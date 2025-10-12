El video del Gobierno para celebrar el 12 de octubre y resaltar la figura de Cristóbal Colón

El video del Gobierno por el 12 de octubre

El Gobierno nacional, a través de la cuenta de Casa Rosada en redes sociales, celebró el Día del Respeto a la Diversidad Cultural con un video en el que resaltó la figura del genovés Cristóbal Colón.

“El 12 de octubre de 1492 Cristóbal Colón llegó a América dando inicio a una de las gestas más trascendentales de la historia: el comienzo de un proceso de civilización, orden y progreso que marcaría para siempre el destino del continente”, dice la pieza audiovisual compartida este domingo en la red social X.

El video narra cómo el aventurero genovés “supo enfrentar el caos” y desafió la “adversidad de tierras desconocidas” tras una “ardua y peligrosa” travesía por el océano.

El video dura 1 minuto 31 segundos y la narración de una voz masculina en off está acompañada de ilustraciones animadas que muestran “las tormentas violentas” y la “incertidumbre de lo desconocido” que se relata en el guion de la conmemoración.

Desde la perspectiva del Gobierno, Colón tuvo un “liderazgo” que “mantuvo firme la expedición frente al riesgo constante de naufragio” y que al llegar al continente encontró “un mundo sumido en la barbarie” con “pueblos enfrentados” y “rituales sangrientos”.

El posteo de Casa Rosada

Según el relato del video, la llegada de la expedición en nombre de la corona española “estableció las primeras estructuras sociales y políticas fundamentadas en el derecho, la fe cristiana y los valores occidentales”, lo que “sentó las bases del progreso”.

Para el Gobierno, el arribo de Colón al continente que luego pasaría a llamarse América significó la llegada de “la civilización” que “prevaleció sobre el salvajismo” y “el orden sobre el caos”.

En línea con el video oficial, la cuenta en X del partido gobernante La Libertad Avanza celebró también la fecha con la denominación de Día de la Raza.

“Celebramos el inicio de la civilización en América, el encuentro que trajo progreso y libertad a nuestras tierras. Hoy más que nunca, y en tiempos en que los valores de Occidente están bajo constante ataque, defendamos aquello que nos hizo GRANDES. VLLC!”, dice el texto acompañado con una imagen alusiva al desembarco de Colón en las tierras del Caribe americano.

El posteo de Victoria Villarruel: “Día de la Hispanidad”

Ni “Día de la Raza” ni "Día del Respeto a la Diversidad Cultural": la vicepresidenta Victoria Villarruel también se refirió a la conmemoración de la fecha que recuerda la llegada de Colón al continente Americano pero la llamó “Día de la Hispanidad”.

La imagen que compartió Villarruel para ilustrar la llegada de Colón a las "nuevas indias"

“En este día quiero rendir homenaje a nuestra raíz hispana, que nos une con millones de hombres y mujeres a lo largo de Iberoamérica. Compartimos un idioma, una fe y una cultura que moldearon nuestra identidad y nos recuerdan que pertenecemos a una misma historia”, escribió la vicepresidenta.

“La Hispanidad es la herencia común que nos dio tradiciones, valores y el orgullo de sabernos parte de una gran comunidad. Como argentina, valoro profundamente esa unión que nos hermana y que fortalece nuestra identidad nacional”, completó junto a una imagen que recrea el desembarco de Colón con la espada y con la cruz.