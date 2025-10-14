Política

El Gobierno también gana tiempo en el Senado y se pospone la avanzada opositora en el recinto

Se canceló la reunión de Labor Parlamentaria prevista para este martes. Algunos temas delicados precisaban dos tercios que nadie aseguraba. Con las elecciones por delante, sería extraño ver una sesión hasta fin de mes o inicios de noviembre

Mariano Casal

Por Mariano Casal

Guardar
El pleno del Senado durante
El pleno del Senado durante una sesión realizada el corriente año (Gustavo Gavotti)

Una buena para la Casa Rosada en el Senado: tras semanas de vendaval opositor, se pospuso la reunión de Labor Parlamentaria que iba a realizarse esta tarde y, con ello, desaparece la idea de sesionar. Con las elecciones del 26 por delante y pese zigzagueos opositores, sería extraño ver el recinto abierto en la Cámara alta, al menos, hasta finales del corriente mes o inicios de noviembre próximo.

La cumbre entre jefes de bloque estaba fijada por escrito, en realidad, desde la última Labor Parlamentaria, ocurrida 15 días atrás. Se convirtió más en una traba. De hecho, durante la mañana de ayer se comunicó a los diferentes bloques el horario del convite. Pasado el mediodía, la rueda giró y la voluntad fue, como sospechaban desde los despachos más avezados, dilatar el encuentro.

Uno de los motivos que surgieron, tal como sucedió en otras ocasiones, fue una postura contraria de lo que resta del sector “dialoguista” a la hora de sumarse a una agenda empujada como propia por el kirchnerismo, a toda velocidad, antes de los comicios nacionales del domingo 26.

Además, el temario que pensaba el Frente de Todos, que comanda José Mayans (Formosa), incluía iniciativas que requerirían dos tercios para ser habilitadas sobre tablas, algo que nadie parecía en condiciones de prometer o sostener. Otra cuestión importante: la actividad en el Senado tiene, en pleno desarrollo, proyectos que lesionarían de manera interna a varios espacios. Algunos, con un feroz lobby que promete reventar todo lo que se ponga en su trayectoria.

Con un lunes en el que, por la tarde, sólo se vio a un integrante del pleno presente, a la Cámara alta le queda una semana con áreas que no podrán esquivar la polémica o el debate. Por caso, durante la tarde de hoy se conformará la bicameral de análisis de privatizaciones, con opositores en fila para despotricar contra el Gobierno libertario. No habrá más que eso, por ahora.

El jefe del Frente de
El jefe del Frente de Todos en el Senado, José Mayans, durante una visita a Infobae en Vivo

En tanto, para mañana se espera una nueva reunión -informativa, aclaran en el oficialismo- que disparó desde hace un tiempo considerable una guerra entre campo y petroleras, relacionado con biocombustibles. Más disertantes expondrán en las próximas horas, con algunos senadores muy preocupados, de repente, para dictaminar.

Quedarán a la espera, si es que no se convoca a comisiones, el texto que ya aprobó el Senado para que los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) pasen a tener un plazo de 90 días corridos para ser aprobados sin excepción y “con mayoría absoluta” por ambas Cámaras.

En la actualidad, si las dos en conjunto no lo voltean -sin registro de tiempo-, los mismos siguen en curso. Además, se incorpora que, ante la votación negativa de un solo Cuerpo, también caerían, salvo los derechos adquiridos en un potencial y corto tiempo de vida.

Tras el Senado, diputados antilibertarios validaron en general a la iniciativa la semana pasada, aunque la modificaron durante la definición en particular. Lo que no recibió mayoría absoluta -este tipo de normas la precisa- fue el artículo tres, el de los 90 días. Por este motivo es que ahora habrá que insistir con la versión original o con la propuesta que devolvió la Cámara baja.

Un plenario que tiene pactado juntarse el miércoles involucra a las comisiones de Ciencia; y de Energía, para analizar la declaración de “interés público y estratégico no enajenable el Desarrollo Nuclear Argentino vinculado con el uso pacífico de la energía nuclear y las radiaciones ionizantes de conformidad con los Tratados Internacionales en materia nuclear suscriptos por la República Argentina”. Mayans -es su proyecto- y otras bancadas apuestan a acelerar para que pase rápido a Diputados.

Temas Relacionados

SenadoLabor ParlamentariaSesiónDNUPrivatizacionesJosé MayansFrente de TodosBiocombustiblesNuclearCiencia y tecnologíaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Gabriel Solano, en La Entrevista Informal: “El pibe que roba en una esquina es víctima y victimario a la vez”

El legislador y candidato a diputado nacional del Frente de Izquierda habló en el nuevo ciclo de Infobae junto a UNICEF. Por qué considera que la universidad es “clasista”, el futuro de Vaca Muerta y en qué consiste la economía “Uberizada”

Gabriel Solano, en La Entrevista

Un ex gobernador que apunta a llegar al Congreso adelantó que se podría redefinir la agenda legislativa

Se trata de Oscar Herrera Ahuad, quien gobernó Misiones entre 2019 y 2023. Pidió debatir leyes que le “sirvan a las provincias”. Y apuntó: “Si la discusión es solo para los partidos, no vale nada”

Un ex gobernador que apunta

Javier Milei definiría los cambios en el Gabinete junto a Mauricio Macri recién después de las elecciones

El Presidente podría reunirse nuevamente con su antecesor luego del 26 de octubre para analizar las modificaciones en el Gobierno. Hasta esa fecha no habrá negociaciones

Javier Milei definiría los cambios

Milei y Trump se reúnen hoy en la Casa Blanca para ratificar la alianza estratégica entre Argentina y EEUU

El Presidente arribó a Washington en la madrugada y se aloja en Blair House. Está previsto que durante la reunión bilateral se trate el salvataje financiero, las relaciones comerciales y la influencia de China en América Latina

Milei y Trump se reúnen

Juan Manuel Urtubey: “Si Milei logra mayoría en el Congreso, se llevará puesta la división de poderes”

En diálogo con Infobae, el candidato a senador de Fuerza Patria en Salta cuestionó a la gestión libertaria y al actual gobernador Gustavo Sáenz: “Es funcional a este Gobierno”

Juan Manuel Urtubey: “Si Milei
ÚLTIMAS NOTICIAS
Gabriel Solano, en La Entrevista

Gabriel Solano, en La Entrevista Informal: “El pibe que roba en una esquina es víctima y victimario a la vez”

De Vido y Schiavi pidieron apartar a los jueces del caso “Cuadernos”, pero el tribunal rechazó el planteo

Un ex gobernador que apunta a llegar al Congreso adelantó que se podría redefinir la agenda legislativa

Javier Milei definiría los cambios en el Gabinete junto a Mauricio Macri recién después de las elecciones

Del glamour clásico al street style, cuáles fueron los looks más recordados de Kate Moss

INFOBAE AMÉRICA
Taiwán reportó un promedio de

Taiwán reportó un promedio de 2,8 millones de ciberataques diarios desde comienzos de 2025

Suena un bolero y mi suegra de 100 años abre los ojos: la música es una patria

Aumentan las tensiones comerciales entre Estados Unidos y el régimen chino con la entrada en vigor de aranceles portuarios

El OIEA busca acuerdos de cese al fuego local entre Rusia y Ucrania para restaurar la energía en la planta nuclear de Zaporizhzhia

Empieza el Congreso de la Lengua: homenajes a Vargas Llosa, tensiones institucionales y el gran desafío de la IA

TELESHOW
La chicana de Maxi López

La chicana de Maxi López a Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Cuando estaba casado era todo congelado”

Lorna, la fan de Susana Giménez, sobre su autismo con hiperfoco: “Ella me prestó atención sin saber que yo era distinta”

Así arrancó MasterChef Celebrity: la presentación de los famosos y las figuras que ganaron el primer desafío

Nicolás Behringer es el ganador de La Voz Argentina 2025: el momento de su gran consagración

La apuesta de Juli Poggio por un emprendimiento asociada con sus padres: “Me encanta invertir, sino tengo la plata ahí muerta”