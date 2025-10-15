Política

El peronismo va a utilizar su propia app para mostrar los resultados unificados de las elecciones

La decisión se debe a que Fuerza Patria está solo en 14 provincias, pero hay espacios que son parte de la coalición y utilizarán una marca provincial

Joaquín Múgica Díaz

Por Joaquín Múgica Díaz

Guardar
Fuerza Patria, como sello electoral,
Fuerza Patria, como sello electoral, estará presente en 14 de las 24 provincia de Buenos Aires

El peronismo se está preparando al detalle para las elecciones del 26 de octubre. La cúpula nacional decidió preparar el desarrollo de una app que va a mostrar los resultados de las fuerzas nacionales pero con una particularidad. Unificará los votos de Fuerza Patria con el de otras expresiones peronistas que son parte de la coalición, pero que en la elección utilizarán un sello provincial.

El PJ va a competir bajo la identidad de Fuerza Patria en 14 de los 24 distritos. En los otros diez lo hará con nombres de partidos provinciales. Esa diferencia será solo de marketing electoral, ya que tanto los gobernadores como los dirigentes que están detrás de esas listas integran la alianza y son parte del bloque opositor en las dos cámaras legislativas del Congreso.

El sello Fuerza Patria se utilizará en Salta, Catamarca, Neuquén, Tierra del Fuego, Chaco, Santiago del Estero, Misiones, Corrientes, Córdoba, Río Negro, Santa Fe, Buenos Aires, Jujuy y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En cambio, en Formosa, Tucumán, La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza, Chubut, Santa Cruz, Entre Ríos y La Pampa no se utilizará la marca nacional que acordaron utilizar Axel Kicillof, Sergio Massa, Cristina y Máximo Kirchner durante la elección bonaerense del 7 de septiembre.

En el peronismo ponen como
En el peronismo ponen como ejemplo el caso del gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, que utilizará un sello provincial pero es parte de Fuerza Patria a nivel nacional

Frente a esa decisión que tuvieron los distintos PJ en cada una de las provincias -síntoma de la falta de conducción nacional del peronismo-, la preocupación del espacio opositor empezó a posicionarse sobre la presentación de los resultados y la virtual conformación de las dos cámaras el domingo 26 a la noche.

“Vamos a mostrar la verdadera dimensión del voto peronista en todo el país. En la aplicación se va a visualizar los resultados con una mirada integral del movimiento, sumando todas las expresiones del peronismo a nivel nacional”, indicaron a Infobae desde la coalición.

En la aplicación que se está desarrollando los resultados se van a presentar agrupados por grandes espacios: Peronismo, La Libertad Avanza, Izquierda, Provincias Unidas, Frentes Locales y Otros.

En el caso del peronismo se contabilizarán las listas de Fuerza Patria más las listas que expresan el mismo proyecto político, como es el caso de Defendemos La Pampa, Defendemos La Rioja, Justicialista de Mendoza, Fuerza Santacruceña, Fuerza San Juan, Tucumán Primero y el Frente para la Victoria en Formosa.

La decisión de desarrollar la
La decisión de desarrollar la app se tomó en la cúpula del PJ Nacional durante las últimas semanas

“Nadie puede pensar que Sergio Ziliotto no es parte del peronismo. Es solo una cuestión de sello electoral”, precisaron en Fuerza Patria, donde hacen hincapié en la necesidad de mostrar, con coherencia respecto a la pertenencia del proyecto político, cómo quedará la conformación del Congreso a partir de diciembre de este año.

En los hechos es unificar en la carga de datos los sellos partidarios teniendo en cuenta que los dirigentes que los representan son parte de un mismo espacio a nivel nacional. A priori, los que ganen en sus provincias, ya sea con el sello de Fuerza Patria o uno provincial, serán parte del mismo bloque legislativo en Diputados, donde lo preside Germán Martínez, como en el Senado, donde está liderado por José Mayans.

En Santiago del Estero, por ejemplo, se va a contemplar tanto el Frente Cívico por Santiago, liderado por el actual gobernador, Gerardo Zamora, como la lista de Fuerza Patria, que lleva a José Emilio “Pichón” Neder como candidato. En los hechos, ambos espacios políticos funcionan en conjunto.

“Quedarán fuera del conteo aquellas listas promovidas con el único fin de dividir el voto peronista, como las encabezadas por Fernando Gray, Daniel González Espíndola o Alfredo Beliz, que responden a intereses ajenos al proyecto nacional”, sentenció uno de los principales armadores de Fuerza Patria ante la consulta de este medio.

José Mayans al mando del
José Mayans al mando del bloque de senadores de Fuerza Patria (Fotos: Juan Carlos Cardenas/Comunicación Senado).-

La aplicación exhibirá un conteo actualizado de legisladores electos. El peronismo apuesta a mantener su lugar como primera minoría en la Cámara de Diputados, mientras que en el Senado acepta que tendrá una disminución en la cantidad de bancas.

“No vamos a aceptar que nos cuenten sólo como Fuerza Patria y dejen afuera a todo el peronismo”, advirtió uno de los coordinadores de campaña peronistas, en referencia al criterio que adoptarán algunos medios y consultoras respecto a los resultados electorales.

El PJ mide los detalles de una elección que, a nivel nacional, será reñida y en la que espera consolidarse como la principal oposición en las provincias y, especialmente, en el Congreso de la Nación.

Temas Relacionados

PeronismoCristina KirchnerElecciones 2025KirchnerismoFuerza PatriaElecciones Argentina 2025Últimas noticias

Últimas Noticias

Movimientos populares de todos los continentes se reunirán con León XIV para debatir las crisis globales

El pontífice continúa con el legado del Papa Francisco, que inauguró esos encuentros hace 11 años. Argentina estará representada por dirigentes de la UTEP. Juan Grabois no asistirá porque coincide con las elecciones del 26 de octubre en la que es candidato a diputado nacional por Fuerza Patria

Movimientos populares de todos los

Martín Lousteau tendrá su foto de unidad con los gobernadores en la carrera por romper la polarización

El presidente de la UCR será el anfitrión del cierre de campaña del Provincias Unidas, que busca posicionarse como una alternativa al kirchnerismo y La Libertad Avanza. Antes del acto, hubo tensiones por los armados bonaerense y porteño

Martín Lousteau tendrá su foto

El Gobierno vaticina un triunfo en siete provincias y trabaja para recortar la diferencia en Buenos Aires

En La Libertad Avanza se muestran optimistas y prometen una performance más abultada que la de Fuerza Patria

El Gobierno vaticina un triunfo

Javier Milei regresa de Estados Unidos y retoma la campaña con viajes a Santiago del Estero y Tucumán

Tras reunirse con Donald Trump, quien le dio un respaldo explícito de cara a las elecciones, el Presidente vuelve a enfocarse en la política local

Javier Milei regresa de Estados

Juan Carlos Molina, en La Entrevista Informal: “¿Saben lo que transforma a un pibe delincuente? Un abrazo"

El sacerdote que compite por Fuerza Santacruceña participó del noveno episodio del ciclo de Infobae. El gesto que tuvo el Papa Francisco, la necesidad de reformar la Ley de Salud Mental y por qué no quería ser candidato

Juan Carlos Molina, en La
ÚLTIMAS NOTICIAS
En medio de la tensión

En medio de la tensión financiera, el Gobierno enfrenta hoy una licitación para renovar vencimientos por $4 billones

Movimientos populares de todos los continentes se reunirán con León XIV para debatir las crisis globales

Martín Lousteau tendrá su foto de unidad con los gobernadores en la carrera por romper la polarización

Efecto Trump: bonos y acciones se derrumbaron, el riesgo país superó los 1.000 puntos y subieron los dólares financieros

Tras los dichos de Trump, el mercado anticipa un dólar más volátil y pone el foco en el resultado electoral

INFOBAE AMÉRICA
Israel reabrirá el cruce fronterizo

Israel reabrirá el cruce fronterizo de Rafah para que la ayuda humanitaria llegue a la Franja de Gaza

La Autoridad Palestina condenó las ejecuciones cometidas por los terroristas de Hamas: “Una flagrante violación de los derechos humanos”

“Como dijo Sarlo”: del vacunatorio VIP al feminismo, las entrevistas con la pensadora más popular

Comienza la Feria de Frankfurt: un “jeepney” filipino, los desafíos de la IA y la literatura en tiempos polarizados

Memes, blogs y creatividad, el legado de los amateurs en la red

TELESHOW
Cómo es la nueva vida

Cómo es la nueva vida de Luisito Zerda, el histórico exparticipante de Cuestión de Peso

El error de Emilia Attias en MasterChef Celebrity que Donato de Santis no perdonó: “Le pusiste la lengua”

El divertido blooper de Evelyn von Brocke al confundir a Lourdes Sánchez con Lowrdez Fernández de Bandana

El reclamo de Wanda Nara a Maxi López, cara a cara en MasterChef: “Te encontraste una mujer más hermosa y más flaca que yo”

El presagio de Pampita sobre la futura relación entre Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona