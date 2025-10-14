Elecciones 2025: así será la Boleta Única de Papel de La Pampa

¿Cómo se vota en la boleta única de papel en estas elecciones?

El próximo 26 de octubre, los ciudadanos mayores de 16 años inscriptos en el padrón nacional de electores participarán en la renovación parcial del Congreso y, en algunas jurisdicciones, también votarán cargos locales.

Las elecciones legislativas nacionales representarán un cambio sustancial en el sistema electoral argentino: por primera vez, los votantes de todo el país utilizarán la Boleta Única de Papel (BUP) para elegir diputados y senadores nacionales. Este nuevo mecanismo, implementado tras la aprobación de la Ley N.º 27.781, apunta a lograr mayor transparencia y simplicidad en los comicios.

La Boleta Única de Papel debuta en La Pampa para las elecciones legislativas nacionales de 2025 (Crédito: Mario Sar)

Qué se vota el 26 de octubre en La Pampa

El domingo 26 de octubre se celebrarán las elecciones legislativas en todo el país. Cada provincia, incluida La Pampa, elegirá los diputados nacionales que la representarán en la Cámara baja por el período 2025-2029. En La Pampa, en particular, se pondrán en juego tres bancas de diputados nacionales. La renovación parcial del Congreso es un mecanismo tradicional que busca equilibrar periódicamente la representación federal.

En simultáneo, en algunas provincias también se eligen autoridades locales, intendentes o legisladores provinciales. En todos los casos, el derecho al voto es obligatorio para quienes hayan cumplido 16 años al momento de la elección, aunque los menores de 18 y los mayores de 70 no serán sancionados si deciden no votar.

El nuevo sistema busca mayor transparencia y simplicidad en el proceso electoral argentino (REUTERS/Cristina Sille)

Cómo será la Boleta Única de Papel de La Pampa

Por primera vez, todas las fuerzas políticas y candidaturas de La Pampa estarán integradas en una única boleta oficial, que cada ciudadano recibirá en el cuarto oscuro. La Boleta Única de Papel desplaza al sistema de boletas partidarias múltiples y busca eliminar el faltante o manipulación de boletas.

La boleta muestra, en formato de grilla, las diferentes listas y los nombres de candidatos a diputados nacionales. Cada partido o alianza ocupa una columna con sus candidatos titulares y suplentes claramente identificados.

El elector deberá marcar su opción preferida dentro del recuadro correspondiente, de forma individual y sin riesgo de confusión ni de “corte de boleta” accidental. En La Pampa, participarán cinco fuerzas políticas, incluidas Defendamos La Pampa, La Libertad Avanza–PRO, y Cambia La Pampa.

La Boleta Única de Papel reúne todas las fuerzas políticas y candidatos en una sola boleta oficial (Gobierno de la La Pampa)

Cómo se vota con la BUP, paso a paso

Ingreso al establecimiento: El votante presenta su DNI ante la autoridad de mesa, que le entrega la Boleta Única de Papel y un bolígrafo.

Cuarto oscuro: Se ingresa solo con la boleta y el bolígrafo. En la BUP, se identifican claramente las listas y sus candidatos.

Elección: El elector marca con una cruz o tilde solo el recuadro del partido o lista preferida para diputados nacionales.

Revisar la marca: Es fundamental que la marca sea clara y esté dentro del recuadro para evitar errores en la validez del voto.

Doblar la boleta: Se dobla la BUP de acuerdo a las indicaciones impresas , de modo que la opción elegida no quede visible.

Depósito en urna: Se entrega la boleta doblada a la autoridad de mesa , que la deposita en la urna, y se le retorna el DNI al votante.

Cuidado: La marca en más de un recuadro dejará nulo el voto para esa categoría. Por eso, el sistema garantiza un procedimiento más simple y seguro para el elector.

El 26 de octubre, los pampeanos elegirán tres diputados nacionales y, en algunos casos, autoridades locales (Crédito: Mario Sar)

Quiénes son los candidatos a diputados nacionales en La Pampa, frente por frente

A continuación, el detalle de los candidatos por los principales espacios políticos que competirán por las tres bancas de diputados nacionales en La Pampa.

Defendamos La Pampa (Justicialismo)

Abelardo Ferrán

Varinia Marín

Ceferino Almudévar

Abelardo Ferrán, el candidato del oficialismo pampeano (@ferranabelardo)

La Libertad Avanza–PRO

Adrián Ravier

Adriana García

Martín Matzkin

Adrián Ravier, primer diputado de la lista opositora en la coalición LLA-PRO (@adrian.ravier)

Cambia La Pampa (UCR y aliados)

Federico Guidugli

María Eugenia Forte

Néstor Omar Beltrán

Federico Guidugli, el referente del radicalismo por Cambia La Pampa (Facebook)

Frente de Izquierda y de los Trabajadores

Claudia Lupardo

Lucas Mateos Montigel

Marisa Pérez

Claudia Lupardo, la candidata por la Izquierda

Movimiento al Socialismo (MAS), Lista 13

Ayelén Pilcic

Cristian Bustamante

Antonella Gaitán

Ayelén Pilcic, candidata por el Movimiento al Socialismo (MAS)(Instagram)

Cómo consultar el padrón electoral, paso a paso

Para saber dónde votar en las Elecciones 2025, cada ciudadano debe verificar sus datos en el padrón electoral oficializado por la Cámara Nacional Electoral.

Acceder al padrón: Ingresar al sitio oficial de la CNE: https://www.padron.gob.ar.

Completar los datos: Se solicita el número de DNI, género y distrito electoral correspondiente.

Visualizar la información: El sistema mostrará la escuela, mesa y número de orden asignados.

Recordar datos: Es recomendable anotar los datos o hacer una captura, para evitar dudas el día de la votación.

Importante: El padrón 2025 incluye a más de 36 millones de electores y refleja el lugar de votación que corresponde a cada ciudadano. El documento a presentar el 26 de octubre debe ser igual o posterior al que figura en el padrón.