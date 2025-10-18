Política

Se abre una disputa judicial por el escrutinio provisorio: Fuerza Patria exigirá cambiar la forma de presentar los resultados

Los apoderados que integran la coalición opositora irán a la Cámara Electoral y presentarán amparos en 12 provincias. Es porque la principal coalición que compite contra el oficialismo reunirá solo los votos de los espacios que llevan ese nombre en las provincias

Facundo Chaves

Por Facundo Chaves

Guardar
La foto del simulacro general
La foto del simulacro general que hizo el Gobierno en la sede del Correo Argentino

La presentación de los resultados de las elecciones del domingo 26 de octubre abrió un fuerte debate y una inminente batalla judicial. Los apoderados de los partidos que integran Fuerza Patria se presentarán el lunes ante la Cámara Electoral y 12 juzgados federales de provincias para exigir cambios en la forma de presentar los resultados de los comicios, según pudo confirmar Infobae.

La decisión se tomó hoy luego de que en el simulacro general que realizó la Dirección Nacional Electoral se confirmó que Fuerza Patria, la principal coalición que compite contra el oficialismo de La Libertad Avanza, reunirá solo los votos de los espacios que llevan ese nombre en las provincias.

En Formosa, el peronismo va
En Formosa, el peronismo va con el sello de Frente de la Victoria

La disputa judicial se inicia porque el peronismo no logró unificar un solo sello partidario para competir en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, a diferencia de La Libertad Avanza que sí va con un mismo nombre en todo el país.

Es una discusión que tiene un peso político de enorme importancia: en el peronismo no quieren que la noche del domingo aparezca un resultado de La Libertad Avanza muy por encima del peronismo, que pelea en la mitad de las provincias con un sello y en la otra con distintos nombres.

Fuentes oficiales aclararon en diálogo con Infobae que la decisión sobre cómo presentar los resultados todavía no estaba definida, pero que la idea que prima en el Gobierno es reunir los votos en aquellas provincias donde la fuerza opositora lleva el mismo nombre.

En diálogo con este medio, portavoces calificados de Fuerza Patria anticiparon que se presentarán ante la Cámara Nacional Electoral para reclamar que el domingo 26 de octubre los votos del peronismo sean contados juntos en todas las provincias.

Incluso, anticiparon que estaban dispuestos a hacer una denuncia penal contra la titular de la Dirección Nacional Electoral, Luz Landívar.

El peronismo va como Federales
El peronismo va como Federales Defendamos La Rioja en esa provincia

Según pudo saber Infobae, en la presentación que harán los apoderados del Partido Justicialista, del Frente Renovador y del Frente Patria Grande reclamarán que los resultados se presenten por provincias y no con una cuenta sola nacional.

“El único frente nacional que competirá en las elecciones es La Libertad Avanza. En cada una de las provincias hay frentes locales. Si presentan un número único están haciendo trampa”, indicaron las fuentes de Fuerza Patria.

Y agregaron que “el Gobierno busca simular una foto de triunfo con una trampa de nombres”. Es que consideran que contabilizando solo las fuerzas con el mismo nombre, dejan fueran del escrutinio provisorio al peronismo en nueve provincias.

Con ese recuento, Gildo Insfrán (Formosa), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Adán Bahl y Guillermo Michel (Entre Ríos), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Natalia de la Sota (Córdoba), Sergio Leavy (Salta), Carlos Rivarola (Jujuy) y Juan Pablo Luque (Chubut), entre “otros quedarían fuera del recuento global para poder mostrar un resultado para el mercado”.

Ante este escenario, el peronismo decidió preparar el desarrollo de una app que va a mostrar los resultados de las fuerzas nacionales pero con una particularidad. Unificará los votos de Fuerza Patria con el de otras expresiones peronistas que son parte de la coalición, pero que en la elección utilizarán un sello provincial.

En la aplicación que se está desarrollando los resultados se van a presentar agrupados por grandes espacios: Peronismo, La Libertad Avanza, Izquierda, Provincias Unidas, Frentes Locales y Otros.

En el caso del peronismo se contabilizarán las listas de Fuerza Patria más las listas que expresan el mismo proyecto político, como es el caso de Defendemos La Pampa, Defendemos La Rioja, Justicialista de Mendoza, Fuerza Santacruceña, Fuerza San Juan, Tucumán Primero y el Frente para la Victoria en Formosa.

Pero irán a la Justicia para evitar una foto que pueda mostrar un resultado que beneficie a La Libertad Avanza por unificar en el escrutinio provisorio los votos de todas las provincias y separar los sufragios del peronismo, según la mirada de Fuerza Patria.

Temas Relacionados

Elecciones 2025Elecciones argentinasDirección Nacional ElectoralFuerza PatriaLa Libertad AvanzaJavier MileiLuz Landívarúltimas noticias

Últimas Noticias

Milei se mostró optimista de cara al 26 de octubre y aseguró que, luego de los comicios, los ruidos en la economía “van a desaparecer”

El Presidente dio una extensa entrevista en medio de sus visitas de campaña a Santiago del Estero y Tucumán. Dijo que las inversiones ya están llegando y afirmó que la gente se dio cuenta de lo que es el kirchnerismo. “Después de la elección de Buenos Aires, se convirtieron en monstruos”

Milei se mostró optimista de

Trabajadores del Hospital Garrahan marchan en caravana a la Quinta de Olivos en reclamo por la Ley de Emergencia

La movilización comenzó a las 14:30. “Por las infancias, la discapacidad y la universidad”, expresaron

Trabajadores del Hospital Garrahan marchan

Cómo sería el primer paso de la “coalición para el futuro” que piensa el Gobierno para conseguir aliados

La Casa Rosada explora acuerdos con sectores opositores y gobernadores para garantizar la aprobación de cambios tributarios y laborales. Un posible interbloque en Diputados con el PRO sería la primera opción, aunque habría condiciones

Cómo sería el primer paso

El Gobierno realizó el simulacro general del recuento de votos para las elecciones del 26 de octubre

Participaron 1.100 digitadores, fiscales partidarios y funcionarios de la Dirección Nacional Electoral. Claves de un operativo que tendrá por primera vez la Boleta Única de Papel

El Gobierno realizó el simulacro

En el último fin de semana de campaña, Javier Milei visitó Santiago del Estero y Tucumán, donde hubo incidentes entre militantes

El Presidente encabezó un acto en la capital santiagueña, donde apuntó contra el kirchnerismo. En Yerba Buena, hubo un cruce y tuvo que intervenir la Policía

En el último fin de
ÚLTIMAS NOTICIAS
El recambio en la línea

El recambio en la línea de mando de Los Monos para la venta minorista de droga en Rosario

El cambio climático podría transformar el desierto del Sahara con un aumento de lluvias nunca antes visto

Tres heridos y varias armas secuestradas tras otra pelea de los Hells Angels en La Plata

Científicos estiman que el tiempo de vida del Universo es más corto del pensado

Salta: un hombre prendió fuego su remera para evitar que agentes de Tránsito se quede con su moto

INFOBAE AMÉRICA
El enigma de Arthur Rimbaud

El enigma de Arthur Rimbaud en Indonesia: el poeta maldito que desertó del ejército y desapareció en la selva de Java

Detienen en Japón a un hombre por vender pornografía de celebridades generada con IA

Duelo parasocial: qué es, cómo surge el vínculo emocional con famosos y cuáles son sus riesgos

Vuelve el diseño retro: tecnología vintage, colores vibrantes y la búsqueda de consuelo en tiempos digitales

El Ejército de Israel recibió los restos de otros dos rehenes que murieron en manos de Hamas en Gaza

TELESHOW
Globos, peluches y una torta

Globos, peluches y una torta con flores: el festejo de cumpleaños de Bee, la hija de Calu Rivero

El viaje mendocino de Benjamín Vicuña y Anita Espasandín: vinos, flores y gestos cómplices

El conmovedor mensaje de María Julia Oliván a cuatro meses de sufrir terribles quemaduras: “Aún luchando”

La sugestiva foto que Wanda Nara publicó luego de blanquear a Martín Migueles: “Complete la frase: me siento...”

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich publicaron su primera foto juntos en Europa: el detalle que llamó la atención