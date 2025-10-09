Lilia Lemoine denunció haber sido agredida luego de volverse a pelear con Marcela Pagano en Diputados

La libertaria solicitó una sanción, tras asegurar que recibió un golpe en la mano (X: @lilialemoine)

Esta madrugada se sumó un nuevo capítulo al enfrentamiento entre Lilia Lemoine y Marcela Pagano, luego de que las diputadas volvieran a discutir en la Cámara de Diputados. La discusión, que fue grabada por ambas partes, derivó en una denuncia por parte de la libertaria, quien aseguró haber sido agredida por su ex compañera de bloque.

“Quiero pedir una sanción, de acuerdo al reglamento, porque la diputada Pagano me golpeó y quedó grabado”, solicitó la integrante de La Libertad Avanza (LLA) al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, a quien le señaló que el golpe lo había recibido en su mano izquierda.

En su breve intervención, Lemoine sostuvo: “No hay explicación para esto. No hay justificativo para la violencia física”, mientras se escuchaban los murmullos por parte del resto de los miembros del recinto. Aunque la solicitud no recibió una respuesta inmediata, poco después la legisladora publicaría el video que tomó del momento en su perfil en la red social de X (antes Twitter).

“Me pegó... Y sí, es la heredera de Camaño. Literalmente le dejó su despacho”, acusó la libertaria tras resaltar que no se había parado de su asiento para no quitar el quórum a la oposición. Así, compartió el video de aproximadamente cinco minutos, en donde se vio el enfrentamiento que sostuvo tanto con Pagan, como con la mendocina Lourdes Arrieta.

El momento en el que las diputadas forcejearon

Aparentemente, todo habría comenzado con una discusión que habría sido motivada por la presunta traición que Lemoine le atribuyó a ambas por abandonar al oficialismo y presuntamente operar para el kirchnerismo. Fue así que ambas terminarían unidas en una agrupación alternativa de corte disidente, llamada Coherencia.

Por esto, las habría señalado por los carteles con la leyenda “Narcotráfico nunca más”, que los diputados de la oposición exhibieron en la sesión en repudio al vínculo que habría tenido el diputado libertario José Luis Espert con el empresario acusado de narcotráfico, Federico “Fred” Machado.

“Te reís, pero vas a tener que rendir cuentas ante la Justicia y ante Dios”, le gritó Arrieta a la libertaria luego de que esta les reprochara haber utilizado a LLA para conseguir una banca en el recinto. Asimismo, la mendocina se diferenció de su ex compañera de bloque al asegurar: “Yo no soy como vos”.

En medio de un contexto marcado por los gritos y acusaciones entre ambas partes, Pagano comenzó a tildarla de “ñoqui”. Al mismo tiempo, la periodista señalaba el cartel en repudio a las acusaciones que pesaron sobre el ex presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados.

Las diputadas de Coherencia se volvieron a enfrentar a su ex compañera libertaria (X: @delpinoeze)

De esta manera, el enfrentamiento continuó escalando en violencia, debido a que la libertaria habría intentado quitarle el papel. Frente a esto, la otra legisladora empezó a golpearla reiteradamente con el cartel en la mano izquierda.

“¿Me estás pegando?“, se le escuchó decir a Lemoine, a lo que Pagano no tardó en gritarle: ”Sí. Dale, denúnciame". Esto no provocó que la discusión entre ambas terminara, por lo que la dirigente de La Libertad Avanza le volvió a recriminar: “Me pegaste, Marcela”.

En ese momento, Lemoine enfocó la mano en donde había recibido los golpes y mencionó que tenía la mano colorada en consecuencia. Acto seguido, tomó el cartel que le había puesto enfrente de la cámara, lo que provocó que la diputada de Coherencia gritara repetidamente “Soltáme”.

A raíz de los gritos, Cecilia Moureau, quien había tomado el asiento de la Presidencia por un breve lapso, tuvo que intervenir en la discusión. “A las diputadas Lemoine y Pagano, dejen de pelearse en el recinto. Les pido un poco de respeto”, solicitó hasta que pudo recobrar la calma de la Cámara Baja.