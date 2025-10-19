Martín Llaryora: “Las provincias y los municipios somos los que estamos sosteniendo la paz social de la Argentina”

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora (Christian Heit)

Martín Llaryora es uno de los gobernadores que en el principio de la gestión de Javier Milei prestó colaboración y mostró voluntad de respaldar los cambios propuestos por el gobierno nacional. Sin embargo, con el pasar de los meses y los cortocircuitos permanentes por la quita de fondos para las provincias y los destratos ante cuestionamientos, empezó a tomar distancia a aumentar las críricas a la Casa Rosada.

En diálogo con Infobae, el gobernador de Córdoba aseguró que el gobierno libertario tiene que reemplantearse el modelo económico que está llevando adelante, trabajar en buscar consensos con los distintos sectores de la producción y la política, y bajar los niveles de confrontación.

-Durante su participación en el Coloquio de IDEA usted planteó la necesidad de generar sentido común para poder generar acuerdos posteriores. ¿Ve al Gobierno dispuesto a trabajar en esa línea?

-Mi actitud es de diálogo y tengo vocación de generar consensos. Argentina necesita acuerdos programáticos. Si vos querés generar inversiones financieras o lo que le dicen la timba financiera, eso es entrada y salida de capitales. Ahora, cuando vos querés generar inversiones en serio, para generar trabajo y desarrollo, como dicen los industriales, tenés que enterrar fierros. Y para enterrar, para construir una fábrica, una empresa, una industria, necesitas tener una previsibilidad en el tiempo. No es solo una oportunidad, es que veas una oportunidad y que tengas previsibilidad en el sistema político que te da esa oportunidad. Saber que van a gobernar medianamente de esta manera pase lo que pase. A veces uno solo piensa en el inversor extranjero, pero los inversores locales también necesitan seguridad.

-Patricia Bullrich planteó en el Coloquio que la gobernabilidad que la Casa Rosada tiene que construir es con acuerdos con los Gobernadores, pero que tiene que haber una mirada unificada sobre lo que hacer. En lo particular dijo que Santa Fe y Córdoba son dos casos de provincias que suben impuestos cuando el gobierno nacional los baja.

- Con Patricia Bullrich hemos trabajado muy bien en materia de seguridad y eso lo valoro. Ahora, la provincia de Córdoba, al igual que la provincia de Santa Fe, ponemos mucho más en la Nación que lo que la Nación nos da. Imagínate lo que sería Córdoba sin retenciones, sin impuesto al cheque. Entonces, no hablemos de bajar impuestos, por favor, con provincias que le ponen a la Argentina muchísima más plata de lo que la Argentina le da. El mayor ajuste lo hemos hecho las provincias y los municipios. Ha sido un ajuste doble, no solo en reducción de ingresos, sino también en las competencias que nos hemos hecho cargo.

-¿Cómo cuáles?

-Hoy la Argentina no arregla una sola ruta. Yo me estoy haciendo cargo de la Ruta 19, que es una ruta nacional. Sacaron el incentivo docente que ahora lo sostenemos nosotros. Sacaron los subsidios del transporte y en Córdoba el transporte funciona. Y si queres te sigo dando casos, como lo que pasa con las familias de los discapacitados. Somos las provincias y los municipios los que estamos sosteniendo la paz social de la Argentina. El Gobierno se ha retirado de todas sus funciones. Entonces, inclusive hay estudios muy serios que marcan justamente que la reducción más fuerte y el esfuerzo más grande lo han hecho las provincias y los municipios.

-Cuándo usted dice que las provincias sostuvieron la paz, se refiere a la situación social y al clima de conflictividad permanente que atraviesa al gobierno?

- Si nosotros hoy no pagáramos el incentivo docente, no habría clase en la provincia. Eso te genera una conflictividad total. Imagínate a los padres cuando los hijos no tienen clase. Nosotros tuvimos que extender la cobertura de salud provincial más de un 40% por el incremento del desempleo. El transporte funciona y los chicos van a la escuela porque nosotros hemos sostenido los subsidios como el boleto educativo. Ni hablemos del tema infraestructura. Si nosotros cortáramos todos esos elementos, la conflictividad crecería tremendamente. Todo lo que son los programas de asistencia a la gente lo están haciendo los municipios, y las provincias. Si todo eso no estuviera, Argentina estaría viviendo otra situación.

-El Gobierno celebró el apoyo financiero de Estados Unidos y el respaldo político del gobierno de Donald Trump. ¿Le parece que es motivo de celebración?

- Cómo no van a celebrar, si estaban al borde de que el plan económico se le volara en mil pedazos. Fue un rescate al plan económico del Gobierno. Creo que lo vimos todos los argentinos. Por eso creo que después del 26 es muy importante acompañar a Provincias Unidas. Vivimos en dos extremos, entre el kirchnerismo y el mileismo, que no se ponen de acuerdo en absolutamente nada. Entonces, hay que construir un sentido común. Argentina tiene solución. Tenemos la posibilidad de ser un país grande, tenemos experiencia en gestión.

-Es lo que más resaltan ustedes, la experiencia en gestión como identidad del proyecto político

-Nosotros vamos a llevar a Juan Schiaretti, tres veces gobernador, una persona de diálogo, de acuerdos, pero que va a defender los intereses de Córdoba y de Argentina. Tiene una visión productiva. Vos podés tener dos problemas, uno financiero y otro económico. El financiero lo resolves, pero el económico necesita cambios estructurales. Y nosotros tenemos un problema económico y que tiene que ver con un país que no arranca desde lo productivo, no arranca para generar trabajo, para generar dólares positivos. Cuando vos le hablás al Gobierno de desarrollo, creen que los insultás. Y no entienden que sin desarrollo no hay generación de trabajo, no hay generación de inversión, no hay posibilidad de generar los dólares suficientes y con lo cual ningún plan económico es sostenible en el tiempo. Así que vas a tener que vivir viajando a pedir rescate financiero mientras no te funcione el esquema económico.

Llaryora dialogó con Infobaer durante el Coloquio de IDEA (Christian Heit)

-El 27 de octubre, cuando ya la elección sea pasado, ¿Cree que el Gobierno tiene que convocar a los gobernadores para ver cómo rearma el esquema de gobernabilidad que tuvo en el inicio de la gestión?

-El 26 de octubre a la noche se va a dar la aparición de un nuevo espacio, que va a ser el nuevo espacio de la Argentina. El nuevo espacio es Provincias Unidas que se va a consolidar como la tercera fuerza nacional y que en el Congreso va a ser la fuerza más importante, porque es la única que puede llevar proyectos para buscar diálogo con los distintos sectores y poder generar las transformaciones que hacen falta.

-¿Pero qué cree que deberían hacer?

-Después de la elección tiene que empezar una etapa donde se den cuenta que este modelo actual tiene fallas y que hay que corregirlas. Tienen que tener una visión productiva de generación de trabajo y para eso tienen que empezar a charlar con los gobernadores, con los sectores industriales, con los sectores productivos. Tienen que abrirse más a la escucha y al diálogo, y tienen que tener menos soberbia. Menos insultos, menos agresión, menos creerse que tienen toda la razón en todo. Porque si les hubiera salido todo tan bien, no tendrían que haber ido a pedir auxilio de Estados Unidos de esta manera.

- ¿El principal enojo de los gobernadores reside en las formas del Gobierno o en el contenido de las decisiones?

- La creación de Provincias Unidas tiene que ver con que no queremos otra frustración más de la Argentina. Nosotros empezamos meses antes a plantear esto, porque decirlo hoy, después de lo que pasó con el rescate de Estados Unidos, parece fácil. Lo empezamos a decir hace meses, todos juntos, en el CFI. Cuando salí de una de las reuniones que tuvimos con el Presidente y los gobernadores dije respecto al modelo económico que podíamos hacer un gran esfuerzo para estabilizar la macroeconomía y estabilizar la inflación, pero que si no había una salida productiva, si no generábamos trabajo y no generábamos dólares desde la producción, el modelo no era sostenible en el tiempo. Lo que nosotros empezamos a ver es que el Gobierno se encerró en sí mismo. Entró en una pelea con todos los sectores y eso perjudicó a los argentinos. No hay salida, sin diálogo y sin construcción.

- ¿La construcción de Provincias Unidas tiene dentro de sus objetivos la idea de poder ampliarse y lograr alguna alianza con un sector del peronismo?

- Hoy estamos enfocados en llegar al Congreso y en consolidar el espacio que tenemos. Y, desde ese espacio poder, generar alternativas de sentido común. Los gobernadores, con diputados y senadores que trabajan con nosotros, pudimos sacar las retenciones de la ley Bases. Imaginate lo que hubieran sido las retenciones industriales que este Gobierno iba a poner. A veces alguno tiene amnesia. Para nosotros la producción y la generación de trabajo es central. Queremos consolidar un espacio que colabore para el beneficio de la Argentina, que pueda apoyar o poner límites a determinadas iniciativas. Vamos a defender al interior productivo y a la Argentina que quiere salir de la timba financiera.

Los principales gobernadores que integran Provincias Unidas, el nuevo esquema opositor (RS)

-¿Puede encontrar el Gobierno en los gobernadores de Provincias Unidas un aliado para la reforma tributaria y fiscal?

-Necesitamos muchas más reformas. La Argentina necesita un plan de desarrollo. Necesita cómo vamos a desarrollar la industria. Eso es lo que vamos a llevar nosotros al Congreso. Tal vez el Gobierno pueda tomar las ideas de Provincias Unidas. Decían que no íbamos a llegar. Decían que la única oposición del Gobierno era el kirchnerismo.

-Decían también que la vía del medio se iba a desintegrar.

-Nosotros no somos la vía del medio, somos la única solución. Hay una confusión. Un sector intentó con un camino, que es el camino de un Estado gigantesco que peleaba contra la iniciativa privada, que discutía constantemente, y que llenó a la Argentina de planes. Fue un fracaso. Otro sector aplica este modelo en el que cree que el mercado lo puede todo, que el orden de la macroeconomía va a resolver todos los problemas. Y que tiene un nivel de agresión y de crueldad muy grande contra todos los sectores. Siguen estando los subsidios y ahora hay mucho más desempleo.

-¿Y cuál es el modelo que ustedes proponen?

- El modelo que nosotros tenemos es acompañar al sector privado. Tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario, con un solo objetivo: generar trabajo. Y que lo financiero sirva para apoyar a la inversión y a la producción, y que no sea la timba. Es muy fácil lo que nosotros proponemos. Es lo que funciona en los países desarrollados del mundo. Ninguno de los otros dos modelos funcionan en ningún lugar. Creo que el Gobierno va a recibir una señal el 26 de octubre. Che, este rumbo hay que corregirlo. Bueno, si lo corregís, nos va a ir bien a los argentinos. Si no lo corregís, no nos puede ir bien a los argentinos. Y vas a vivir en Estados Unidos todos los días hasta que un día se cansen de prestarte. Te van a decir: “Che, mirá, vos necesitás un cambio en el modelo económico, porque financieramente ya te prestamos una vez, dos, tres, cuatro, pero el modelo económico no genera trabajo, no genera inversión, no genera empleo”.