Elecciones 2025: así será la Boleta Única de Papel de Tierra del Fuego

¿Cómo se vota en la boleta única de papel en estas elecciones?

La jornada electoral del 26 de octubre de 2025 representará un hito en la historia política argentina. Ese domingo, millones de ciudadanos acudirán a votar para renovar parcialmente ambas cámaras del Congreso.

Por primera vez, se utilizará de manera obligatoria la Boleta Única de Papel (BUP) en las elecciones legislativas nacionales. Este cambio afectará a todos los votantes, incluidos los fueguinos, que dispondrán de un nuevo instrumento para elegir a sus representantes en el Congreso.

Además, en varias provincias se elegirán cargos locales en simultáneo, lo que aumenta la relevancia de la elección. En este escenario, es fundamental conocer el funcionamiento de la BUP y los candidatos en Tierra del Fuego para emitir un voto informado.

Qué se vota el 26 de octubre en Tierra del Fuego

El 26 de octubre, los ciudadanos de Tierra del Fuego participarán en las elecciones legislativas nacionales para renovar su representación en el Congreso. En esta instancia, la provincia elegirá dos diputados y tres senadores nacionales.

Este recambio sigue el esquema establecido por la Constitución y la legislación argentina, que disponen la renovación de la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado cada dos años. A diferencia de otras provincias que eligen legisladores o gobernadores locales el mismo día, en Tierra del Fuego no se realizarán elecciones para autoridades provinciales en simultáneo.

Elecciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El distrito fueguino se incorpora plenamente a la utilización de la Boleta Única de Papel, que reemplaza a las boletas partidarias tradicionales y presenta en una hoja oficial a todos los candidatos y partidos.

La atención de los votantes en Tierra del Fuego estará así centrada en la definición de bancas clave en el Congreso, reflejando tanto la oferta política nacional como local.

Cómo será la Boleta Única de Papel de Tierra del Fuego

Las próximas elecciones introduce en todo el país la Boleta Única de Papel, uno de los principales cambios en el sistema electoral argentino. En Tierra del Fuego, la BUP presentará, en un único documento, todas las listas y partidos que compiten para diputados y senadores nacionales.

La Cámara Nacional Electoral difundió este instrumento, que posee un diseño uniforme y oficial para el distrito. En la BUP de Tierra del Fuego, los votantes encontrarán filas por partido o alianza política y columnas para cada cargo en juego: diputados y senadores nacionales. Cada lista cuenta con un casillero claro, acompañado de nombres y fotografías de los candidatos, permitiendo que el elector marque su preferencia con facilidad.

La BUP reúne todas las candidaturas en un solo documento y elimina faltantes de boletas

La boleta reúne un total de ocho listas de candidatos a diputados nacionales. Los espacios para cada fuerza política reflejan el sorteo y la oficialización determinada por la Cámara Nacional Electoral: Fuerza Patria (PJ) figura en la sexta posición, La Libertad Avanza en la séptima, Provincias Unidas en la tercera y las demás fuerzas en los casilleros correspondientes. Así, todos los electores acceden a la misma oferta y el riesgo de falta de boletas para algún partido queda eliminado.

Cómo se vota con la BUP, paso a paso

La Boleta Única de Papel debuta en Tierra del Fuego en las elecciones legislativas de 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El procedimiento con la Boleta Única de Papel resulta sencillo y difiere en algunos puntos del sistema anterior. Al ingresar al cuarto oscuro, el elector recibe una boleta que contiene todas las opciones disponibles para cada cargo. El proceso para votar incluye los siguientes pasos:

El presidente de mesa entrega la BUP al votante, quien entra al espacio de privacidad. En la boleta, identifica el casillero del partido o alianza por el que desea votar para diputados y, en otro sector, marca su preferencia para senadores. Debe realizar una sola marca por cada categoría de cargo. Si marca más de una opción en la misma categoría, el voto en ese cargo se considera nulo. Después de completar las marcas, el elector dobla la boleta para ocultar su voto y la deposita en la urna. Por último, firma el padrón de mesa y recibe la constancia de emisión de voto.

Este sistema, dispuesto por la Ley N° 27.781, busca garantizar mayor transparencia, simplicidad y reducción de riesgos de fraude o manipulación, eliminando la multiplicidad de boletas.

Quiénes son los candidatos a diputados nacionales en Tierra del Fuego, frente por frente

La oferta electoral en Tierra del Fuego para diputados nacionales está compuesta por ocho listas oficializadas, pertenecientes a las principales fuerzas políticas y alianzas de alcance nacional y provincial.

Fuerza Patria

Senado

Cristina López Federico Runín

Diputados

Agustín Tita Paola Mancilla

La Libertad Avanza

Senado

Agustín Coto Belén Monte de Oca

Diputados

Miguel Rodríguez Betiana Fernández

Defendamos Tierra del Fuego

Senado

Gastón Díaz Ana Paula Cejas

Diputados

Guillermo Löffler Débora Galichini

Provincias Unidas

Senado

Pablo Blanco Loly Moreno

Diputados

Federico Bilota Viviana Rodríguez

Frente Grande

Senado

Rogelio Baron Rosa Erramuspe

Diputados

Walter Ramirez Miriam Aguiar

Cada boleta muestra titulares y suplentes de cada espacio, y los nombres exactos pueden consultarse en la boleta oficial o en los listados publicados por la justicia electoral.

Cómo consultar el padrón electoral, paso a paso

Saber dónde votar es esencial para participar el día de la elección. Hasta el 26 de septiembre, cualquier elector puede verificar sus datos y solicitar correcciones si encuentra errores. Para consultar el padrón electoral definitivo se deben seguir estos pasos:

Ingresar al sitio web oficial de la Cámara Nacional Electoral: https://www.padron.gob.ar/ Introducir el número de Documento Nacional de Identidad (DNI). Seleccionar el género tal como figura en el documento. Elegir el distrito electoral correspondiente. Completar el captcha de seguridad del sitio. Visualizar el establecimiento, mesa y número de orden asignados para la votación.

La consulta en línea también permite verificar la validez de los documentos habilitados para votar y descargar la constancia de empadronamiento si fuera necesario.