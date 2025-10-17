Política

Horacio Rodríguez Larreta respaldó las candidaturas de Lousteau y Ocaña en la ciudad de Buenos Aires

El ex jefe de Gobierno y legislador electo publicó un mensaje en sus redes junto a la candidata al senado de Provincias Unidas

Guardar
Horacio Rodríguez Larreta y Graciela Ocaña
Horacio Rodríguez Larreta y Graciela Ocaña

A poco más de una semana para las elecciones nacionales, Horacio Rodríguez Larreta expresó su apoyo a la lista Ciudadanos Unidos, que integra Provincias Unidas y lleva a Martín Lousteau como candidato a diputado y a Graciela Ocaña para el senado.

El ex jefe de Gobierno y legislador porteño electo compartió una foto con Ocaña y expresó: “Qué mujer valiosa y valiente es Graciela. Hoy me contó todo lo que va a poder hacer por nuestra ciudad desde el Senado. La quiero mucho, siempre con su compromiso de trabajar por la República y la transparencia y ayudando a quienes más lo necesitan, especialmente a nuestros adultos mayores”.

La actual legisladora y candidata a la Cámara alta respondió: “Gracias Horacio por tus palabras. Qué bueno saber que seguiremos trabajando juntos para que la ciudad recupere su esplendor y nuestro país vuelva a crecer con inversiones, desarrollo económico, diálogo y consenso”.

El posteo de Larreta se da luego de que el frente de los gobernadores, Provincias Unidas, que se presentará en 16 distritos el 26 de octubre, acompañara el cierre de campaña de Lousteau en el estadio Obras Sanitarias.

El mensaje de Ocaña
El mensaje de Ocaña

Ese día, Lousteau abrió la jornada junto a Graciela Ocaña y Florencio Randazzo, candidatos en la ciudad y la provincia de Buenos Aires, respectivamente. “Todos estamos convencidos de que hay otra manera de resolver nuestros problemas”, afirmó el senador en su intervención, subrayando la necesidad de promover políticas productivas y de consenso, gestionando el Estado “ni agrandándolo ni desmantelándolo”. Lousteau advirtió sobre el deterioro económico que, a su juicio, sufren las familias y las pequeñas empresas, al apuntar que “es un problema del plan económico que le sacó la plata del bolsillo a la gente y abrió la importación”.

Randazzo, por su parte, reclamó la construcción de un “Estado inteligente”, que fije prioridades sin caer en los excesos de administraciones anteriores ni replicar la ausencia estatal vigente. Sostuvo que “es posible construir una Argentina diferente” y confió en que el próximo presidente pueda surgir del espacio de Provincias Unidas, integrando producción, trabajo y sensibilidad social. “Tenemos que animarnos a dejar de votar en contra, y empezar a votar a favor”, exhortó el dirigente.

Ocaña centró su discurso en la situación de los jubilados, a quienes definió como “los nuevos pobres de la Argentina”, y atribuyó su padecimiento a políticas que, según ella, “obligan a elegir todos los días entre comer o comprar medicamentos”. Destacó el compromiso del espacio de trabajar “para que las cosas cambien” y fortalecer la esperanza a nivel nacional.

El cierre de campaña de
El cierre de campaña de Lousteau junto a los gobernadores

En la segunda mitad de la jornada, los gobernadores Carlos Sadir (Jujuy), Ignacio Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba) y Gustavo Valdés (Corrientes) participaron. Llaryora reivindicó el surgimiento de Provincias Unidas como un espacio destinado a demostrar que “Argentina tiene futuro”, y cuestionó la política económica oficial al señalar que “si no está la gente adentro la economía no sirve para nada”.

Pullaro destacó que estas elecciones son claves para el futuro del país y recalcó que el espacio tiene la intención de ocupar el rol protagónico en la próxima sucesión presidencial. Al referirse a las gestiones anteriores y al actual gobierno, señaló: “El kirchnerismo tuvo su oportunidad con superávit y derrocharon esos recursos en populismo sin desarrollo. Y este gobierno se quedó enredado en el mundo financiero”.

Juan Schiaretti, principal referente del espacio en Córdoba, planteó la necesidad de eliminar retenciones y atribuyó la reciente visita de Milei a los Estados Unidos y su reunión con Donald Trump a la “ratificación del fracaso del plan económico”. Defendió la búsqueda de “soluciones adentro” y la posibilidad de gobernar con equilibrio fiscal y social.

Sadir expuso la experiencia jujeña en desarrollo minero y reclamó la eliminación de retenciones al litio y a la plata, mientras que Torres y Valdés hicieron hincapié en la función legislativa y la defensa de los intereses productivos regionales. Torres sostuvo que “la Patagonia genera la mitad de las divisas que se vienen dilapidando gobierno tras gobierno” y pidió una revolución de competitividad, a la vez que Valdés instó a que el electorado “levante la visión” y respalde a los candidatos del espacio como un primer paso hacia la construcción de un nuevo escenario político federal.

Temas Relacionados

Horacio Rodríguez LarretaMartín LousteauGraciela OcañaProvincias UnidasElecciones 2025Elecciones Argentina 2025Últimas noticias

Últimas Noticias

Alejandro Fargosi: “El 27 de octubre el Gobierno va a estar fortalecido”

El primer candidato a diputado de La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires vaticinó un triunfo del oficialismo a nivel nacional y habló de los próximos pasos de Milei: “Queremos reforzar la segunda etapa del plan con leyes”

Alejandro Fargosi: “El 27 de

Cristina Kirchner cerró el Día de la Lealtad desde el balcón de San José 1111: “El 26 es Milei o Argentina”

La ex presidenta salió a saludar a la militancia que se acercó hasta su domicilio. Con un audio, advirtió sobre el acuerdo del Gobierno con Estados Unidos y pidió “construir una salida colectiva”. Kicillof estuvo presente

Cristina Kirchner cerró el Día

Javier Milei: “Estamos frente a un momento bisagra; abrazar la civilización o volver a la barbarie de los Kirchner”

El Presidente respaldó a sus candidatos bonaerenses en una recorrida por Tres de Febrero que marcó su retorno a la campaña en la provincia de Buenos Aires

Javier Milei: “Estamos frente a

Un candidato a liderar la CGT logró un respaldo clave, pero aún tiene opositores de peso y se complica la interna

Cristian Jerónimo consiguió el apoyo del rural José Voytenco, titular de uno de los gremios más importantes, para integrar el nuevo triunvirato cegetista. Está apadrinado por Gerardo Martínez y vetado por Héctor Daer y Armando Cavalieri

Un candidato a liderar la

Alfredo Cornejo: “Si la ciudadanía no apoya las reformas estructurales, de nada sirve el apoyo de EEUU”

En conversación con Infobae, el gobernador de Mendoza llamó al electorado a votar por La Libertad Avanza “para que no haya un retroceso”. Pidió que la Casa Rosada “restablezca la vocación de diálogo”

Alfredo Cornejo: “Si la ciudadanía
ÚLTIMAS NOTICIAS
El cambio climático podría intensificar

El cambio climático podría intensificar los efectos del fenómeno de El Niño en América y Europa

Alejandro Fargosi: “El 27 de octubre el Gobierno va a estar fortalecido”

Un juez de Catamarca ordenó restablecer todas las pensiones por discapacidad a nivel nacional

Jornada financiera: los bonos de la deuda se hundieron 3% y subió el riesgo país

Receta de pebetes sin gluten, rápida y fácil

INFOBAE AMÉRICA
User Summit 2025 reunió a

User Summit 2025 reunió a expertos y usuarios de todo el mundo para imaginar el futuro de la movilidad

El cambio climático podría intensificar los efectos del fenómeno de El Niño en América y Europa

Cuándo la luna llena puede alterar el sueño y qué hacer para evitarlo, según investigaciones recientes

Los nuevos 60: los cambios en la dieta adulta que pueden agregar casi 10 años de vida

México Digital Summit 2025 reunirá a líderes globales de la industria tecnológica

TELESHOW
Los emotivos mensajes que recibió

Los emotivos mensajes que recibió Marcos Ginocchio por su cumpleaños: la especial dedicatoria de sus padres

Wanda Nara agrandó la familia: la tierna foto con la que presentó al nuevo integrante

Guillermina Valdés recordó sus separaciones de Sebastián Ortega y Marcelo Tinelli: “He vivido caminos muy duros”

Las postales de la China Suárez en Turquía: paseo familiar y un regalo especial de Mauro Icardi

Daniela Celis confirmó que Thiago Medina le propuso casamiento en el hospital: “Tenía el efecto de muchas drogas”