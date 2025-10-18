Multitudinario acto por el Día de la Lealtad Peronista reunió a más de 45 mil personas en Tucumán

Osvaldo Jaldo encabezó el acto por el Día de la Lealtad Peronista

La conmemoración del Día de la Lealtad Peronista en Tucumán reunió a más de 45 mil personas en el Club San Antonio de Ranchillos, en un acto encabezado por Osvaldo Jaldo y organizado por el Frente Tucumán Primero bajo el lema “80 años de historia, unidad y compromiso con el pueblo”. La magnitud de la convocatoria y la presencia de referentes políticos, sociales y gremiales de toda la provincia marcaron una jornada de fuerte contenido simbólico y político, en vísperas de las elecciones del 26 de octubre.

Durante su discurso central, Osvaldo Jaldo evocó el origen histórico de la fecha y la vigencia de los principios fundacionales del justicialismo. “Un 17 de octubre como hoy, hace 80 años, el pueblo argentino salió a defender a su líder. Hoy el pueblo tucumano sale a defender a sus familias y a su provincia”, expresó Jaldo ante una multitud que lo ovacionó con banderas y cánticos. El dirigente agradeció a quienes no pudieron ingresar al predio por la masiva concurrencia y llamó a renovar el compromiso electoral: “El 26 de octubre Tucumán va a llenar las urnas de votos peronistas, de votos del Frente Tucumán Primero. Hoy hemos demostrado que el peronismo está más vivo que nunca, le guste a quien le guste”, afirmó Jaldo.

Osvaldo Jaldo

En otro tramo de su intervención, el presidente del Frente Tucumán Primero destacó los logros de su gestión y estableció un contraste con la administración nacional. “Mientras otros no logran gobernar, nosotros en Tucumán pusimos la casa en orden. Tenemos más salud, más educación, más obras y más seguridad. Así se gobierna para el pueblo”, sostuvo Jaldo, quien cerró su mensaje con un enfático “¡Viva Perón, viva Evita y viva Tucumán!”.

El vicegobernador Miguel Acevedo subrayó el carácter único de la efeméride y la centralidad de la lealtad en la identidad peronista. “No hay otro partido que tenga un 17 de octubre. La lealtad peronista es compromiso, solidaridad y amor por Tucumán. Debemos seguir trabajando juntos para que los días más felices sigan siendo peronistas”, sostuvo Acevedo.

La dimensión del evento fue resaltada por Darío Monteros, quien enfatizó el protagonismo de la militancia. “En mis años de militancia nunca vi una movilización tan grande. Hoy el peronismo demuestra que sigue siendo el movimiento político más fuerte de Tucumán”, señaló Monteros.

El candidato a diputado nacional Javier Noguera puso el acento en la continuidad histórica del movimiento. “A ochenta años de aquella gesta popular, el peronismo sigue firme y activo, construyendo una patria más libre, justa y soberana”, afirmó Noguera.

Por su parte, Carolina Vargas Aignasse reivindicó los valores peronistas en el contexto actual. “Hoy celebramos la inclusión, la igualdad de derechos y la soberanía política. Son los principios que siguen guiando nuestro camino”, expresó Vargas Aignasse.

El acto por el Día de la Lealtad tuvo una multitudinaria convocatoria

La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, destacó la masividad y el carácter popular de la convocatoria. “La verdad que nunca vi un acto de esta característica. Es el pueblo, es la calle, defendiendo los ideales de la justicia social. Y a mí eso me enorgullece, me da mucha más fuerza para seguir luchando por esto”, señaló Chahla. Además, remarcó el rol del Estado en la vida social: “El pueblo es el que decide, el que pone límites, el que con su voto define qué país quiere: con un Estado presente, como propone Tucumán Primero, o sin él”. En ese sentido, afirmó que “el Estado debe estar presente en la salud, en la educación, con los jubilados y con los más vulnerables. Un Estado inteligente es aquel que controla, que acompaña y que no se retira, porque cuando el Estado se aleja, los que sufren son los más débiles”.

La candidata a diputada nacional Gladys Medina expresó su gratitud por la respuesta popular. “En este Día de la Lealtad, tan importante para nosotros los peronistas, las palabras están de más al ver los hechos en este encuentro multitudinario. En esta hermosa localidad de Ranchillos estamos muy contentos, con muchas emociones y agradecidos por vivir este momento junto al pueblo”, manifestó Medina. Recordó además la figura de Juan Perón y el significado de la lealtad de los trabajadores: “A quien es el conductor del espacio político nacional, Juan Perón, en ese día en que los trabajadores le demostraron su lealtad acompañándolo”. Finalmente, anticipó el resultado electoral: “Hoy el pueblo tucumano acompaña a Osvaldo Jaldo, y sin lugar a dudas el 26 de octubre el Frente Tucumán Primero va a ser la lista más votada, con un triunfo contundente en la provincia”.

Los dirigentes Sergio Mansilla y Regino Amado coincidieron en que el acto de Ranchillos fue “uno de los más importantes de los últimos años” y reflejó el trabajo territorial del peronismo tucumano bajo la conducción de Jaldo.