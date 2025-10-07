Política

La fiscalía con competencia electoral dictaminó que Karen Reichardt sea quien encabece la boleta de LLA

La fiscal federal Laura Roteta recomendó que quien estaba como segunda de la lista libertaria finalmente sea la cabeza de cara a las elecciones del 26 de octubre y no Diego Santilli. Qué falta para que se confirme esta decisión

Javer Milei y Karen Reichardt
Javer Milei y Karen Reichardt

La fiscal federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Laura Roteta, dictaminó este martes que finalmente quien deberá encabezar la lista de La Libertad Avanza para las elecciones legislativas sea Karen Reichardt y no Diego Santilli, como había pedido del Gobierno, tras la renuncia de José Luis Espert.

Justamente, resta la definición del juez federal con competencia electoral de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, para terminar de confirmar que la ex modelo sea la primera en la nómina electoral para los comicios del próximo 26 de octubre y no pueda ser “El Colo”.

En ese sentido, tras la salida de Espert, los apoderados del partido realizaron la presentación formal para bajar la candidatura del economista e impulsar que Santilli sea el número uno. También habían solicitado la reimpresión de las Boletas Únicas de Papel que se utilizarán por primera vez en esta contienda electoral.

Diego Santilli y Javier Milei
Diego Santilli y Javier Milei juntos en el Movistar Arena

Ayer por la tarde, el apoderado nacional de La Libertad Avanza, Santiago Viola, tenía la directiva de presentar una solicitud para que se reimpriman todas las Boleta Única Papel (BUP) con las que se votarán los cargos nacionales por la provincia de Buenos Aires.

Altas fuentes encargadas de este procedimiento, remarcaron que hasta el momento la impresión de las boletas no es de 50% como trascendió ayer, sino más cerca al 80%. “En principio vamos a pedir por la totalidad”, confirmó una fuente inobjetable que está diseñando la presentación ante Ramos Padilla. El costo de una reimpresión de todas las papeletas se estima en algo más de 10 millones de dólares.

Cabe remarcar que Espert dio de baja su candidatura después de haber admitido un pago por USD 200.000 de una empresa minera adjudicada a Federico “Fred” Machado, investigado en los Estados Unidos por presunto lavado de dinero y narcotráfico.

En el mientras tanto, Santilli se presenta como el candidato libertario en la provincia de Buenos Aires. Ayer se mostró con el presidente Javier Milei en el Movistar Arena, donde el mandatario brindó un show junto a “La Banda Presidencial”. Hoy, en la visita que el jefe de Estado realizó a la ciudad de Mar del Plata, “El Colo” estuvo como parte principal del acto.

Santilli y Milei se volvieron
Santilli y Milei se volvieron a mostrar juntos en Mar del Plata

Allí visitó la fábrica de la empresa de capitales estadounidenses Lamb Weston que produce papas fritas congeladas. Se trata de una nueva planta en General Savio con una inversión de USD 300 millones. Tras ese acto, ambos hicieron una caminata por la calle Güemes, acompañados por el intendente local, Guillermo Montenegro, Alejandro Carracio y Karina Milei. Hubo un operativo de seguridad dispuesto para evitar los incidentes que tuvo el Presidente en sus últimas apariciones públicas.

En ese marco, la incidencia del PRO en el armado electoral de LLA es cada vez más notorio tras la salida de Espert. No solo por las reuniones de Milei con el propio Mauricio Macri, sino también por la incidencia cada vez más importante de Cristian Ritondo de cara a los comicios del próximo 26 de octubre.

“Vamos a tener más incidencia en la estrategia para revertir el escenario actual. En el plano comunicacional, con Diego como principal vocero; en la estrategia territorial, se va a empezar a contemplar a los referentes del PRO en el armado de actividades y agenda; y, en materia de fiscalización, vamos a tener un rol clave porque fue algo que presentó muchas irregularidades la elección pasada en la que las mesas testigo no estuvieron ni cerca de dar con el resultado final”, sostuvo a Infobae un dirigente con línea directa con Ritondo.

Santilli y Ritondo, dos nombres
Santilli y Ritondo, dos nombres cada vez más cercanos a la Casa Rosada (Jaime Olivos)

Tanto en el partido amarillo como en LLA entienden que corren de atrás con relación a Fuerza Patria. “Lo que se hizo ahora fue un poco frenar el tsunami, ‘El Colo’ agarra la campaña con 18 o 20 puntos abajo; vamos a trabajar para descontar eso", agregó otro dirigente, con experiencia en campañas electorales, que integra además la “mesa de fiscalización”, que se reactivó en la última semana.

Mientras tanto, el “Colo” tuvo anoche el aval presidencial para su nueva tarea. “Vamos a dar esta batalla, cueste lo que cueste. Voy a dejar el alma porque el futuro de la Argentina está en juego”, publicó en X el diputado, que busca renovar su banca, junto a una foto simbólica: el abrazo de Milei y, detrás, las sonrisas de Patricia Bullrich, Karina Milei y Ritondo.

