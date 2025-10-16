Política

La Libertad Avanza de Chaco denunció que el diputado Aldo Leiva agredió a sus militantes y a un reportero gráfico

El incidente se produjo en la plaza principal de General San Martín. Allí se habían agolpado libertarios para esperar al gobernador Leandro Zdero, que iba a encabezar un acto proselitista allí

Juan A. Bracco

Por Juan A. Bracco

Guardar
La Libertad Avanza de Chaco denunció que el diputado Aldo Leiva agredió a sus militantes y a un reportero gráfico

En medio de la campaña que empieza a subir la temperatura, en la provincia de Chaco ocurrió un nuevo enfrentamiento entre militantes oficialistas y opositores que involucraron al diputado nacional Aldo Leiva, del Partido Justicialista (PJ).

“A solo diez días de las elecciones legislativas nacionales y a horas de la visita del gobernador Leandro Zdero, un episodio de violencia política sacudió la ciudad de General San Martín”, expuso esta tarde La Libertad Avanza de Chaco. El partido acusó en forma directa al diputado Leiva como responsable del hecho.

Según indicó la fuerza libertaria, “diputados, dirigentes y militantes de La Libertad Avanza (LLA) denunciaron que el legislador nacional y exintendente de esa localidad, quien también es referente del espacio peronista Fuerza Patria, se presentó de manera agresiva en una plaza donde se encontraba un grupo de libertarios realizando actividades de campaña”.

“Según el testimonio de los presentes, Leiva habría amenazado al grupo y destrozado gazebos y materiales de difusión pertenecientes a la lista 503 – Violeta”, agregó el comunicado de LLA Chaco. Los referentes y militantes esperaban al gobernador Zdero, aliado de los libertarios en las elecciones del próximo 26. El mandatario provincial tenía previsto este jueves una visita a la localidad. El objetivo era presentar a los candidatos que competirán en las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre.

La Libertad Avanza de Chaco denunció que el diputado Aldo Leiva agredió a sus militantes y a un reportero gráfico

“Desde el espacio libertario repudiaron lo ocurrido y calificaron el accionar como un «acto violento y mafioso»“, puntualizaron. A su vez, confirmaron que los dirigentes afectados “están radicando la denuncia correspondiente ante las autoridades judiciales”, precisó el escrito dado a conocer por LLA.

“El hecho se produce en el tramo final de la campaña electoral, en medio de un clima político cada vez más tenso en la provincia del Chaco. Integrantes de La Libertad Avanza exigieron «garantías para desarrollar las actividades proselitistas en paz y sin agresiones", expresó el documento. Luego, recordaron que el próximo 26 de octubre los chaqueños “volverán a las urnas para elegir representantes legislativos nacionales”, concluyó el parte informativo.

Contra la prensa

En un par de videos que se tomaron en el lugar se registró otro hecho de violencia. La víctima en este caso es Gerardo Galarza, camarógrafo y fotógrafo del canal local Somos Uno.

La imagen muestra a Leiva y a una persona de su entorno con el trabajador de prensa. De repente, el celular del reportero gráfico cae al suelo y el legislador nacional intenta pisarlo. El fotógrafo lo mueve para evitarlo. Eso desató una andanada en su contra. El trabajador de prensa es increpado y empujado por Leiva y sus seguidores durante varios metros. Galarza alcanza a registrar el momento en que el diputado nacional se le va encima y vuelve a quitarle el teléfono donde grababa lo que estaba ocurriendo.

El diputado Leiva intentó arrancarle
El diputado Leiva intentó arrancarle el celular a un periodista

Después del tumulto, uno de los videos muestra una aglomeración de gente en torno a un grupo de agentes de la Policía de Chaco. Los uniformados estaban a la vuelta de donde ocurrió la agresión, pero no intervinieron. De fondo, se escucha una propaganda callejera de la candidatura del justicialista Jorge Capitanich a senador nacional.

Leiva, ex combatiente de Malvinas, tuvo su momento de fama a mediados de septiembre. Fue cuando se colocó una peluca sobre su cabeza calva para votar en contra del veto a la ley de emergencia pediátrica que había dictado el presidente Javier Milei.

En detalle

Según describió Galarza en la denuncia policial, había ido a cubrir la entrega de dos patrulleros a la Unidad 911 en las inmediaciones de la plaza. En esa instancia, apareció Leiva a bordo de un vehículo Toyota gris. En el relato, consignó que el diputado nacional se veía “nervioso” mientras hablaba con gente de LLA que estaba en un gazebo. Fue allí que comenzó a filmar.

Según el relato del reportero gráfico, los libertarios se corrieron y el lugar fue copado por la gente de Leiva. Mientras Galarza se retiraba, comenzó a recibir insultos de una persona que identificó como Adolfo Treppo. En la denuncia policial consta que le decía: “Hijo de puta, te voy a meter una trompada”.

El diputado Aldo Leiva
El diputado Aldo Leiva

Luego, le arrebató el celular. En ese instante se acercó Leiva quien, según los dichos de Galarza, también lo insultó. Además, el fotoreportero indicó que el legislador nacional lo empujó con el pecho y amagó golpearlo en el rostro. Tras esto, observó que su celular cayó al asfalto y Leiva intentó pisarlo. Allí se generó la trifulca.

Galarza puntualizó que cuando logró comenzar a grabar de nuevo, Leiva golpeó su celular y su rostro. Tras zafar de estas agresiones, se dirigió hacia donde estaba la Policía, frente a la dependencia del 911. En esa circunstancia, denunció que recibió un golpe de puño en la cabeza. Identificó al agresor como Matías Aaron. El trabajador de prensa agregó que cuando se había guarecido en las oficinas policiales, Leiva ingresó e intentó prolongar la agresión.

Temas Relacionados

Aldo LeivaChacoElecciones 2025La Libertad AvanzaFuerza Patriaúltimas noticias

Últimas Noticias

El peronismo encara la última semana de campaña con actos pequeños y Taiana pide debatir con Santilli

El primer candidato en PBA desafió nuevamente al postulante de LLA, que dice que el peronista “se escondió”. Mientras, Fuerza Patria, con Kicillof a la cabeza, transita un sprint final de bajo perfil hacia las elecciones del 26 de octubre

El peronismo encara la última

Los gobernadores de Provincias Unidas se mostraron dispuestos a acompañar reformas, pero pidieron diálogo

En el segundo día del 61º Coloquio de IDEA, Martín Llaryora e Ignacio Torres plantearon su voluntad de discutir la reforma fiscal, tributaria y laboral. “Las provincias tenemos que ser vinculantes en esa discusión”, indicaron

Los gobernadores de Provincias Unidas

Elecciones 2025, en vivo: Taiana dijo que está dispuesto a debatir con Santilli o con Karen Reichard y propuso lugares

El candidato de Fuerza Patria respondió a sus adversarios de La Libertad Avanza, quienes lo acusan de haberse arrepentido del desafío de exponer sus propuestas. Cómo sigue la recta final de la campaña hacia el 26 de octubre

Elecciones 2025, en vivo: Taiana

Bahía Blanca confirmó que el Gobierno le cobra el alquiler de los puentes de emergencia tras las inundaciones

El secretario de Obras Públicas de la municipalidad afirmó que se tratan de las estructuras provisorias que el Ejército armó en la ciudad tras las fatales lluvias de marzo. “Es difícil hacer apreciaciones morales con respecto a esto”, señaló

Bahía Blanca confirmó que el

Elecciones 2025: cómo es la Boleta Única de Papel de Chaco y quiénes son los candidatos

El próximo 26 de octubre, la provincia deberá elegir sus representantes para la Cámara de Diputados y el Senado entre 10 listas

Elecciones 2025: cómo es la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Jornada financiera: la búsqueda de

Jornada financiera: la búsqueda de cobertura en dólares previa a las elecciones siguió marcando el pulso del mercado

El peronismo encara la última semana de campaña con actos pequeños y Taiana pide debatir con Santilli

Los gobernadores de Provincias Unidas se mostraron dispuestos a acompañar reformas, pero pidieron diálogo

Piden enviar a juicio a los militantes de Revolución Federal, vinculados a episodios de violencia política

El futuro CEO de Mercado Libre, en el Council of the Americas: “Seguimos teniendo la mentalidad de una empresa en etapa temprana”

INFOBAE AMÉRICA
Francia detuvo a cuatro personas

Francia detuvo a cuatro personas acusadas de planear un atentado contra un activista ruso exiliado

El futuro CEO de Mercado Libre, en el Council of the Americas: “Seguimos teniendo la mentalidad de una empresa en etapa temprana”

El fenómeno Taylor Swift también impacta en un museo alemán

Cuál es el “interruptor” cerebral que regula la reacción al miedo, según un estudio

Israel anunció que el paso fronterizo de Rafah probablemente reabrirá el domingo

TELESHOW
Rumores de tensión entre Valentina

Rumores de tensión entre Valentina Cervantes con Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Siente que la trata de tonta”

Cazzu reveló el significado del tatuaje que lleva en su cara y contó en homenaje a quién se hará el próximo

Marcelo Tinelli responde luego que Magaly Medina rechazara conocerlo: “Magaly es brava y nos tiene ahí en la mira”

La abogada de Mauro Icardi expresó la preocupación del futbolista por el nuevo novio de Wanda Nara: “A los chicos no hay que tocarlos”

La reacción de Daniela Christiansson ante el desempeño de Maxi López en Masterchef Celebrity: “Muy orgullosa”