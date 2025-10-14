Elecciones 2025: así será la Boleta Única de Papel de La Pampa

El próximo 26 de octubre, los ciudadanos mayores de 16 años inscriptos en el padrón nacional de electores participarán en la renovación parcial del Congreso y, en algunas jurisdicciones, también votarán cargos locales.
Las elecciones legislativas nacionales representarán un cambio sustancial en el sistema electoral argentino: por primera vez, los votantes de todo el país utilizarán la Boleta Única de Papel (BUP) para elegir diputados y senadores nacionales. Este nuevo mecanismo, implementado tras la aprobación de la Ley N.º 27.781, apunta a lograr mayor transparencia y simplicidad en los comicios.
Qué se vota el 26 de octubre en La Pampa
El domingo 26 de octubre se celebrarán las elecciones legislativas en todo el país. Cada provincia, incluida La Pampa, elegirá los diputados nacionales que la representarán en la Cámara baja por el período 2025-2029. En La Pampa, en particular, se pondrán en juego tres bancas de diputados nacionales. La renovación parcial del Congreso es un mecanismo tradicional que busca equilibrar periódicamente la representación federal.
En simultáneo, en algunas provincias también se eligen autoridades locales, intendentes o legisladores provinciales. En todos los casos, el derecho al voto es obligatorio para quienes hayan cumplido 16 años al momento de la elección, aunque los menores de 18 y los mayores de 70 no serán sancionados si deciden no votar.
Cómo será la Boleta Única de Papel de La Pampa
Por primera vez, todas las fuerzas políticas y candidaturas de La Pampa estarán integradas en una única boleta oficial, que cada ciudadano recibirá en el cuarto oscuro. La Boleta Única de Papel desplaza al sistema de boletas partidarias múltiples y busca eliminar el faltante o manipulación de boletas.
La boleta muestra, en formato de grilla, las diferentes listas y los nombres de candidatos a diputados nacionales. Cada partido o alianza ocupa una columna con sus candidatos titulares y suplentes claramente identificados.
El elector deberá marcar su opción preferida dentro del recuadro correspondiente, de forma individual y sin riesgo de confusión ni de “corte de boleta” accidental. En La Pampa, participarán cinco fuerzas políticas, incluidas Defendamos La Pampa, La Libertad Avanza–PRO, y Cambia La Pampa.
Cómo se vota con la BUP, paso a paso
- Ingreso al establecimiento: El votante presenta su DNI ante la autoridad de mesa, que le entrega la Boleta Única de Papel y un bolígrafo.
- Cuarto oscuro: Se ingresa solo con la boleta y el bolígrafo. En la BUP, se identifican claramente las listas y sus candidatos.
- Elección: El elector marca con una cruz o tilde solo el recuadro del partido o lista preferida para diputados nacionales.
- Revisar la marca: Es fundamental que la marca sea clara y esté dentro del recuadro para evitar errores en la validez del voto.
- Doblar la boleta: Se dobla la BUP de acuerdo a las indicaciones impresas, de modo que la opción elegida no quede visible.
- Depósito en urna: Se entrega la boleta doblada a la autoridad de mesa, que la deposita en la urna, y se le retorna el DNI al votante.
- Cuidado: La marca en más de un recuadro dejará nulo el voto para esa categoría. Por eso, el sistema garantiza un procedimiento más simple y seguro para el elector.
Quiénes son los candidatos a diputados nacionales en La Pampa, frente por frente
A continuación, el detalle de los candidatos por los principales espacios políticos que competirán por las tres bancas de diputados nacionales en La Pampa.
Defendamos La Pampa (Justicialismo)
- Abelardo Ferrán
- Varinia Marín
- Ceferino Almudévar
La Libertad Avanza–PRO
- Adrián Ravier
- Adriana García
- Martín Matzkin
Cambia La Pampa (UCR y aliados)
- Federico Guidugli
- María Eugenia Forte
- Néstor Omar Beltrán
Frente de Izquierda y de los Trabajadores
- Claudia Lupardo
- Lucas Mateos Montigel
- Marisa Pérez
Movimiento al Socialismo (MAS), Lista 13
- Ayelén Pilcic
- Cristian Bustamante
- Antonella Gaitán
Cómo consultar el padrón electoral, paso a paso
Para saber dónde votar en las Elecciones 2025, cada ciudadano debe verificar sus datos en el padrón electoral oficializado por la Cámara Nacional Electoral.
- Acceder al padrón: Ingresar al sitio oficial de la CNE: https://www.padron.gob.ar.
- Completar los datos: Se solicita el número de DNI, género y distrito electoral correspondiente.
- Visualizar la información: El sistema mostrará la escuela, mesa y número de orden asignados.
- Recordar datos: Es recomendable anotar los datos o hacer una captura, para evitar dudas el día de la votación.
- Importante: El padrón 2025 incluye a más de 36 millones de electores y refleja el lugar de votación que corresponde a cada ciudadano. El documento a presentar el 26 de octubre debe ser igual o posterior al que figura en el padrón.