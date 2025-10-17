Política

Tensión en la Agencia Nacional de Discapacidad por reclamos de prestadores: entraron por la fuerza a la sede de Belgrano

La imprevista suspensión de una reunión provocó incidentes y movilizaciones de organizaciones hacia el interior del edificio de la ANDIS. Luego de la entrega de un petitorio, se calmó la situación y hubo encuentro. “No tenemos buenas noticias”, dijeron luego de la reunión con el interventor Alejandro Vilches

Los incidentes vividos esta mañana en la sede del ANDIS en Belgrano (A24)

La suspensión inesperada de una reunión clave en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) desencadenó este viernes una serie de incidentes en la sede de Belgrano.

Allí, prestadores de servicios y familiares de personas con discapacidad irrumpieron por la fuerza para exigir respuestas a sus demandas, luego de que las autoridades se negaron a recibir un petitorio.

Los manifestantes entraron por la fuerza para que las autoridades reciban un petitorio

Ante esto, los manifestantes resolvieron ingresar al lugar por la fuerza. Luego de los primeros incidentes, el petitorio fue recibido, se realizó la reunión y volvió la calma al lugar.

Luego de una reunión con el interventor Alejandro Vilches, el vocero de los manifestantes anunció via megáfono a quienes aguardaban en la puerta de la sede y frente al micrófono de los medios: “Nos recibió Vilches, la verdad que no tenemos buenas noticias, estuvimos charlando, mirando hacia adelante. él nos comunico si la semana que viene habrá una convocatoria del directorio, pero no es seguro, nos dijo que no puede confirmar, pero que trabajará para que sea para después de las elecciones“, lo que desató una serie de abucheos e insultos varios por parte de los presentes.

Y también agregaron, “nos dijeron que iba a haber un aumento, no nos dijo de cuánto, le planteamos que necesitábamos medidas no solo para octubre sino también para noviembre, diciembre y el año que viene. A lo que nos respondió que la ley está y hay que cumplirla”, agregó antes las interrupciones por parte de algunos manifestantes.

El origen del conflicto

El encuentro, que había sido convocado para abordar la actualización de aranceles y la implementación de la Ley de Emergencia de Discapacidad, fue primeramente cancelado por el interventor citado, lo que intensificó el malestar de las organizaciones del sector.

Luego de la entrega del petitorio volvió la calma al lugar (TN)

La protesta, organizada por el Foro Permanente Discapacidad, se mantuvo a pesar de la cancelación de la reunión. La convocatoria oficial, que estaba prevista inicialmente para las 11:00, Vilches decidió adelantarla a las 10:00.

La diputada Victoria Tolosa Paz dijo al respecto que el Gobierno "sigue demostrando su insensibilidad y desprecio hacia las personas con discapacidad“. Y agregó: ”No hay diálogo ni soluciones: solo ajuste, abandono y maltrato“.

La actriz Valentina Bassi habló frente a la sede de ANDIS (TN)

Esta modificación llevó a las organizaciones a iniciar la movilización con el objetivo de coincidir con el desarrollo del encuentro y reforzar sus reclamos. Sin embargo, horas después, la reunión fue suspendida, lo que generó una reacción inmediata entre los manifestantes.

En un comunicado difundido por el Foro Permanente Discapacidad, se cuestionó la actitud de las autoridades de la ANDIS, señalando que “a pesar de que el interventor vuelve a suspender la reunión de directorio, aunque intenten justificarlo como ‘fuerza mayor’, lo que hay es dilación y abandono”.

Los manifestantes se retiraron del edificio luego que las autoridades del ANDIS recibieron el petitorio

Entre los principales reclamos de los manifestantes se encuentran la aplicación efectiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad, la actualización de aranceles para los prestadores del sistema, el pago de compensaciones atrasadas estipuladas por la Ley 27.793 y la convocatoria inmediata del Directorio del Sistema Único.

Los participantes de la protesta incluyen prestadores de servicios, familias de personas con discapacidad, centros terapéuticos e instituciones que integran la red nacional dedicada a este sector.

Además, la falta de actualización de los aranceles ha puesto en riesgo el sostenimiento de los servicios y ha generado incertidumbre sobre la continuidad de las prestaciones.

