Política

Los sindicatos docentes del ala dura retoman las protestas y harán un paro de 24 horas contra el Gobierno

Este miércoles, CTERA y el Frente de Unidad Docente Bonaerense iniciarán una “jornada nacional de lucha” que finalizará el martes 14 con una huelga en demanda de mejoras salariales. Gremios de la CGT negocian con el Gobierno

Ricardo Carpena

Por Ricardo Carpena

Guardar
Los sindicatos docentes del ala
Los sindicatos docentes del ala dura retomarán las protestas contra el Gobierno (Foto: Adrián Escandar)

Los sindicatos docentes del ala dura comenzarán este miércoles con un plan de lucha que finalizará el martes 14 con un paro nacional de 24 horas y una Marcha Federal Educativa en demanda de “una nueva Ley de Financiamiento Educativo” y la “urgente convocatoria a la Paritaria Nacional Docente”, entre otros reclamos.

La convocatoria es de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), con el respaldo del Frente de Unidad Docente Bonaerense —integrado por AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA—, que marca un endurecimiento de estos sindicatos, mientras que los agrupados en la CGT, que pilotea la Unión Docentes Argentinos (UDA), retomaron las negociaciones con el Gobierno y esperan una respuesta a su pedido de una inmediata mejora salarial para los maestros.

La agenda de protestas de CTERA y sus gremios aliados se iniciará este miércoles con una Jornada Nacional de Lucha que incluirá “carpas educativas, clases públicas, radios abiertas, caravanas y actividades en plazas y espacios públicos de todo el país, en articulación con la comunidad educativa”.

CTERA difundió el plan de
CTERA difundió el plan de lucha en las redes sociales

Estas acciones buscan, según los organizadores, “visibilizar la situación y los reclamos nacionales que le está haciendo desde cada provincia al Gobierno Nacional y al presidente Milei”.

Entre los principales reclamos de la CTERA, que dirige Sonia Alesso, se encuentran la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la urgente convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el pago de las sumas adeudadas, así como el aumento del presupuesto educativo y la asignación de fondos para infraestructura escolar.

Además, la entidad sindical, que integra la CTA de los Trabajadores (cercana al kirchnerismo) exige mejoras salariales y laborales para los trabajadores de la educación, junto con la defensa de los derechos previsionales y de las jubilaciones docentes.

La ministra de Capital Humano,
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el titular de UDA, Sergio Romero

Mientras, los sindicatos del sector educativo de la CGT mantienen una estrategia distinta: el indicio más claro fue la reunión que mantuvieron a fines de septiembre la ministra de Capital Humano,Sandra Pettovello, y el secretario de Políticas Educativas cegetista, Sergio Romero, quien lidera la UDA, uno de los gremios más representativos del sector.

Este dirigente, aliado del sector mayoritario de la CGT, piloteó las protestas contra el Gobierno por reclamos salariales, pero no rehúye del diálogo. “Nuestra representatividad real en todo el sistema educativo nos impone la mayor responsabilidad”, afirmó Romero al difundir la reunión con Pettovello.

“El encuentro con la ministra resulta vertebral para nosotros porque en su cartera confluyen la Secretaría de Trabajo y la de Educación de la Nación, que son nuestra contraparte empleadora -. Somos un sindicato del Estado y defendemos la educación de gestión pública donde van los hijos de las trabajadoras y los trabajadores”, explicó el secretario general de UDA.

Romero aseguró: “La conversación fue extensa y planteamos nuestra postura sobre todos los temas que venimos expresando públicamente”. Uno de los puntos es un aumento a los docentes para “impedir que los sueldos permanezcan por debajo de la línea de pobreza”.

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

Paro docenteSindicatos docentesCTERAParitariasSalariosSindicalismoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Optimismo en el Gobierno por el fallo que debe definir la reimpresión de boletas y a Santilli como cabeza de lista

El oficialismo se mantiene expectante por la decisión del juez electoral Alejo Ramos Padilla, a pesar del dictamen de la fiscal Roteta. Considera que puede tener al menos una decisión en su favor, aunque no descartan ningún escenario. Mañana, audiencia clave

Optimismo en el Gobierno por

Milei arengó con un megáfono a sus seguidores en Mar del Plata y pidió que lo apoyen en las elecciones: “No aflojen”

Luego de participar en la inauguración de una fábrica, el presidente lideró una recorrida desde una esquina tradicional de la ciudad balnearia, en medio de una gran concentración de gente

Milei arengó con un megáfono

El PJ bonaerense debe renovar autoridades y el cristinismo empuja la continuidad de Máximo Kirchner

El mandato vence a mediados de diciembre de este año. Para convocar a elecciones se debe hacer con 60 días de anticipación. De darse una interna, los intendentes cercanos a CFK pedirán por el líder de La Cámpora. La chance de un intendente

El PJ bonaerense debe renovar

La Libertad Avanza evalúa una licencia de Espert en Diputados, ante la presión de la oposición para que renuncie

El PRO y LLA admitieron la posibilidad de que deje la banca. Crece el rechazo a su presencia y aseguran que no participará de la sesión de mañana

La Libertad Avanza evalúa una

La fiscalía con competencia electoral dictaminó que Karen Reichardt sea quien encabece la boleta de LLA

La fiscal federal Laura Roteta recomendó que quien estaba como segunda de la lista libertaria finalmente sea la cabeza de cara a las elecciones del 26 de octubre y no Diego Santilli. La decisión final la tendrá el juez Alejo Ramos Padilla

La fiscalía con competencia electoral
ÚLTIMAS NOTICIAS
Jornada financiera: bonos y acciones

Jornada financiera: bonos y acciones de bancos se movieron a la baja mientras el equipo económico negocia en Washington

El tren Mitre cerrará un ramal y limitará otros servicios durante el fin de semana: cuándo se normalizarán

El femicidio de Daiana Mendieta: quién es el principal sospechoso

Continúa la alerta en gran parte del país por el riesgo de incendios forestales ante la falta de humedad en el suelo

Lo balearon y mataron en la puerta de un supermercado de Escobar para robarle: dos detenidos

INFOBAE AMÉRICA
Un informe del Congreso de

Un informe del Congreso de Estados Unidos revela que fabricantes de chips vendieron tecnología por USD 38.000 millones a China en 2024

Zelensky advirtió sobre buques “fantasma” rusos usados para sabotajes y lanzamientos de drones en Europa

Nuevos grupos de ransomware impulsados por la IA cambian las reglas del cibercrimen

Delegados de Estados Unidos, Qatar y Turquía se sumarán a las negociaciones clave en Egipto por la paz en Gaza

Gabriela Cabezón Cámara, finalista de uno de los mayores premios literarios de Estados Unidos

TELESHOW
Marley habló de la polémica

Marley habló de la polémica por el Martín Fierro de Oro a Santiago del Moro: “Su emoción fue rara”

Mario Pergolini reflexionó sobre la muerte: “Pensé en eso durante una etapa de depresión y pánico”

La tajante postura de Juana Viale sobre el Martín Fierro que ganó Susana Giménez

Pamela David mostró el detrás de escena de su festejo de cumpleaños: viaje en avión privado, fiesta y diversión en Río de Janeiro

Valeria Mazza vivió un momento de tensión con un participante argentino de Bailando con las Estrellas