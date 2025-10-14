Política

La Justicia Electoral oficializó la lista de La Libertad Avanza en PBA, con Santilli en primer lugar: cómo quedó la grilla

La nómina de candidatos fue modificada y aprobada luego de la intervención de la Cámara Nacional Electoral, que confirmó la salida de Espert. Igual, la boleta no se reimprimirá y la foto del diputado estará en las boletas

Facundo Chaves

Por Facundo Chaves

Guardar
La lista que se usará
La lista que se usará para votar el 26 de octubre (foto Marcos Gómez)

La disputa por la oficialización de la lista de candidatos a Diputados Nacionales de la alianza La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires tuvo hoy su capítulo final. El juez federal Alejo Ramos Padilla oficializó el nuevo orden de la grilla de la coalición oficialista, con Diego Santilli en primer lugar, seguido por Karen Reichardt y Sebastián Pareja.

El conflicto se había originado tras la renuncia de José Luis Espert al primer lugar de la nómina, en medio del escándalo por sus vínculos con un empresario condenado por narcotráfico, lo que abrió un debate sobre el mecanismo de reemplazo y el alcance de la ley de paridad de género en la conformación de las listas electorales.

De todos modos, la foto del diputado -que pidió licencia hasta el fin de su mandato- seguirá en las Boletas Únicas de Papel (BUP), debido a que la Cámara Electoral rechazó el pedido del Gobierno para reimprimirla, ante la falta de tiempo. Es que habilitar esa solicitud podía poner en riesgo el normal desarrollo de los comicios del próximo 26 de octubre.

Diego Santilli encabezará la lista
Diego Santilli encabezará la lista de candidatos de La Libertad Avanza en PBA

Ramos Padilla, el juez con competencia electoral en territorio bonaerense, había resuelto el 8 de octubre, en línea con el dictamen de la fiscal María Laura Roteta y el respaldo del fiscal general ante la Cámara, Ramiro González, que el reemplazo de Espert no debía recaer en el siguiente candidato varón, como pretendía la alianza. La decisión se fundamentó en la defensa de la ley de paridad y en la necesidad de evitar una interpretación regresiva que, según el Ministerio Público Fiscal, “no solo conspira contra la finalidad misma de la ley de paridad como medida de acción positiva tendiente a garantizar la igualdad real de oportunidades sino que, además, en el caso concreto —al suponer una aplicación regresiva respecto de la ley de cupo— atenta contra el carácter progresivo de los derechos de las mujeres que prometió el propio Estado, que además (...) podría ver comprometida su responsabilidad internacional de acuerdo a los compromisos asumidos tanto en el marco de la CEDAW como del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos”.

La Cámara Nacional Electoral, integrada por Santiago Corcuera y Daniel Bejas, consideró que la interpretación del juzgado platense era una “singular interpretación subjetiva” y ordenó adecuar la lista conforme al artículo 7° del Decreto 171/2019 y al criterio mayoritario de la Cámara sobre el artículo 60 bis del Código Electoral Nacional. El tribunal de primera instancia, en su nueva resolución del 14 de octubre, dejó constancia de que su postura coincidía con la de todas las partes intervinientes y el Ministerio Público Fiscal, y que se apoyaba en los compromisos constitucionales e internacionales asumidos por la Argentina en materia de igualdad de género.

Ramos Padilla defendió la potestad de los jueces de ejercer el control de constitucionalidad sobre normas reglamentarias, recordando que “la declaración de inconstitucionalidad de una norma —en este caso, un reglamento del Poder Ejecutivo Nacional— es una atribución propia de los jueces de la Nación, orientada a garantizar la vigencia efectiva de la Constitución Nacional”. El magistrado subrayó que esta función no implica apartarse del orden jurídico ni invadir competencias ajenas, sino cumplir con el deber de asegurar la supremacía constitucional. En ese sentido, recordó que la propia Cámara Nacional Electoral, en el precedente “Juntos por el Cambio”, había declarado inaplicable el mismo artículo 7° del Decreto 171/2019 para la categoría de Senadores Nacionales, al considerar que su aplicación literal contrariaba la finalidad de la ley de paridad.

El juez Ramos Padilla oficializó
El juez Ramos Padilla oficializó la lista de candidatos de La Libertad Avanza en PBA

El juez remarcó que el debate trasciende el caso puntual y se inscribe en una discusión institucional más amplia sobre el alcance de las acciones positivas y la interpretación de los mecanismos de paridad de género en el régimen electoral argentino. Advirtió que “si un decreto reglamentario dictado para hacer efectivas las acciones positivas que impone la Constitución Nacional es invocado, precisamente, para producir el resultado contrario —esto es, la postergación o el desplazamiento de las mujeres en los espacios de representación política— esa situación debe ser objeto de exhaustiva revisión, pues desnaturaliza la igualdad sustantiva que buscan alcanzar esas normas y el compromiso constitucional e internacional que ha asumido el Estado”.

Finalmente, en cumplimiento de la orden de la Cámara, el juzgado adecuó y oficializó la lista de candidatos titulares y suplentes de La Libertad Avanza para la elección general del 26 de octubre de 2025 en la provincia de Buenos Aires, incorporando el nuevo orden de prelación. Entre los nombres que encabezan la nómina figuran Santilli, Karina Celia Vázquez (nombre real de Karen Reichardt) y Pareja, seguidos por otros treinta y dos postulantes titulares y seis suplentes.

La lista completa

Provincia Buenos Aires
Provincia Buenos Aires

Candidatos a diputados titulares

  1. Diego Santilli
  2. Karen Reichardt
  3. Sebastian Pareja
  4. Gladys Humenuk
  5. Alejandro Carrancio
  6. Johanna Longo
  7. Alejandro Finocchiaro
  8. Miriam Niveyro
  9. Sergio Figliuolo
  10. Giselle Castelnuovo
  11. Alvaro Garcia
  12. María Florencia De Sensi
  13. Joaquin Ojeda
  14. Maria Gonzalez Estevarena
  15. Hernan Urien
  16. Andrea Vera
  17. Javier Sanchez Wrba
  18. Ana Tamagno
  19. Ruben Torres
  20. Martina Leon Espinosa
  21. Mario Saavedra
  22. Barbara Lerin
  23. Hugo Ferreyra
  24. Susana Conte
  25. Ignacio Salaberren
  26. Roxana Cavallini
  27. Eduardo Creus
  28. Mirta Wide
  29. Damian Selem
  30. Karina Garcia
  31. Luis Green
  32. Paula Canegallo
  33. Mauricio Imperatori
  34. Maria Belen
  35. Enzo Di Fabio

Candidatos suplentes

  1. Maria Posso
  2. Rodolfo Paolucci
  3. Daniela Pozzoni
  4. Dario Saccani
  5. Gricelda Moroni
  6. Alejandro Finocchio

Temas Relacionados

Paridad de género La Libertad Avanza Cámara Nacional Electoral José Luis Espert Alejo Ramos Padilla Buenos Aires La Plata Diputados Nacionales Decreto 171/2019 Constitución NacionalElecciones en Argentinaúltimas noticias

Últimas Noticias

Elecciones 2025, en vivo: Tras la renuncia de Espert, asume hoy “Bertie” Benegas Lynch en la Comisión de Presupuesto

El 26 de octubre, los argentinos concurrirán a las urnas para elegir a los nuevos representantes para la Cámara de Diputados y el Senado. Por primera vez, se votará con la Boleta Única Papel

Elecciones 2025, en vivo: Tras

Los sindicatos docentes llevan adelante un paro de 24 horas: qué provincias no tendrían clases

Las organizaciones gremiales van a huelga por 24 horas reclamando que se reanude la negociación paritaria

Los sindicatos docentes llevan adelante

Gabriel Solano, en La Entrevista Informal: “El pibe que roba en una esquina es víctima y victimario a la vez”

El legislador y candidato a diputado nacional del Frente de Izquierda habló en el nuevo ciclo de Infobae junto a UNICEF. Por qué considera que la universidad es “clasista”, el futuro de Vaca Muerta y en qué consiste la economía “Uberizada”

Gabriel Solano, en La Entrevista

Un ex gobernador que apunta a llegar al Congreso adelantó que se podría redefinir la agenda legislativa

Se trata de Oscar Herrera Ahuad, quien gobernó Misiones entre 2019 y 2023. Pidió debatir leyes que le “sirvan a las provincias”. Y apuntó: “Si la discusión es solo para los partidos, no vale nada”

Un ex gobernador que apunta

El Gobierno también gana tiempo en el Senado y se pospone la avanzada opositora en el recinto

Se canceló la reunión de Labor Parlamentaria prevista para este martes. Algunos temas delicados precisaban dos tercios que nadie aseguraba. Con las elecciones por delante, sería extraño ver una sesión hasta fin de mes o inicios de noviembre

El Gobierno también gana tiempo
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Cande”, la viuda negra de

“Cande”, la viuda negra de Palermo que cayó por dejar sus huellas en una copa de espumante

Doble femicidio, secuestro de un nene y un cuerpo decapitado: la trama detrás del caso Pablo Laurta

¿A qué generación pertenezco, según la edad?

Elecciones 2025, en vivo: Tras la renuncia de Espert, asume hoy “Bertie” Benegas Lynch en la Comisión de Presupuesto

Dos mujeres policías resultaron heridas tras un choque entre un colectivo y un auto en Chacarita

INFOBAE AMÉRICA
Un incendio provocó un apagón

Un incendio provocó un apagón en más de la mitad de los estados de Brasil durante la madrugada

El papa León XIV pidió a Italia mantener la apertura hacia los migrantes

Comenzó la huelga general en Grecia para protestar contra la jornada laboral de 13 horas

Huelgas de hambre, torturas y aislamiento: el calvario de José Daniel Ferrer en las cárceles de la dictadura cubana

Por qué la muerte de Diane Keaton duele más

TELESHOW
El sentido mensaje de Lali

El sentido mensaje de Lali Espósito a Alan Lez tras perder la final de La Voz: “Te necesitamos para ser felices”

El apasionado mensaje de Marcelo Tinelli a Milett Figueroa: “Te amaré por siempre mi vida”

Andy Chango y Esteban Mirol sufrieron los primeros accidentes en Masterchef Celebrity: “Que me trague la tierra”

La chicana de Maxi López a Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Cuando estaba casado era todo congelado”

Lorna, la fan de Susana Giménez, sobre su autismo con hiperfoco: “Ella me prestó atención sin saber que yo era distinta”