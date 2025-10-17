Itai Hagman denunció una campaña antisemita en su contra: “Hay un cálculo electoral detrás de esos ataques”

Entrevista completa a Itai Hagman

Itai Hagman, candidato a diputado por Fuerza Patria, se refirió a la reciente ola de mensajes hostiles y discriminatorios recibidos en redes sociales. “Un ejército libertario en las redes sociales. Decenas de comentarios diciendo judío, naciste en Israel, ese tipo de cosas. Hay una campaña muy fuerte que seguramente tendrá un componente antisemita y otro componente de oportunismo electoral”, sostuvo el economista y dirigente.

“Ellos tienen una convicción que es que el electorado peronista, kirchnerista, supuestamente es antisemita. Entonces, creen que si muestran que nací en Israel y que soy judío, me hacen perder votos. Creo que hay un cálculo, una especulación así”, explicó el candidato tras la publicación de un spot suyo en el que aclara que “nació en el exterior”.

Estas declaraciones fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Maru Duffard, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

“Si mirás cualquier posteo mío en Twitter, encontras decenas de comentarios atacando mi identidad. Yo mi historia ya la conté muchas veces. Mis viejos son argentinos, se fueron en el 76 a Israel, nací en el 83 y volvimos cuando tenía seis meses. Hay una necesidad de instalar la idea de que oculto mis orígenes, algo que jamás sucedió”, remarcó Hagman. El candidato explicó que su intención no es victimizarse ni responder a cada agresión individual: “A los tuiteros no les contesto. No me gusta también ponerme en un lugar de victimización. Ellos sabrán por qué lo hacen. Honestamente, creo que no va a afectar”.

La polémica sumó un nuevo capítulo cuando Sabrina Ajmechet, diputada nacional, replicó en público que Hagman evita mencionar que nació en Israel. “Yo lo dije mil veces. En un spot digo ‘Soy argentino, aunque nací en el exterior’. Si hubiera nacido en Italia o en México, nadie haría una campaña preguntando por mis orígenes. Sucede sólo porque soy judío y nací en Israel”, explicó. Y subrayó: “Esa idea de ‘decí quién sos’ es una típica práctica antisemita”. Para Hagman, la diputada “involuntariamente terminó reproduciendo un discurso que históricamente es fuertemente antisemita. Por eso le contesté, para mostrarle su propia contradicción”.

Al abordar la actual gestión de Javier Milei, Hagman fue contundente al señalar: “Nos oponemos al modelo que propone Milei porque significó una estafa electoral. Hizo campaña con propuestas como dolarizar la economía, cerrar el Banco Central y terminar con los ‘curros’, pero a la hora de gobernar tomó otro camino”. Respondió con firmeza a la acusación de que el kirchnerismo “le dice que no a todo” en el Congreso: “Votamos en función de nuestras convicciones y de defender los intereses que tenemos que defender. Si lo que propone Milei es consolidar un ajuste fiscal que castiga a jubilados, discapacitados, universidades, sí nos vamos a oponer”.

El debate sobre la reforma laboral ocupó un lugar central. Hagman sostuvo: “Creo que hay que discutir una actualización laboral, pero probablemente no en el sentido que quiere Milei. Hoy hay una mitad de la población económicamente activa que trabaja bajo formas no tradicionales, muchos sin derechos básicos. Es necesario un sistema segmentado, que distinga la situación de las pymes de las grandes empresas. Hay nuevas formas de trabajo en aplicaciones donde la gente valora la flexibilidad, pero está sometida a la dictadura del algoritmo”. Planteó que “si ese trabajo es la principal fuente de ingresos de una persona, tiene que tener derechos como cualquier trabajador en relación de dependencia”.

En cuanto al empleo registrado, el candidato sostuvo que la destrucción de puestos de trabajo formales se produce bajo gobiernos liberales: “Durante el macrismo (2016-2019) se perdieron casi 200.000 trabajos registrados, durante el gobierno del Frente de Todos volvimos a crecer. Si la discusión es cómo crear empleo formal, bajo gobiernos peronistas se crea y bajo gobiernos liberales se destruye”. Comparó la expansión del número de empresas en etapas kirchneristas y la destrucción en tiempos recientes, y desmitificó el supuesto gobierno antiempresa de su espacio: “Nunca se crearon tantas empresas como en los gobiernos de Néstor y Cristina”.

Acerca del descenso de la inflación bajo la actual gestión, Hagman reconoció el logro pero lo relativizó frente a otras variables: “Que la inflación está más baja es un dato y es un logro. Que los trabajadores estén mejor es discutible. Les cuesta más llegar a fin de mes que hace dos años, por las tarifas, el alquiler y el consumo. Subestimamos el problema inflacionario y fiscal en nuestro gobierno. El principal error fue no ejecutar un programa serio para combatir la inflación”, reconoció, en una autocrítica inusual entre sus pares.

Hagman también se refirió al apoyo externo recibido recientemente por la Argentina y el rol de Estados Unidos en la política cambiaria: “Estamos en una macroeconomía que depende del tuit del secretario del Tesoro de Estados Unidos. El Tesoro norteamericano compra pesos. Íbamos a dolarizar y estamos pesificando la economía yanqui. No se trata de acuerdos comerciales, sino de subordinación absoluta. El gobierno argentino debería defender los intereses de los productores y las industrias nacionales”. Advirtió que el país “no debe ser peón ni de Estados Unidos ni de China. Hay que ser un país soberano que defienda sus intereses”.

El tramo final de la entrevista estuvo atravesado por la efeméride del Día de la Lealtad peronista (17 de octubre) y por el clima expectante ante los actos y posicionamientos de figuras centrales del espacio. Hagman recalcó que Fuerza Patria representa hoy la alternativa más clara de oposición a la gestión nacional, con autocrítica pero decidido a ponerle un límite a la deriva actual: “Nuestra campaña lleva la consigna de frenar. Tenemos que acotar la capacidad de daño de este gobierno”.

