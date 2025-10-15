Hubo dardos internos en el Gobierno tras la reunión con Trump, pero creen que las aclaraciones sirvieron y miran los mercados

U.S. President Donald Trump points a finger as he welcomes Argentina's President Javier Milei at the White House in Washington, D.C., U.S., October 14, 2025. REUTERS/Jonathan Ernst

“Es impresionante. Era la jugada maestra y por ineficiencia salió así. Es impresionante”, dijeron, sin salir de su asombro, cerca de Santiago Caputo, apenas después de que terminara el anhelado encuentro de Javier Milei con Donald Trump en la Casa Blanca. En distintos despachos se imponía, ayer por la tarde, la sensación de que acababa de arruinarse un momento cumbre para el Gobierno con las lecturas que surgieron de la bilateral que debía llevar calma definitiva a los mercados y estabilizar el dólar al menos hasta las elecciones del 26 y que, al final, generó una nueva caída de los activos financieros.

El día en que se esperaba que llegaran sólo buenas noticias desde Washington, el Gobierno quedó entre decepcionado y, una vez más, atrapado entre dardos internos por el resultado del encuentro entre el Presidente y su par de EE.UU.

Pero hacia la noche, luego de horas de mascullar bronca, en la Casa Rosada se mostraban confiados en que, gracias a las aclaraciones que se encargaron de hacer tanto desde DC como en Buenos Aires, hoy habría un repunte en los mercados.

Es que por la tarde y hacia la noche los libertarios activaron gestiones a contrareloj para llevar calma a las entidades financieras y esparcir señales de confianza. Hubo contactos directos -reservados- con agentes relevantes de la plaza financiera, además de la serie de tuits aclaratorios de parte de las máximas autoridades, incluido Milei.

“Mañana se van a tranquilizar los mercados, ya está todo aclarado. Estamos hablando con todos. Saben que la plata va a estar”, dijo un alto funcionario a este medio. Aunque admitió las limitaciones de esas predicciones. “Quizá abre y se va todo a la m..., pero no va a pasar”.

Dardos intramuros

Los plazos, términos y condiciones en detalle del swap confirmado la semana por el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, no se conocen. Milei viajó a Washington, justamente, a buscar un mensaje oficial de la máxima autoridad para dar certezas, con todas las letras, sobre el respaldo norteamericano, político, pero sobre todo financiero, con fechas lo más precisas posibles.

Ocurrió lo contrario, y el jefe de Estado se llevó una declaración al menos confusa. Trump habló de elecciones de manera abierta y dio a entender que si La Libertad Avanza es derrotado en las Legislativas -que tienen lugar dentro de dos semanas- podría no haber disponibilidad de dólares. Los bonos y las acciones argentinas se derrumbaron.

Imposibilitados para cuestionar al presidente de EE.UU., o al secretario de Estado, varios libertarios atacaron al gestor institucional del encuentro. Lamentaron que el canciller, Gerardo Werthein, supuestamente, no se hubiera ocupado de informar correctamente a Trump sobre el tipo de elecciones que se aproximan, o de asegurarse que así lo hicieran sus asesores.

Uno de los primeros en exponer el malestar fue Daniel Parisini -alias “Gordo Dan” en redes-, que hizo pública la posición del grupo de “los gordos” que rodean a Santiago Caputo. Pero, según pudo reconstruir este medio, también mascullaban bronca con el canciller, off the record, funcionarios y dirigentes con cargos legislativos. En llamas, esos actores se esperanzaban, incluso, con que el propio Presidente, al menos, le diera un tirón de orejas a su ministro, por la supuesta desinteligencia.

Poco después de un período de seria volatilidad cambiaria, y a muy poco de los comicios, el tema de la relación con Estados Unidos está en su momento más delicado para el mileismo. Como Werthein ayer, la semana pasada el eje de las críticas intramuros había sido el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por contradecir a Bessent sobre la presencia china en el país apenas después de que el responsable de la política fiscal estadounidense confirmara el salvataje.

Intento de optimismo

Dardos internos aparte, con la mirada puesta en el día siguiente, en la Casa Rosada se mostraban convencidos anoche de que los indicadores financieros mejorarán a partir de hoy. En primer lugar, contaban a su favor la referencia inicial correcta, de parte del secretario del Tesoro, al tipo de elecciones que se juegan este año. “Bessent lo dijo bien desde el arranque, eso ya te da la pauta de que lo de Trump fue un mero error de comunicación”, sostuvo un funcionario.

También consideraron que resultarán efectivas las aclaraciones del propio Gobierno, en las voces nada menos que de las principales espadas del Presidente y de su hermana, Karina Milei. “Clarísimo el Presidente Trump: si en el 2027 la Argentina retrocede, Estados Unidos dejará de apoyarnos. Tenemos la oportunidad histórica de volver a ser una potencia mundial, no la dejemos pasar”, publicó Santiago Caputo en su cuenta de X.

El vocero Manuel Adorni agregó: “El apoyo de los Estados Unidos se explica, como dijo el propio Presidente Donald Trump, con que hoy en Argentina hay un gobierno que defiende las ideas correctas. Si Argentina siguiera la senda del socialismo o retrocediera en el 2027 nada de esto pasaría y volveríamos atrás”.

También celebraban las aclaraciones posteriores del propio Trump en la red Truth Social, donde volvió a destacar el respaldo que había manifestado durante el encuentro y fue algo más específico sobre los tiempos y la continuidad del respaldo. “Espero que el pueblo de Argentina comprenda el buen trabajo que está realizando y apoye su gestión en las próximas elecciones de medio término, para que podamos seguir ayudándolo a alcanzar el increíble potencial de Argentina“, dijo el líder republicano. Después, en LLA admitieron que hubieran preferido que omitiera la alusión a las elecciones que se aproximan.