Política

Elecciones 2025: así será la Boleta Única de Papel de La Pampa

Por primera vez, los pampeanos votarán con la Boleta Única de Papel para elegir a sus representantes nacionales: un cambio clave que busca mayor transparencia y simplicidad en el proceso electoral

Por Brisa Bujakiewicz

Guardar
¿Cómo se vota en la boleta única de papel en estas elecciones?

El próximo 26 de octubre, los ciudadanos mayores de 16 años inscriptos en el padrón nacional de electores participarán en la renovación parcial del Congreso y, en algunas jurisdicciones, también votarán cargos locales.

Las elecciones legislativas nacionales representarán un cambio sustancial en el sistema electoral argentino: por primera vez, los votantes de todo el país utilizarán la Boleta Única de Papel (BUP) para elegir diputados y senadores nacionales. Este nuevo mecanismo, implementado tras la aprobación de la Ley N.º 27.781, apunta a lograr mayor transparencia y simplicidad en los comicios.

La Boleta Única de Papel
La Boleta Única de Papel debuta en La Pampa para las elecciones legislativas nacionales de 2025 (Crédito: Mario Sar)

Qué se vota el 26 de octubre en La Pampa

El domingo 26 de octubre se celebrarán las elecciones legislativas en todo el país. Cada provincia, incluida La Pampa, elegirá los diputados nacionales que la representarán en la Cámara baja por el período 2025-2029. En La Pampa, en particular, se pondrán en juego tres bancas de diputados nacionales. La renovación parcial del Congreso es un mecanismo tradicional que busca equilibrar periódicamente la representación federal.

En simultáneo, en algunas provincias también se eligen autoridades locales, intendentes o legisladores provinciales. En todos los casos, el derecho al voto es obligatorio para quienes hayan cumplido 16 años al momento de la elección, aunque los menores de 18 y los mayores de 70 no serán sancionados si deciden no votar.

El nuevo sistema busca mayor
El nuevo sistema busca mayor transparencia y simplicidad en el proceso electoral argentino (REUTERS/Cristina Sille)

Cómo será la Boleta Única de Papel de La Pampa

Por primera vez, todas las fuerzas políticas y candidaturas de La Pampa estarán integradas en una única boleta oficial, que cada ciudadano recibirá en el cuarto oscuro. La Boleta Única de Papel desplaza al sistema de boletas partidarias múltiples y busca eliminar el faltante o manipulación de boletas.

La boleta muestra, en formato de grilla, las diferentes listas y los nombres de candidatos a diputados nacionales. Cada partido o alianza ocupa una columna con sus candidatos titulares y suplentes claramente identificados.

El elector deberá marcar su opción preferida dentro del recuadro correspondiente, de forma individual y sin riesgo de confusión ni de “corte de boleta” accidental. En La Pampa, participarán cinco fuerzas políticas, incluidas Defendamos La Pampa, La Libertad Avanza–PRO, y Cambia La Pampa.

La Boleta Única de Papel
La Boleta Única de Papel reúne todas las fuerzas políticas y candidatos en una sola boleta oficial (Gobierno de la La Pampa)

Cómo se vota con la BUP, paso a paso

  • Ingreso al establecimiento: El votante presenta su DNI ante la autoridad de mesa, que le entrega la Boleta Única de Papel y un bolígrafo.
  • Cuarto oscuro: Se ingresa solo con la boleta y el bolígrafo. En la BUP, se identifican claramente las listas y sus candidatos.
  • Elección: El elector marca con una cruz o tilde solo el recuadro del partido o lista preferida para diputados nacionales.
  • Revisar la marca: Es fundamental que la marca sea clara y esté dentro del recuadro para evitar errores en la validez del voto.
  • Doblar la boleta: Se dobla la BUP de acuerdo a las indicaciones impresas, de modo que la opción elegida no quede visible.
  • Depósito en urna: Se entrega la boleta doblada a la autoridad de mesa, que la deposita en la urna, y se le retorna el DNI al votante.
  • Cuidado: La marca en más de un recuadro dejará nulo el voto para esa categoría. Por eso, el sistema garantiza un procedimiento más simple y seguro para el elector.
El 26 de octubre, los
El 26 de octubre, los pampeanos elegirán tres diputados nacionales y, en algunos casos, autoridades locales (Crédito: Mario Sar)

Quiénes son los candidatos a diputados nacionales en La Pampa, frente por frente

A continuación, el detalle de los candidatos por los principales espacios políticos que competirán por las tres bancas de diputados nacionales en La Pampa.

Defendamos La Pampa (Justicialismo)

  • Abelardo Ferrán
  • Varinia Marín
  • Ceferino Almudévar
Abelardo Ferrán, el candidato del
Abelardo Ferrán, el candidato del oficialismo pampeano (@ferranabelardo)

La Libertad Avanza–PRO

  • Adrián Ravier
  • Adriana García
  • Martín Matzkin
Adrián Ravier, primer diputado de
Adrián Ravier, primer diputado de la lista opositora en la coalición LLA-PRO (@adrian.ravier)

Cambia La Pampa (UCR y aliados)

  • Federico Guidugli
  • María Eugenia Forte
  • Néstor Omar Beltrán
Federico Guidugli, el referente del
Federico Guidugli, el referente del radicalismo por Cambia La Pampa (Facebook)

Frente de Izquierda y de los Trabajadores

  • Claudia Lupardo
  • Lucas Mateos Montigel
  • Marisa Pérez
Claudia Lupardo, la candidata por
Claudia Lupardo, la candidata por la Izquierda

Movimiento al Socialismo (MAS), Lista 13

  • Ayelén Pilcic
  • Cristian Bustamante
  • Antonella Gaitán
Ayelén Pilcic, candidata por el
Ayelén Pilcic, candidata por el Movimiento al Socialismo (MAS)(Instagram)

Cómo consultar el padrón electoral, paso a paso

Para saber dónde votar en las Elecciones 2025, cada ciudadano debe verificar sus datos en el padrón electoral oficializado por la Cámara Nacional Electoral.

  • Acceder al padrón: Ingresar al sitio oficial de la CNE: https://www.padron.gob.ar.
  • Completar los datos: Se solicita el número de DNI, género y distrito electoral correspondiente.
  • Visualizar la información: El sistema mostrará la escuela, mesa y número de orden asignados.
  • Recordar datos: Es recomendable anotar los datos o hacer una captura, para evitar dudas el día de la votación.
  • Importante: El padrón 2025 incluye a más de 36 millones de electores y refleja el lugar de votación que corresponde a cada ciudadano. El documento a presentar el 26 de octubre debe ser igual o posterior al que figura en el padrón.

Temas Relacionados

Elecciones 2025Elecciones 2025 ArgentinaBoleta Única de PapelÚltimas noticiasElecciones La Pampa 2025Newsroom BUE

Últimas Noticias

Milei se reúne con Donald Trump, en vivo: las últimas noticias sobre el encuentro en la Casa Blanca

El Presidente estará acompañado por Karina Milei, Luis Caputo, Patricia Bullrich y Santiago Bausilli. El encuentro esta pautado para las 14 horas

Milei se reúne con Donald

Jorge Macri encabeza una gira por Abu Dabi para atraer inversiones globales

El jefe de Gobierno se reunió con autoridades del gobierno emiratí, que le pidieron apoyo para facilitar el acuerdo Mercosur-Emiratos Árabes Unidos. La gira oficial incluye a Dubái y Shanghái como destinos

Jorge Macri encabeza una gira

El mapuche Facundo Jones Huala empezó una huelga de hambre líquida y presentó un listado de pedidos

El líder de la RAM está detenido en una cárcel de máxima seguridad de Rawson. Con la medida de fuerza, pidió su traslado a Esquel para estar cerca de la familia. Además, solicitó poner fin a la “persecución política” y exigió la “devolución de tierras mapuches ocupadas por transnacionales”

El mapuche Facundo Jones Huala

Malestar del PRO con Ignacio “Nacho” Torres por el armado de Provincias Unidas en CABA

Desde el macrismo cuestionan que el gobernador de Chubut participe del encuentro que se realizará mañana, en el que respaldarán las candidaturas de Martín Lousteau y de Graciela Ocaña. Críticas por la foto junto a Ricardo López Murphy

Malestar del PRO con Ignacio

Elecciones 2025: así será la Boleta Única de Papel de Santiago del Estero

Los electores de la provincia definirán al gobernador del próximo período, además de representantes legislativos nacionales. Quienes son los candidatos y qué cargos se eligen a nivel local

Elecciones 2025: así será la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Milei se reúne con Donald

Milei se reúne con Donald Trump, en vivo: las últimas noticias sobre el encuentro en la Casa Blanca

Taxistas y choferes de aplicaciones se pelearon a golpes en Aeroparque

A horas de la reunión Trump-Milei, Sturzenegger anticipó que habrá un acuerdo comercial “inédito” con EEUU

El truco para “pagar menos” de tarjeta de crédito y aprovechar las altas tasas del mercado

La Justicia revocó el sobreseimiento de Alberto Fernández y ordenó seguir investigando la extensión de la cuarentena

INFOBAE AMÉRICA
El telescopio James Webb analizará

El telescopio James Webb analizará el enigmático TOI-4507 b, un exoplaneta gigante que desafía teorías astronómicas

Francia suspendió el aumento de edad jubilatoria tras la presión política

Financiamiento externo: la diferencia nodal en las propuestas de Rodrigo Paz y Jorge Quiroga en Bolivia

Trump dijo que Giorgia Meloni es “una mujer joven y hermosa” y bromeó con el riesgo político de decirlo

Un ataque ruso destruyó camiones del Programa Mundial de Alimentos de la ONU en el sur de Ucrania

TELESHOW
Palito Ortega habló sobre su

Palito Ortega habló sobre su problema de salud que lo obligó a postergar su show: “Tengo que hacer reposo”

El accidente doméstico que alarmó a Daniela Christiansson mientras Maxi López participaba de Masterchef

Evangelina Anderson contó el alimento que nunca comió en su vida y descolocó a Pablo Lescano en Masterchef Celebrity

Guido Kaczka se emocionó con la visita solidaria de Alejandro Lerner a su programa: “Sos todo lo que está bien”

La tarde en familia de El Polaco y Barby Silenzi en el Tigre: un amor que renació para superar las adversidades