Política

El Gobierno apura la venta de empresas y se activa la comisión bicameral para controlar privatizaciones

Luego de casi dos años de reclamos, Villarruel finalmente conformó el órgano encargado de monitorear la transferencia de empresas públicas, en medio de un avance acelerado del plan privatizador de La Libertad Avanza

David Cayón

Por David Cayón

Guardar
El Gobierno inició el proceso
El Gobierno inició el proceso de venta del 49% de las acciones de NASA, la empresa estatal que opera las centrales nucleares

El gobierno nacional quiere acelerar los procesos de privatizaciones. Desde que lanzó la Ley Bases y en los subsiguientes 18 meses de gestión de La Libertad Avanza el Ejecutivo puso en marcha la maquinaria privatizadora. El Gobierno declaró sujeta a privatización, total y parcial, a una docena de empresas en donde el Estado es el principal o el único accionista y, además, diferentes servicios públicos.

El proceso privatizador abarca actualmente a Intercargo, Corredores Viales, AySA, Enarsa, Belgrano Cargas y las represas del Comahue, con la intención de licitar estas empresas antes de que finalice 2025. A este grupo se suman otras compañías incluidas en la Ley Bases, como Nucleoeléctrica, Yacimientos Carboníferos Río Turbio y Trenes Argentinos.

La Agencia de Transformación de Empresas Públicas, bajo la dirección de Diego Chaher, lidera el proceso. Chaher confirmó que “todas están en un grado de avance”, aunque anticipó que el llamado a licitación se realizará recién hacia fin de año.

Ese proceso privatizador que ya comenzó hace unos meses con las publicaciones en el Boletín Oficial de las autorizaciones está teniendo su contrapartida en el Congreso de la Nación y a casi dos años de inicio de la gestión finalmente se conformó la Comisión Bicameral de Seguimientos de las Privatizaciones.

El Gobierno ya recibió las
El Gobierno ya recibió las ofertas para el Tramo I de la privatización de la empresa estatal Corredores Viales

El pasado 1 de octubre se publicó el Decreto 83/25 del Senado que lleva la firma de Victoria Villarruel en donde se nombra a los dos senadores de Unión por la Patria que faltaban definir para completar los 6 senadores de los 12 miembros de la Comisión. Así fue que se designó a Mariano Recalde y a Juliana Di Tullio ambos de Unión por la Patria que se suman a Carlos Espínola (Unidad Federal), Eduardo Vischi (UCR), Bruno Olivera Lucero (LLA) y Juan Carlos Romero (Cambio Federal).

La lista se completa con 6 diputados: Victoria Borrego (CC), Florencia Carginano (UP), Pablo Cervi (Liga del Interior), Facundo Llano (LLA), Ana María Ianni (UP) y Diego Santilli.

En lo que se refiere a las comisiones bicamerales tienen como tradición que se turna la presidencia entre Diputados y Senado. En esta ocasión la debería ocupar un senador y, en general, por las características propias de la función que cumple, debería quedar en cabeza de la oposición.

La conformación de la bicameral lleva tanto atraso que en junio pasado el senador Romero le reclamó al Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que “por demora del Congreso no hemos podido constituir la Comisión. Diputados envió a los integrantes; el Senado tiene los suyos, y ya van casi dos años de mora y me comentan que el bloque oficialista está pidiendo no constituirla por esa sensación de temor que a veces tiene el Poder Ejecutivo a que el Congreso funcione plenamente”.

Pero ahora que se conformó enfrenta un problema. De los 6 diputados, 3 terminan su mandato el próximo 9 de diciembre. Lo mismo sucede con 2 de los 6 senadores; por lo que deberán ser reemplazados por nuevos legisladores y, además, como cambiará la conformación de la cámara también la representatividad de los bloques en las comisiones. Esto es que deberán empezar todo de nuevo.

“Nos llevó dos años armar esta comisión, en el camino ellos -por el gobierno- avanzaron. No podemos tardar lo mismo después de diciembre porque van a privatizar todo y va a ser imposible de controlar”, explicó una fuente del bloque K.

El rol de la comisión es el de pedir información, formular las observaciones, propuestas y recomendaciones que estime pertinente y emitir dictamen en los asuntos a su cargo. Asimismo, el Tribunal de Cuentas y la Sindicatura General de Empresas Públicas actuarán en colaboración permanente con esta Comisión.

Temas Relacionados

Privatizaciones Gobierno nacional Congreso de la Nación Diego Chaher Victoria Villarruel Unión por la Patria Comahue Ley Bases Agencia de Transformación de Empresas PúblicasÚltimas noticias

Últimas Noticias

Círculo rojo: la campaña del Gobierno entre Washington y Buenos Aires, y el día después de las elecciones

La Libertad Avanza festejó la decisión sobre la candidatura de Santilli tras una serie de fallidos y el oxígeno que llegó desde Estados Unidos. Semana de hiper actividad para Santiago Caputo. Sigue la interna. El tuit sugestivo de De Andreis. La campaña “Cristina Libre” se muda a Roma. La disputa con Kicillof. Un escrache en Barrio Parque

Círculo rojo: la campaña del

Los días del Gobierno antes de las elecciones: internas, “reseteo” de la gestión y el pedido de Macri

Altísimos integrantes de la mesa chica libertaria tienen el diálogo prácticamente cortado. Esto se da en medio de las especulaciones sobre la futura composición del Gobierno. Qué está pasando en Casa Rosada

Los días del Gobierno antes

De campaña por el litoral, Milei se mostró cercano al gobernador de Chaco y pidió a los argentinos que “se sigan esforzando”

En plan electoral, el mandatario avanzó en acuerdos con el gobernador chaqueño. En Corrientes se mostró con la ex vedette e influencer. En ambas provincias hubo manifestaciones intensas y no se registraron incidentes

De campaña por el litoral,

La Justicia postergó la decisión sobre la reimpresión de boletas en la provincia de Buenos Aires por un error procesal

La Cámara Nacional Electoral, que habilitó a que el dirigente del PRO encabece la lista de diputados de La Libertad Avanza tras la renuncia de José Luis Espert, devolvió la apelación concedida por la Junta Electoral porque omitió un paso clave

La Justicia postergó la decisión

“Libertad o tobillera”: Milei aprovechó un particular regalo en Chaco para meter a Cristina Kirchner en la campaña

El presidente recorrió algunas calles de Resistencia, capital de la provincia del noreste. Un militante le acercó una “estatuilla” de una bota de mujer con una tobillera y luego el mandatario compartió la escena en la red social X

“Libertad o tobillera”: Milei aprovechó
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sueños y pesadillas del agónico

Sueños y pesadillas del agónico rescate americano

El Tesoro de EEUU brindó tranquilidad cambiaria, pero el mercado sigue pendiente del resultado de las elecciones

Clima de Negocios: De Washington a Mar del Plata, entre la euforia por el respaldo de EEUU y las dudas por la actividad económica

Interrogante en el mercado: cómo reaccionará la economía si el Gobierno consigue dólares pero pierde las elecciones

Refugios climáticos: los 8 sitios del mundo que ofrecen alivio frente al calor extremo

INFOBAE AMÉRICA
Un barco chino embistió “deliberadamente”

Un barco chino embistió “deliberadamente” un buque de Filipinas y generó caos en el mar de China Meridional

Liliana Viola y un retrato inusual de Martha Pelloni, la monja que desde los 90 enfrenta al poder, la corrupción y el crimen organizado

China acusó a Estados Unidos de utilizar una “doble moral” tras el anuncio de Trump sobre los nuevos aranceles a productos chinos

Julia Navarro y el niño enviado a la URSS para escapar de Franco: “Si yo salvara la vida de mi hijo separándome de él, lo haría”

“El beso de la mujer araña” tiene a Jennifer López como una villana con estilo pero sin veneno

TELESHOW
Miguel Cantilo: “La vulgaridad y

Miguel Cantilo: “La vulgaridad y lo hecho por conveniencia de mercado no me atrae”

Masterchef Celebrity: uno por uno, quiénes son los 24 participantes de la nueva edición

Un mes entre la angustia, la fe y la esperanza y un final feliz: el apoyo incondicional de Daniela Celis a Thiago Medina

Cristina Pérez conmovió a Mirtha Legrand al confesarle una antigua costumbre de su infancia: “Me dan ganas de llorar”

Wanda Nara se quebró en llanto al recordar la reacción de sus hijos al conocer su enfermedad: “Es lo único que importa”