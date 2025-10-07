Política

La Justicia le pidió al Gobierno que informe cuál sería el costo de reimprimir las boletas por la renuncia de Espert

Es la primera respuesta de la Junta Electoral respecto de los comicios en la provincia de Buenos Aires. También exigió saber si hay partidas asignadas para afrontar el gasto y quién lo haría. Le dio tiempo hasta el miércoles

Guardar
José Luis Espert
José Luis Espert

La Justicia Electoral le pidió al Gobierno que informe, entre otras cosas, cuál sería el costo de reimprimir las boletas para las elecciones nacionales en la provincia de Buenos Aires tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura. Se trata de la primera respuesta de la Junta Electoral al pedido de La Libertad Avanza para que se vuelvan a emitir las Boletas Únicas de Papel (BUP)correspondientes al distrito bonaerense para que aparezca Diego Santilli como cabeza de lista.

Concretamente, el pedido es al ministro del Interior, Lisandro Catalán, a quien también le solicitaron que indique si existe una partida presupuestaria habilitada para afrontar el gasto, qué imprentas podrían hacerlo y si habría que realizar nuevamente la licitación.

Para todo, le dieron plazo hasta el miércoles 8 de octubre a las 8.30. Asimismo, el organismo solicitó que se entregue un detalle de la cantidad de ejemplares de BUP recibidas y su estado, y de los plazos que se manejarán para la entrega de las mismas a las autoridades de mesa, respetando los tiempos para cumplir adecuadamente cada instancia. En esa misma línea, la Junta requiere del Correo encargado de la distribución del material electoral, los plazos mínimos necesarios para la distribución en tiempo oportuno a todas las mesas de votación habilitadas.

Noticia en Desarrollo

Temas Relacionados

Elecciones 2025Elecciones Argentina 2025José Luis EspertJavier MileiLisandro CatalánÚltimas noticias

Últimas Noticias

Extenso show musical y un mensaje a la interna: Javier Milei buscó relanzar la campaña tras la salida de Espert

El Presidente presentó su nuevo libro durante un acto con tintes proselitistas. Cantó junto a su banda de rock y destacó el rol de su asesor, Santiago Caputo. En el público también estaban los aliados como el diputado del PRO, Diego Santilli, que encabezaría la boleta en la provincia de Buenos Aires

Extenso show musical y un

Videos: todos los temas que cantó Javier Milei en el Movistar Arena

El Presidente brindó un show con su banda antes de presentar su último libro

Videos: todos los temas que

Gustavo Sáenz reclamó por la reactivación de la obra pública en Plaza de Mayo y Guillermo Francos se acercó a saludarlo

El gobernador de Salta viajó al centro porteño para pedir que se lleven a cabo las obras en su provincia. El jefe de Gabinete se acercó donde se estaba manifestando antes de ir al acto de Javier Milei

Gustavo Sáenz reclamó por la

Elecciones 2025, en vivo: Jorge Taiana le respondió a Santilli y aceptó un debate de candidatos

Todas las novedades políticas de cara a los comicios nacionales del 26 de octubre

Elecciones 2025, en vivo: Jorge

Los productores agropecuarios bonaerenses realizaron otro reclamo por las inundaciones en los campos y piden por medidas urgentes

Un grupo de autoconvocados marchó con tractores a la municipalidad de Carlos Casares, uno de los principales distritos afectados por las lluvias. Las imágenes que muestran el pésimo estado de las tierras y los caminos

Los productores agropecuarios bonaerenses realizaron
ÚLTIMAS NOTICIAS
Extenso show musical y un

Extenso show musical y un mensaje a la interna: Javier Milei buscó relanzar la campaña tras la salida de Espert

Científicos logran revertir el Alzheimer en ratones con una terapia basada en nanopartículas

Videos: todos los temas que cantó Javier Milei en el Movistar Arena

El minivestido se consolida como protagonista en los desfiles de París: las celebridades que lo eligen

Detuvieron e imputaron a una mujer en Neuquén por gastar más de $13 millones con tarjetas ajenas

INFOBAE AMÉRICA
Tensión en Madagascar: el presidente

Tensión en Madagascar: el presidente designó a un militar como primer ministro para intentar contener las protestas

Descifran el lenguaje oculto de Teotihuacán: por qué este hallazgo transforma la comprensión sobre las civilizaciones prehispánicas

La dictadura de Ortega y Murillo intenta reclutar a periodistas independientes como informantes del Estado

Informe alerta por violencia, malos tratos y omisiones ante abusos en los centros de protección de menores de Uruguay

Ucrania investiga la posible ejecución de 263 soldados tras rendirse o ser capturados por Rusia

TELESHOW
Gustavo Cordera suspendió shows en

Gustavo Cordera suspendió shows en el interior del país luego de protestas de grupos feministas: “Faltan garantías legales”

Valentina Cervantes contó los secretos del grupo de WhatsApp de las mujeres de la selección argentina: “No se saca a nadie”

Florencia Peña, la dupla de Luis Brandoni y Soledad Silveyra, Sex y todos los platos fuertes de Multiteatro para Mar del Plata

Daniela Celis contó cuántos kilos bajó tras el accidente de Thiago Medina y la posibilidad de una reconciliación

Mauro Icardi y la China Suárez encendieron Madrid: besos en el cuello y looks urbanos