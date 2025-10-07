La Justicia le pidió al Gobierno que informe cuál sería el costo de reimprimir las boletas por la renuncia de Espert

José Luis Espert

La Justicia Electoral le pidió al Gobierno que informe, entre otras cosas, cuál sería el costo de reimprimir las boletas para las elecciones nacionales en la provincia de Buenos Aires tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura. Se trata de la primera respuesta de la Junta Electoral al pedido de La Libertad Avanza para que se vuelvan a emitir las Boletas Únicas de Papel (BUP)correspondientes al distrito bonaerense para que aparezca Diego Santilli como cabeza de lista.

Concretamente, el pedido es al ministro del Interior, Lisandro Catalán, a quien también le solicitaron que indique si existe una partida presupuestaria habilitada para afrontar el gasto, qué imprentas podrían hacerlo y si habría que realizar nuevamente la licitación.

Para todo, le dieron plazo hasta el miércoles 8 de octubre a las 8.30. Asimismo, el organismo solicitó que se entregue un detalle de la cantidad de ejemplares de BUP recibidas y su estado, y de los plazos que se manejarán para la entrega de las mismas a las autoridades de mesa, respetando los tiempos para cumplir adecuadamente cada instancia. En esa misma línea, la Junta requiere del Correo encargado de la distribución del material electoral, los plazos mínimos necesarios para la distribución en tiempo oportuno a todas las mesas de votación habilitadas.

Noticia en Desarrollo