La Libertad Avanza de Chaco denunció que el diputado Aldo Leiva agredió a sus militantes y a un reportero gráfico

En medio de la campaña que empieza a subir la temperatura, en la provincia de Chaco ocurrió un nuevo enfrentamiento entre militantes oficialistas y opositores que involucraron al diputado nacional Aldo Leiva, del Partido Justicialista (PJ).

“A solo diez días de las elecciones legislativas nacionales y a horas de la visita del gobernador Leandro Zdero, un episodio de violencia política sacudió la ciudad de General San Martín”, expuso esta tarde La Libertad Avanza de Chaco. El partido acusó en forma directa al diputado Leiva como responsable del hecho.

Según indicó la fuerza libertaria, “diputados, dirigentes y militantes de La Libertad Avanza (LLA) denunciaron que el legislador nacional y exintendente de esa localidad, quien también es referente del espacio peronista Fuerza Patria, se presentó de manera agresiva en una plaza donde se encontraba un grupo de libertarios realizando actividades de campaña”.

“Según el testimonio de los presentes, Leiva habría amenazado al grupo y destrozado gazebos y materiales de difusión pertenecientes a la lista 503 – Violeta”, agregó el comunicado de LLA Chaco. Los referentes y militantes esperaban al gobernador Zdero, aliado de los libertarios en las elecciones del próximo 26. El mandatario provincial tenía previsto este jueves una visita a la localidad. El objetivo era presentar a los candidatos que competirán en las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre.

“Desde el espacio libertario repudiaron lo ocurrido y calificaron el accionar como un «acto violento y mafioso»“, puntualizaron. A su vez, confirmaron que los dirigentes afectados “están radicando la denuncia correspondiente ante las autoridades judiciales”, precisó el escrito dado a conocer por LLA.

“El hecho se produce en el tramo final de la campaña electoral, en medio de un clima político cada vez más tenso en la provincia del Chaco. Integrantes de La Libertad Avanza exigieron «garantías para desarrollar las actividades proselitistas en paz y sin agresiones", expresó el documento. Luego, recordaron que el próximo 26 de octubre los chaqueños “volverán a las urnas para elegir representantes legislativos nacionales”, concluyó el parte informativo.

Contra la prensa

En un par de videos que se tomaron en el lugar se registró otro hecho de violencia. La víctima en este caso es Gerardo Galarza, camarógrafo y fotógrafo del canal local Somos Uno.

La imagen muestra a Leiva y a una persona de su entorno con el trabajador de prensa. De repente, el celular del reportero gráfico cae al suelo y el legislador nacional intenta pisarlo. El fotógrafo lo mueve para evitarlo. Eso desató una andanada en su contra. El trabajador de prensa es increpado y empujado por Leiva y sus seguidores durante varios metros. Galarza alcanza a registrar el momento en que el diputado nacional se le va encima y vuelve a quitarle el teléfono donde grababa lo que estaba ocurriendo.

El diputado Leiva intentó arrancarle el celular a un periodista

Después del tumulto, uno de los videos muestra una aglomeración de gente en torno a un grupo de agentes de la Policía de Chaco. Los uniformados estaban a la vuelta de donde ocurrió la agresión, pero no intervinieron. De fondo, se escucha una propaganda callejera de la candidatura del justicialista Jorge Capitanich a senador nacional.

Leiva, ex combatiente de Malvinas, tuvo su momento de fama a mediados de septiembre. Fue cuando se colocó una peluca sobre su cabeza calva para votar en contra del veto a la ley de emergencia pediátrica que había dictado el presidente Javier Milei.

En detalle

Según describió Galarza en la denuncia policial, había ido a cubrir la entrega de dos patrulleros a la Unidad 911 en las inmediaciones de la plaza. En esa instancia, apareció Leiva a bordo de un vehículo Toyota gris. En el relato, consignó que el diputado nacional se veía “nervioso” mientras hablaba con gente de LLA que estaba en un gazebo. Fue allí que comenzó a filmar.

Según el relato del reportero gráfico, los libertarios se corrieron y el lugar fue copado por la gente de Leiva. Mientras Galarza se retiraba, comenzó a recibir insultos de una persona que identificó como Adolfo Treppo. En la denuncia policial consta que le decía: “Hijo de puta, te voy a meter una trompada”.

El diputado Aldo Leiva

Luego, le arrebató el celular. En ese instante se acercó Leiva quien, según los dichos de Galarza, también lo insultó. Además, el fotoreportero indicó que el legislador nacional lo empujó con el pecho y amagó golpearlo en el rostro. Tras esto, observó que su celular cayó al asfalto y Leiva intentó pisarlo. Allí se generó la trifulca.

Galarza puntualizó que cuando logró comenzar a grabar de nuevo, Leiva golpeó su celular y su rostro. Tras zafar de estas agresiones, se dirigió hacia donde estaba la Policía, frente a la dependencia del 911. En esa circunstancia, denunció que recibió un golpe de puño en la cabeza. Identificó al agresor como Matías Aaron. El trabajador de prensa agregó que cuando se había guarecido en las oficinas policiales, Leiva ingresó e intentó prolongar la agresión.