Política

Javier Milei celebró el acuerdo con EEUU: “Es un hito fundacional de esta nueva era que estamos comenzando”

El Presiente se refirió al swap por USD 20 mil millones que anunció Scott Bessent, secretario del Tesoro de Trump. Dijo que es un respaldo “histórico y de una escala que para la gente de a pie es muy difícil de imaginar”. También anunció una reforma laboral y tributaria

Guardar
Javier Milei habla en San Nicolas

Javier Milei se refirió por primera vez al acuerdo alcanzado con Estados Unidos por un swap de 20 mil millones de dólares, que se anunció este jueves luego de largas tratativas de Luis Caputo en Washington con Scott Bessent, secretario del Tesoro de Donald Trump.

“Hoy es un gran día para el futuro económico de nuestro país. Ayer, hemos logrado un apoyo histórico de EEUU para proveernos de estabilidad en estos momentos de turbulencia política. El rumbo que tomamos desde 2023 ha valido el reconocimiento del mundo entero. El coraje, el esfuerzo y la paciencia de todos los argentinos son un ejemplo para las naciones de occidente”, comenzó el Presidente durante un discurso en Sidersa, una siderúrgica de San Nicolás.

Y agregó: “Estados Unidos ha elegido acompañar esta hazaña brindándonos su apoyo financiero en un momento en el que las fuerza del pasado luchan para arruinar el futuro. Este respaldo es histórico para nuestras naciones y de una escala que para la gente de a pie es muy difícil de imaginar. Confío en que será un hito fundacional de esta nueva era que como país estamos comenzando y nos permitirá avanzar en la construcción de la Argentina que estoy convencido que todos deseamos".

Además, resaltó los anuncios de las inversiones del acuerdo YPF-ENI y de OpenAI, que en conjunto representan “un total de 55 mil millones de dólares”.

Luego, como parte de lo que denominó Plan Argentina Grande Otra Vez, adelantó sus proyectos de promover una reforma laboral y otra tributaria.

Javier Milei anunció proyectos de
Javier Milei anunció proyectos de reformas laborales y tributarias

El Presidente anunció un proyecto de reforma laboral, que apunta a la modernización de los convenios de trabajo.

Necesitamos un marco jurídico en lo laboral claro, simple y predecible. Un marco que deje de ser un obstáculo para la contratación, para pasar a ser una herramienta para el crecimiento, el desarrollo y la prosperidad”, comenzó su exposición.

Y explicó: “Pretendemos impulsar la negociación de los convenios colectivos de trabajo. El objetivo es impulsar nuevas negociaciones colectivas que adecúen los marcos contractuales a la realidad productiva y laboral actual, dejando atrás estructuras vigentes desde hace más de 70 años”.

Por otro lado, Milei indicó que “esta reforma laboral está orientada a terminar de una vez y para siempre con la nefasta industria del juicio, que ha redundado en que no se genere un solo puesto de trabajo genuino en los últimos 15 años”.

El Presidente habló en la
El Presidente habló en la planta de Sidersa, empresa que adhirió al RIGI

Luego, brindó detalles del plan que impulsa, que incluye la posibilidad de cobrar salarios en dólares.

Dinamizar el mundo del trabajo es algo que va a mejorar la situación para todos, haciendo que más empresas se animen a invertir en Argentina”, consideró.

A continuación, el jefe de Estado adelantó que impulsará una reforma tributaria “que tenga como norte la simplificación de impuestos”.

Vamos a buscar eliminar cerca de 20 impuestos que entorpecen a la economía argentina sin tener un impacto recaudatorio”, adelantó.

Para Milei, “Argentina tiene un problema de informalidad muy grande, y por ello distribuye ineficientemente la carga fiscal del Estado”.

“Todo esto es tan solo la primera etapa de las reformas que queremos llevar adelante ni bien se constituya el nuevo Congreso, y por primera vez en 25 años aprobarlas será posible, dado que el próximo Congreso será indudablemente más reformista que el actual. Lo digo principalmente por las decenas de diputados y senadores que La Libertad Avanza va a sumar, pero también porque sabemos que por fuera de los inadaptados de siempre, que piensan que la economía se soluciona haciendo la danza de la lluvia, hay muchos diputados y senadores que sin pertenecer al partido de gobierno comparten el destino de país al que conducen estas reformas”, expresó el Presidente, confiado en obtener buenos resultados el próximo 26 de octubre.

Milei, concluyó: “Gracias a la reducción de trabas burocráticas, en la que ya hemos avanzado kilómetros, la reducción de impuestos, la reducción de la tasa de interés como consecuencia del menor riesgo país y la reducción de la litigiosidad laboral, veremos una revolución productiva sin precedentes en nuestra historia. Esto redundará en la generación de cientos de miles de nuevos empleos registrados de aquí a 2027. Y dejaremos atrás, de una buena vez, la época oscura que han significado los últimos 15 años de nuestra historia, en los que no se generó ni un solo puesto de trabajo genuino neto”.

En el acto, el jefe de Estado estuvo acompañado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; autoridades de Sidersa; el intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia; el intendente de Zárate, Marcelo Matzkin; Fernando Bouvier, intendente de Arrecifes; Sebastián Abella, intendente de Campana; Fernando Astorino Hurtado, intendente de Capitán Sarmiento; y Javier Martínez, intendente de Pergamino.

Además, estuvieron presentes los candidatos a diputados Karen Reichardt y Diego Santilli.

Temas Relacionados

Javier MileiDonald TrumpScott BessentSwapElecciones 2025Elecciones Argentina 2025San NicolásReforma laboralÚltimas noticias

Últimas Noticias

El peronismo define actividades por el 17 de octubre: el cristinismo hará una caravana hacia San José 111

Bajo la leyenda “Leales de Corazón”, el kirchnerismo convocó a una movilización. La CGT hará un acto en Azopardo que incluye un mapping sobre el edificio de la central obrera. Kicillof y su espacio aún evalúan qué hacer

El peronismo define actividades por

La dueña de Lácteos Vidal criticó a la Justicia por no desaforar a los delegados que bloquearon su empresa

“Le pedí al juez que los libere de prestar tareas y que les sigo pagando el sueldo, pero hace 3 años que no lo resuelve”, dijo Alejandra Bada Vázquez. “Es una injusticia tremenda”, resaltó

La dueña de Lácteos Vidal

Diputados busca definir representantes en la AGN antes del recambio parlamentario

El peronismo, el PRO, la UCR y La Libertad Avanza compiten por las sillas vacantes en la AGN, mientras se perfilan acuerdos y nombres clave para ocupar los puestos antes del 9 de diciembre

Diputados busca definir representantes en

Elecciones 2025, en vivo: Milei visitó San Nicolás como parte de la campaña bonaerense

Todas las novedades políticas de la campaña de cara al próximo 26 de octubre, cuando los electores en todo el país acudirán a las urnas para votar diputados y senadores

Elecciones 2025, en vivo: Milei

La Cámara Nacional Electoral resolvería a favor de Diego Santilli el primer lugar en la lista de diputados bonaerenses de La Libertad Avanza

El máximo tribunal electoral del país revocaría la decisión del juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, quien había resuelto que Karen Reichardt debía ocupar la cabeza de lista, tras la renuncia de José Luis Espert. El pedido de reimpresión de boletas aún no llegó a la Cámara

La Cámara Nacional Electoral resolvería
ÚLTIMAS NOTICIAS
Según datos oficiales, en el

Según datos oficiales, en el primer semestre del año cerraron 3.647 empresas formales en Argentina

El desplome de Wall Street interrumpió la recuperación de las acciones argentinas, que cayeron hasta 10%

Violento choque entre un camión y una camioneta en la Ruta 51: un muerto y dos heridos

La dueña de Lácteos Vidal criticó a la Justicia por no desaforar a los delegados que bloquearon su empresa

La rata topo desnuda que puede vivir más de 40 años sin enfermedades: claves de su longevidad

INFOBAE AMÉRICA
Crisis política en Francia: Emmanuel

Crisis política en Francia: Emmanuel Macron volvió a nombrar como primer ministro a Sebastien Lecornu

Guillermo del Toro impulsa un centro internacional para preservar la animación stop motion en el cine

La rata topo desnuda que puede vivir más de 40 años sin enfermedades: claves de su longevidad

Las autoridades del premio Nobel investigan una posible filtración de datos tras un pico de apuestas antes del anuncio oficial

Efecto Premio Nobel: se agotan los libros de Krasznahorkai y apuran las reimpresiones

TELESHOW
Tini Stoessel: las señales ocultas

Tini Stoessel: las señales ocultas de su romance con Rodrigo De Paul en su nueva canción

Marixa Balli habló de la polémica foto oficial de MasterChef y reaccionó ante los rumores de ser eliminada del certamen

Juana Molina recordó la pelea que tuvo con Antonio Gasalla: “Nunca más me habló”

El emotivo reencuentro de Manuel Wirzt con su hija luego de un año sin verla: “Gracias Papá Dios”

Rocío Marengo contó que le indicaron reposo en medio de su embarazo: “Me asusté”