingresó al Estado en 1971 y estuvo con todos los gobiernos: no paró nunca desde aquel momento. Ha formado parte de todos los gobiernos, incluido la dictadura militar. Pasando por el menemismo, lo acompañó a (Domingo) Cavallo, fue con (Raúl) Alfonsín, ha estado en todos los gobiernos. Estuvo con (Daniel) Scioli también, después estuvo con Alberto (Fernández), estuvo en el Banco Interamericano de Desarrollo y ahora está con Milei. ¿Nuevo en la política? ¿Novedoso? ¿No se puede hacer nada distinto con los mismos de siempre?, decían. Nos ponen a Franco, que es el que estuvo siempre como elenco estable: más casta no se consigue. Misma consideración tuvo para con el ministro de Economía, Luis Caputo y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Al igual que el tramo final de la elección de septiembre, Sergio Massa participó de las últimas actividades proselitistas de Fuerza Patria en PBA

Con la actividad en San Martín, el peronismo cerró así una campaña repartida. Si bien no hubo un acto unificado, el de esta tarde intentó parecerlo, aunque no contó con figuras que reporten directamente a Cristina y Máximo Kirchner. Se espera que el titular del PJ bonaerense esté en el búnker que funcionará este domingo en La Plata.

Antes del cierre en San Martín, Kicillof inició el jueves con distintas actividades en el distrito de Almirante Brown. Allí, junto al intendente Mariano Cascallares y los principales candidatos de Fuerza Patria, encabezó un encuentro con fiscales de mesa que participarán de la jornada electoral del domingo. “El próximo domingo debemos terminar el trabajo que empezamos el 7 de septiembre: vamos a decirle bien fuerte a Milei que el pueblo de la provincia de Buenos Aires está de pie para ponerle un límite a sus políticas y su crueldad”, deslizó.

Entre Almirante Brown y el acto de cierre en San Martín, Kicillof participó del acto de egreso de efectivos del Grupo Halcón de la Policía bonaerense, que se llevó adelante en la Escuela de Policía Juan Vucetich. “Sabemos que falta mucho, pero estamos convencidos de que este es el camino para construir juntos una Policía cercana al pueblo, que lleve tranquilidad a los 17 millones de bonaerenses”, dijo.

Kicillof cerró así una campaña en la que estuvo al frente y que transitó signada por el ida y vuelta de las candidaturas en La Libertad Avanza; con la salida de José Luis Espert, por su vinculación con el empresario detenido por una causa de narcotráfico, Fred Machado; el reacomodamiento del caso que derivó en que Diego Santilli termine encabezando la lista y una interna del peronismo bonaerense que hasta el domingo seguirá en pausa. El resultado de las elecciones serán un punto de partida para la construcción del PJ hacia el 2027.