La Justicia Electoral oficializó la lista de La Libertad Avanza en PBA, con Santilli en primer lugar: cómo quedó la grilla

La lista que se usará para votar el 26 de octubre (foto Marcos Gómez)

La disputa por la oficialización de la lista de candidatos a Diputados Nacionales de la alianza La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires tuvo hoy su capítulo final. El juez federal Alejo Ramos Padilla oficializó el nuevo orden de la grilla de la coalición oficialista, con Diego Santilli en primer lugar, seguido por Karen Reichardt y Sebastián Pareja.

El conflicto se había originado tras la renuncia de José Luis Espert al primer lugar de la nómina, en medio del escándalo por sus vínculos con un empresario condenado por narcotráfico, lo que abrió un debate sobre el mecanismo de reemplazo y el alcance de la ley de paridad de género en la conformación de las listas electorales.

De todos modos, la foto del diputado -que pidió licencia hasta el fin de su mandato- seguirá en las Boletas Únicas de Papel (BUP), debido a que la Cámara Electoral rechazó el pedido del Gobierno para reimprimirla, ante la falta de tiempo. Es que habilitar esa solicitud podía poner en riesgo el normal desarrollo de los comicios del próximo 26 de octubre.

Diego Santilli encabezará la lista de candidatos de La Libertad Avanza en PBA

Ramos Padilla, el juez con competencia electoral en territorio bonaerense, había resuelto el 8 de octubre, en línea con el dictamen de la fiscal María Laura Roteta y el respaldo del fiscal general ante la Cámara, Ramiro González, que el reemplazo de Espert no debía recaer en el siguiente candidato varón, como pretendía la alianza. La decisión se fundamentó en la defensa de la ley de paridad y en la necesidad de evitar una interpretación regresiva que, según el Ministerio Público Fiscal, “no solo conspira contra la finalidad misma de la ley de paridad como medida de acción positiva tendiente a garantizar la igualdad real de oportunidades sino que, además, en el caso concreto —al suponer una aplicación regresiva respecto de la ley de cupo— atenta contra el carácter progresivo de los derechos de las mujeres que prometió el propio Estado, que además (...) podría ver comprometida su responsabilidad internacional de acuerdo a los compromisos asumidos tanto en el marco de la CEDAW como del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos”.

La Cámara Nacional Electoral, integrada por Santiago Corcuera y Daniel Bejas, consideró que la interpretación del juzgado platense era una “singular interpretación subjetiva” y ordenó adecuar la lista conforme al artículo 7° del Decreto 171/2019 y al criterio mayoritario de la Cámara sobre el artículo 60 bis del Código Electoral Nacional. El tribunal de primera instancia, en su nueva resolución del 14 de octubre, dejó constancia de que su postura coincidía con la de todas las partes intervinientes y el Ministerio Público Fiscal, y que se apoyaba en los compromisos constitucionales e internacionales asumidos por la Argentina en materia de igualdad de género.

Ramos Padilla defendió la potestad de los jueces de ejercer el control de constitucionalidad sobre normas reglamentarias, recordando que “la declaración de inconstitucionalidad de una norma —en este caso, un reglamento del Poder Ejecutivo Nacional— es una atribución propia de los jueces de la Nación, orientada a garantizar la vigencia efectiva de la Constitución Nacional”. El magistrado subrayó que esta función no implica apartarse del orden jurídico ni invadir competencias ajenas, sino cumplir con el deber de asegurar la supremacía constitucional. En ese sentido, recordó que la propia Cámara Nacional Electoral, en el precedente “Juntos por el Cambio”, había declarado inaplicable el mismo artículo 7° del Decreto 171/2019 para la categoría de Senadores Nacionales, al considerar que su aplicación literal contrariaba la finalidad de la ley de paridad.

El juez Ramos Padilla oficializó la lista de candidatos de La Libertad Avanza en PBA

El juez remarcó que el debate trasciende el caso puntual y se inscribe en una discusión institucional más amplia sobre el alcance de las acciones positivas y la interpretación de los mecanismos de paridad de género en el régimen electoral argentino. Advirtió que “si un decreto reglamentario dictado para hacer efectivas las acciones positivas que impone la Constitución Nacional es invocado, precisamente, para producir el resultado contrario —esto es, la postergación o el desplazamiento de las mujeres en los espacios de representación política— esa situación debe ser objeto de exhaustiva revisión, pues desnaturaliza la igualdad sustantiva que buscan alcanzar esas normas y el compromiso constitucional e internacional que ha asumido el Estado”.

Finalmente, en cumplimiento de la orden de la Cámara, el juzgado adecuó y oficializó la lista de candidatos titulares y suplentes de La Libertad Avanza para la elección general del 26 de octubre de 2025 en la provincia de Buenos Aires, incorporando el nuevo orden de prelación. Entre los nombres que encabezan la nómina figuran Santilli, Karina Celia Vázquez (nombre real de Karen Reichardt) y Pareja, seguidos por otros treinta y dos postulantes titulares y seis suplentes.

La lista completa

Provincia Buenos Aires

Candidatos a diputados titulares

Diego Santilli Karen Reichardt Sebastian Pareja Gladys Humenuk Alejandro Carrancio Johanna Longo Alejandro Finocchiaro Miriam Niveyro Sergio Figliuolo Giselle Castelnuovo Alvaro Garcia María Florencia De Sensi Joaquin Ojeda Maria Gonzalez Estevarena Hernan Urien Andrea Vera Javier Sanchez Wrba Ana Tamagno Ruben Torres Martina Leon Espinosa Mario Saavedra Barbara Lerin Hugo Ferreyra Susana Conte Ignacio Salaberren Roxana Cavallini Eduardo Creus Mirta Wide Damian Selem Karina Garcia Luis Green Paula Canegallo Mauricio Imperatori Maria Belen Enzo Di Fabio

Candidatos suplentes

Maria Posso Rodolfo Paolucci Daniela Pozzoni Dario Saccani Gricelda Moroni Alejandro Finocchio